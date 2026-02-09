Shopifyストアに顧客タグに応じたリンク付き画像バナーを表示できるアプリ「シンプル顧客タグ画像バナー｜お手軽顧客タグに応じた広告表示」をリリース

株式会社UnReact

福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact が「シンプル顧客タグ画像バナー｜お手軽顧客タグに応じた広告表示」をリリースしました。

「シンプル顧客タグ画像バナー｜お手軽顧客タグに応じた広告表示」は、顧客タグに応じて表示内容を切り替えられる画像バナーを、ストア内のあらゆるページに表示できるアプリです。

会員ランク別の特典案内や、VIP 顧客向けの限定キャンペーン、特定顧客へのメッセージ表示などを、ノーコードで簡単に実現できます。

各バナー画像には、PC 用とスマホ用の画像をそれぞれ設定できます。また、カラム数や画像間の余白、上下の余白などをスライダー操作で簡単に調整でき、HTML や CSS の知識がなくても、テーマに自然に馴染むデザインを実現できます。

月額 ＄3.99 で利用でき、7日間の無料体験もあります。年払いなら実質2か月分お得にご利用いただけます。

20言語以上の多言語対応により、国内外のストアで活用できる、シンプルな画像バナーアプリです。

▼「シンプル顧客タグ画像バナー｜お手軽顧客タグに応じた広告表示」｜アプリストア

https://apps.shopify.com/sa-132-ur-customer-banner?locale=ja

▼「シンプル顧客タグ画像バナー｜お手軽顧客タグに応じた広告表示」｜ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-132-ur-customer-banner/guide

■Shopify とは

Shopify（ショッピファイ）は、国内に限らず海外へのオンライン販売も、専門知識がなくとも手軽に始められる、SasS 型のコマースプラットフォームです。

■ 「シンプル顧客タグ画像バナー｜お手軽顧客タグに応じた広告表示」について

シンプル顧客タグ画像バナー｜お手軽顧客タグに応じた広告表示は、顧客タグを条件に表示内容を切り替えられる画像バナーを、ストア内のあらゆるページに設置できるノーコードアプリです。

VIP 顧客や会員ランク別の特典案内、特定顧客へのメッセージ表示などを、コードを書くことなく簡単に実現可能。初心者でも直感的に操作できる管理画面を備えており、顧客ごとに最適な情報を届けることで、エンゲージメントやコンバージョン向上をサポートします。

■ 顧客タグに応じて表示内容を出し分けできる！顧客タグの設定項目と画像バナーの表示

管理画面から顧客タグを指定するだけで、特定の顧客にのみ画像バナーを表示できます。VIP、premium などのタグを活用することで、会員ランク別のキャンペーン告知や限定案内を効果的に訴求可能です。

ログインしていない訪問者は「タグを持たない顧客」として扱われるため、表示対象の制御もシンプル。複雑な条件分岐やコーディングは不要で、ストアの方針に合わせた柔軟な広告表示をすぐに導入できます。

■ PC・スマートフォンで最適な画像を表示できる！PC画面（左）とスマホ画面（右）での表示例

PC 用・スマートフォン用それぞれに画像を設定できるため、デバイスごとに最適なサイズやデザインでバナーを表示できます。スマートフォン用画像を設定しない場合でも、PC 用画像が自動的に表示されるため、設定の手間は最小限。

あらゆるデバイスで自然な表示を実現し、ユーザー体験を損なうことなく、効果的な訴求を行えます。

■ レイアウトや余白をノーコードで細かく調整できる！レイアウト等の設定例

画像のカラム数や画像間の余白、上下の余白などを、スライダー操作で直感的に調整できます。HTML や CSS の知識は一切不要で、テーマデザインに自然に馴染むレイアウトを簡単に作成可能です。

細かなデザイン調整も管理画面だけで完結するため、ストアの世界観やキャンペーン内容に合わせた柔軟なカスタマイズを実現できます。

■ 1クリックでテーマに追加できる！アプリ管理画面とアプリブロックが追加されたテーマ編集画面

アプリをインストール後、Shopify のテーマエディタからアプリブロックを追加するだけで、すぐにストアへ反映されます。複雑な設定やコード編集は不要で、導入にかかる時間や手間を大幅に削減。

初めてアプリを利用する方でも安心して導入でき、顧客タグを活用した画像バナー施策をスムーズにスタートできます。

▼参考記事

▼株式会社UnReact 会社概要

- Shopifyで顧客タグに応じたリンク付き画像バナーを簡単に表示できるアプリについて徹底解説｜ご利用ガイド(https://unreact.jp/shopify-apps/sa-132-ur-customer-banner/guide)- Shopifyに顧客タグに応じた画像バナーを表示する方法は？おすすめアプリも紹介！(https://unreact.jp/blog/shopify-customer-tag-banner)- 【2026年】Shopifyに顧客タグごとの画像バナーを表示できるアプリ12選を紹介！(https://unreact.jp/blog/shopify-customer-tag-banner-app-12-selection)- Shopifyで顧客タグに応じた画像バナーを表示する方法を5つ紹介！(https://qiita.com/eijiSaito/items/5f10286cf1edb5f0594b)- Shopify の顧客タグに応じた画像バナーアプリおすすめ10選(https://unblog.unreact.jp/blog/jl9snge49r)

会社名: 株式会社UnReact

代表者: 西川信行

事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業

URL: https://unreact.jp/