河合塾コスモ公開講座 「不登校・中退からの進路探し 2026春」 2/23から4週連続開催

不登校・高校中退・通信制高校からの大学進学をめざす河合塾コスモ(東京都新宿区)は、2月23日（月・祝）から4週連続で不登校・中退生とそのご家族を対象にした公開講座「不登校・中退からの進路探し 2026春」を会場とオンラインのハイブリッドで開催します。今回は、初めての試みとしてコスモOBOGの保護者による座談会を実施。実際に子どもの不登校・中退に直面した親の視点から、貴重な経験をお話しいただきます。

■「保護者座談会」を初開催。「親視点」で語る不登校・中退のリアル

過去最多が続く小中学校の不登校生増加と足並みをそろえるように、高校生の不登校・中退も増加しています。 通信制高校や高卒認定をはじめとする多様な進路選択が広まる一方、不登校・中退の当事者やご家庭においては 「学校に行けない＝将来が閉ざされる」という不安も根強く、当校へも数多くの相談が寄せられます。

今回の公開講座では、不登校・中退から進路を切り開いた様々なケースを取り上げます。通信制高校や高卒認定、20代からの再スタートなど多様な経験をコスモのOB OGが語り、現在、不安のさなかにある皆様に将来への手がかりとしていただきます。 さらに初の試みとして保護者座談会を2回実施。「出口の見えない」不安の中で揺れる親心や再スタート後の親子の関係性、自立に向け「手を放す」勇気など、同じ悩みをもつご家庭の参考になれば、とコスモOBOGの保護者様のご協力をいただき、 「親視点」のリアルな声をお届けします。

不登校・中退の当事者に話を聞く機会は数少なく、本講座は「あの時、何を感じていたか」「どうやって一歩を踏み出したか」など、本人の声を聴く貴重な機会です。ハイブリッド開催のため、全国から参加いただけます。 この機会を貴媒体でご紹介いただくとともに、ぜひご取材いただき、記事づくりの参考としてお役立てください。

■河合塾COSMO公開講座「不登校・中退からの進路探し2026春」 実施要項

【各回共通】

●会場：

河合塾コスモ（東京都新宿区西新宿7-14-17）とオンライン（Teamsウェビナー）にて開催

●対象：

不登校・中退の経験がある中高生・既卒生と保護者、教育関係者、メディア関係者

●申込方法：

各開催日の前日15時までに下記URLからお申し込みください。

オンライン会場のURLは 開催4日前16時以降に順次メールにてご案内します。

申込URL： https://www.kawai-juku.ac.jp/cosmo/koukaikouza_2026_haru/

●参加費：

無料

●お問い合わせ先：

河合塾コスモ 03-5331-7581

【各回の日程と内容（全5回。複数回の参加も歓迎します）】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30937/table/294_1_05537b415f240ab53eeff3dfef6b22aa.jpg?v=202602090251 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/30937/table/294_2_e51cd6d43cd5301916b63c3e62a2c97a.jpg?v=202602090251 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/30937/table/294_3_23a5a8d33754947c67099261a5caa140.jpg?v=202602090251 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/30937/table/294_4_1fe82f496b380f522ad2266b6e7f9fcf.jpg?v=202602090251 ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/30937/table/294_5_b9c409147b4758077eb516d044704d93.jpg?v=202602090251 ]［河合塾コスモについて］

「河合塾コスモ」は、15歳から20代の高校に行かない選択をした若者が、高卒認定試験や通信制高校 の単位取得を経て、大学進学をめざすための予備校です。1988年に開校し、平均勤続18年以上の 「フェロー」と呼ばれるスタッフが、学習だけでなく生活面・メンタル面もサポート。独自の「農園作業」や 「ゼミ」「サークル」などを通じて生徒のコンディションを整えます。

［高卒認定から難関大学の受験まで、幅広い学習のニーズに対応］［生徒の興味や関心のあることをテーマに、議論を重ねるゼミ］［埼玉県所沢にあるコスモ農園での作業］