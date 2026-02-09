【長崎県初】“私だけの香り”を創るPOPUPが長崎スタジアムシティに登場。MY ONLY FRAGRANCE、2/14（土）より10日間限定開催

株式会社フレグランスプロジェクト

京都発のオーダーメイドフレグランス専門店「MY ONLY FRAGRANCE（マイ オンリーフレグランス）」を展開する株式会社フレグランスプロジェクト（本社：京都府京都市、代表取締役：和田慎平）は、2026年2月14日（土）～2月23日（月）の10日間、長崎スタジアムシティ STADIUM CITY SOUTH 3階（長崎県長崎市）にて、期間限定POPUPストア（以下、本POPUP）を開催いたします。

長崎県でのPOPUP開催は今回が初となります。本POPUPでは、長崎POPUP限定の香り3種の販売に加え、税込8,000円以上のお買い上げで1回楽しめる「香りのくじ引きノベルティ」、オーダーメイド体験、単品フレグランス販売など、“香りを創る”時間を気軽に楽しめるコンテンツをご用意。九州エリアでご好評いただいている香りを創る体験を、新たなエリアへつなげる機会として、長崎の街に“世界に一つだけの香り”との出会いをお届けします。

■ 九州で広がる“オーダーメイドフレグランス体験”の反響を、長崎へ

九州地区では、博多への常設店舗オープンや、熊本・小倉でのPOPUP開催を通じて、オーダーメイドフレグランスという体験への反響が広がってきたと感じています。そうした流れを次のエリアへとつなげる形で、今回、長崎県内で初めてのPOPUP開催を決定しました。

長崎POPUP特設Webサイト：https://lp.myonlyfragrance.com/popup/nagasaki_202602/

■ MY ONLY FRAGRANCEの“香りを創る”体験

MY ONLY FRAGRANCEでは、季節に合わせて並ぶ数十種類のフレグランスから好みの香りを選び、フレグランスアドバイザーとの会話を通して、その場で香りを調合します。

「香水を選ぶ」のではなく、「自分だけの香りを創り上げる」時間そのものが体験価値となり、ギフトや記念日の思い出づくり、自分へのご褒美としても選ばれています。

■ 長崎POPUP限定フレグランス（3種）

本POPUPでは、長崎での開催を記念し長崎限定フレグランス3種をご用意します。

１. 「翠花（すいか）」

「翠」は、日本茶のみずみずしさから着想した、春の光を受けた明るく爽やかな緑。重さのない軽やかさと清潔感を表現しました。

「花」は、ローズやオレンジブロッサムのフルーティーフローラルのやさしい甘さを軸に、ムスクと重なることで柔らかくなじみ、ふわっと立ち上がる春の花をイメージ。グリーンの透明感と花のやわらかさが調和した、春らしく軽やかでありながら大人っぽい香りです

２. 「NOCTEA（ノクティア）」

nocturne（夜の、夜想曲）＋ tea。トップノートではローズ、ベルガモット、ティーの柑橘感が甘く立ち上がり、時間の経過とともに全体がまろやかに調和。木の落ち着いた香りに、パウダリーさやスパイシーさが重なり、ほっと一息つけるような余韻へと移ろう香りです。

３. 「桜」

毎年春にあわせて全店舗で展開している「桜」の香り。本年も2月15日から販売開始を予定しており、本POPUPの開催期間と重なるため長崎会場でも販売いたします。

※参考：過去の「桜」プレスリリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000141418.html

価格：3,000円（税込）～

容量：10ml、50ml、100ml

■ 税込8,000円以上の購入で「香りのくじ引きノベルティ」をプレゼント

各地のPOPUPで好評の企画を長崎でも展開します。期間中、税込8,000円以上お買い上げのお客さまに「香りのくじ引きノベルティ」を1回プレゼント。3mlサイズの香り全4種（うち1種はシークレット）からランダムで1つが当たる、3mlのミニサイズのフレグランスが入ったカプセルです。中身は、京都限定の香りやホワイトムスクなどを予定しています。

どの香りが出るかは開けてからのお楽しみ。普段は選ばないタイプの香りとの、新しい出会いにもなります。

■ 開催概要

開催期間：2026年2月14日（土）～2月23日（月）［10日間］

開催場所：長崎スタジアムシティ STADIUM CITY SOUTH 3階

住所：〒850-0046 長崎県長崎市幸町7番1号 STADIUM CITY SOUTH3F

営業時間：10:00～20:00

展開内容：

・長崎POPUP限定フレグランス3種の販売（翠花／NOCTEA／桜）

・香りのガチャ（ノベルティ）

・オーダーメイド体験

・単品フレグランス販売

販売価格：オーダーメイドフレグランス 50ml 6,500円～／100ml 8,000円～（税込）

体験予約：公式LINE専用フォーム（公式LINE）、または各店舗Instagram DM（Instagram）にて受付

■ MY ONLY FRAGRANCEについて

「MY ONLY FRAGRANCE」は、1億1043万通り以上の香りから“私だけの香り”を調合できるオーダーメイドフレグランス専門店です。“香りで世界を変えていく”というビジョンのもと、京都・東京・名古屋・横浜・成田・大阪などに全13店舗を展開。香りを通じた自己表現・記憶・つながりを提案しています。

また、MY ONLY FRAGRANCEでは、香りを創ること自体に加え、香りをきっかけに自分の感性と向き合い、言葉にし、誰かに伝えられるようになる時間を大切にしています。店頭では、調合の工程を目の前で体験できる特別な時間が多くのお客さまに愛され続けています。

MY ONLY FRAGRANCEサイトURL：https://myonlyfragrance.com/

■ 株式会社フレグランスプロジェクトについて

株式会社フレグランスプロジェクトは、MY ONLY FRAGRANCEの運営をはじめ、フレグランスの製造・販売、催事の企画運営、文化体験事業を手がけています。法人向けには、香りの企画・調合から納品までを一貫して支援するオーダーメイド／OEMサービスも展開し、ブランド体験や空間演出への“香り”の導入を支援しています。

■ 会社概要

会社名：株式会社フレグランスプロジェクト

所在地：〒600-8024 京都府京都市下京区天満町271-2

設立：2023年4月1日 代表者：代表取締役 和田慎平

事業内容：フレグランスの製造・販売、フレグランスの企画、催事、文化体験事業

企業サイトURL：https://fragrance-pj.com/