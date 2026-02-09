新型の卓上ウォーターサーバー「クリクラYori」登場

株式会社ナック

株式会社ナック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：吉村 寛）は、この度、当社が展開する安心・安全なおいしい宅配水「クリクラ」（クリクラビジネスカンパニー代表：川上裕也）において、卓上型ウォーターサーバー「クリクラYori」の申込み受付を2026年2月9日（月）より全国（一部地域を除く）で開始します。



本サーバーは、クリクラの卓上型としてこれまで展開していた「クリクラサーバーS」の後継機となります。デザインやサイズ感を見直し、より暮らしに合わせて便利に使えるサーバーにアップデートしました。




「クリクラYori」について

「クリクラYori」は、無駄をそぎ落としたシンプルなデザインでどんなインテリアにも自然に溶け込み、置き場所を選ばない卓上型ウォーターサーバーです。ボディデザインの変更やボトルカバー追加により、旧型に比べてよりスタイリッシュなデザインに。また、奥行きや高さも今まで以上にコンパクトになりました。



《特徴》


シンプルでスタイリッシュなデザイン


洗練されたデザインは、どんなインテリアにも自然に溶け込み生活空間に調和。上品な印象を与えます。



置き場所を選ばないコンパクト設計


幅27cmのコンパクト設計で、キッチン・リビング・寝室などライフスタイルに合わせて設置ができます。小さなお子さまの手が届きにくい高さを確保でき、安全性にも配慮した仕様です。



サーバー丸ごと“超殺菌”※！ 毎年のサーバー交換で衛生面も安心


毎日飲む水だからこそ衛生面を第一に考え、年に1回、分解、洗浄、殺菌をしたサーバーと交換。いつでも安全な水をお飲みいただけます。



※当社独自の洗浄・殺菌のメンテナンス方法を指します。本方法で99.9％の除菌効果を社内試験にて確認済み（2024年6月、当社研究所調べ）



『クリクラYori』製品ページ： https://crecla.jp/lineup/yori/


「クリクラYori」開発の背景


「ウォーターサーバーは使ってみたいけれど、置くスペースがない」--


そんなお悩みに応えて、シンプルなデザインの卓上型で住まいに合わせて置く場所を選べる自由を実現。生活空間への寄り添い、そして安心への寄り添いから「クリクラYori」は生まれました。



カラー：　ホワイト


サイズ： (幅)270mm× (奥)356mm × (高)540mm


重量： 約12kg


消費電力： 冷水：75W、温水：350W


容量： 冷水：1.8リットル、温水：1.8リットル


※カバーは別売り（税込1600円）となります。





補足資料

■株式会社ナックについて　https://www.nacoo.com/


当社は、1971年に株式会社ダスキンのフランチャイズ加盟店として創業して以来、「暮らしのお役立ち」を軸として、積極的な事業領域の拡大を行ってまいりました。2021年には創業50周年を迎え、現在ではダスキン事業を中核とするレンタル事業に加え、宅配水事業を展開するクリクラ事業、地場工務店の経営支援を行う建築コンサルティング事業、住宅事業、美容・健康事業と、「暮らし」と「住まい」に関わる幅広い領域において全国のお客様とダイレクトにつながりを持ち、さらなる成長を続けております。



■クリクラについて　https://www.crecla.jp/


クリクラは、2002年の事業開始以来、「安心・安全」を理念に、現在約400拠点の配送ネットワークでご家庭やオフィスに直接製品を配送しています。環境に配慮したサステナブルなボトルの採用や輸送による CO2削減、サーバーの100%リサイクルなどの循環型社会を目指した取り組みを行うとともに、今後もクリクラに携わる研究員、メンテスタッフ、配送員などすべてのプロフェッショナルが協力し、お客様へ安心・安全なお水をお届けしてまいります。



株式会社ナック　会社概要

社名：株式会社ナック
設立年：1971年5月20日
資本金：6,729,493,750円
代表者：吉村 寛
社員数：連結1,698名（2025年9月末現在）
本社所在地：東京都新宿区西新宿1-25-1　新宿センタービル42階
電話番号：03-3346-2111（代表）