2月9日より肥後銀行の「ひぎんポイントサービス」でVポイントへの交換が開始！
CCCMKホールディングス株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋誉則、以下：「CCCMKHD」）と三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：「三井住友カード」）は、2026年2月9日（月）より株式会社肥後銀行（本社：熊本県熊本市、代表取締役頭取：笠原 慶久、以下：「肥後銀行」）が提供する「ひぎんポイントサービス」において、肥後銀行との取引などに応じて貯まるコイン（以下「ひぎんコイン」）をVポイントに交換できるサービスを開始いたします。
「ひぎんポイントサービス」は「肥後銀行アプリ」でワンタイムパスワード設定をするだけで簡単に自動申込ができ、取引状況に応じてひぎんコインが貯まるサービスです。「肥後銀行アプリ」は、肥後銀行の口座をスマートフォンで便利に利用できる公式アプリで、残高や入出金明細の確認、振込・振替など、日常の銀行取引をアプリ上で簡単に行うことができます。
このたび、「ひぎんポイントサービス」にて、ひぎんコインをVポイントに交換できるサービスを開始いたします。これによりVポイントをご利用のお客さまは、Vポイントを獲得できる機会がさらに広がります。
ひぎんコインは100コインから100コイン単位で交換できます。100コインをVポイント90ポイントに交換でき、交換したVポイントは全国約16万店舗のVポイント提携先や、世界の約1億店舗のVisa加盟店※1で1ポイント＝1円分としてご利用いただけます。
※1 対面決済では、Visaのタッチ決済が利用できる店舗が対象です。
CCCMKHDと三井住友カードは、「ひぎんポイントサービス」でのVポイント交換サービスを通じて、これからも多くのお客さまに喜んでいただけるサービスを提供してまいります。
■「ひぎんポイントサービス」でのVポイント交換サービス概要
・交換開始日：2026年2月9日（月）
・交換レート：ひぎんコイン100コイン → Ｖポイント90ポイント
※ 交換単位は100コイン以上、100コイン単位です。
・交換手順：
（1）アプリのメニュー画面から「ひぎんポイントサービス」を選択
（2）コインをつかう画面で「Vポイント」を選択
（3）コインの交換枚数（100コイン単位）を入力する
（4）V会員認証を行う
・交換タイミング：交換手続き後、原則2~3日後に付与されます。
※ Vポイントのサービス詳細については、以下のWEB サイトをご確認ください。
CCCMKHD特設サイト：https://web.tsite.jp/vpoint/
三井住友カード特設サイト：https://www.smbc-card.com/camp/totalvpoint_mirror/index.html
■「ひぎんポイントサービス」、「肥後銀行アプリ」について
・ひぎんポイントサービス：https://www.higobank.co.jp/individual/service/point/coin/?utm_source=ptservice&utm_medium=url&utm_campaign=vpoint(https://www.higobank.co.jp/individual/service/point/coin/?utm_source=ptservice&utm_medium=url&utm_campaign=vpoint)
・肥後銀行アプリ：https://www.higobank.co.jp/individual/service/higobank_app/
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/肥後銀行アプリ/id1546342272(https://apps.apple.com/jp/app/%E8%82%A5%E5%BE%8C%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1546342272)
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details/?id=jp.co.higobank.passbook