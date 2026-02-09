【新潟医療福祉大学】3/1(日)・3/21(土) 「しびれや痛みが気になる方のための健康教室」開催！本学学生が健康不安の解消をサポート！

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの新潟医療福祉大学「社会福祉学科」は、しびれなどの神経症状を有する阿賀野川流域の市民を対象に、3月1日(日)に五泉市総合会館で、3月21日(土)に安田交流センター「風とぴあ」で、それぞれ「しびれや痛みが気になる方のための健康教室」を開催します。本教室では、しびれなどの神経症状に対するケア方法のレクチャーを行うほか、本学学生との交流を行うことで、心身両面から健康不安の解消をサポートします。

本教室は、新潟県阿賀野川流域健康教室受託事業として実施いたします。

新潟県阿賀野川流域健康教室受託事業「しびれや痛みが気になる方のための健康教室」概要

過去の開催の様子過去の開催の様子

【日時】3月1日(日)・3月21日（土） 10時00分～11時30分

【場所】3月1日（日）五泉市総合会館 第1～4会議室（五泉市栗島1番22号）

3月21日(土) 安田交流センター 風とぴあ（阿賀野市保田1756-1）

【内容】

１.神経症状に関する講話・実技「しびれと上手につきあう自宅で出来るセルフケア」

・3月1日(日) あがの市民病院 理学療法士 高野 裕太郎 氏

ご案内チラシ

https://prtimes.jp/a/?f=d32951-1977-131057b981348dedf508f85303e7aff2.pdf

・3月21日(土) あがの市民病院 理学療法士 渡邊 瞬 氏

ご案内チラシ

https://prtimes.jp/a/?f=d32951-1977-2cfbd3e1cbf828d439d994acf2ad0a1d.pdf

２.学生との交流「レクリエーションと足湯を通して楽しい時間を！」

学生が進行し、レクリエーションや足湯体験を予定

【申し込み先】五泉市健康福祉課健康づくり係 ＴＥＬ 0250-43-3911（市役所代表）

【問合わせ先】新潟医療福祉大学社会福祉学科合同研究室 ＴＥＬ 025-257-4407

【新潟医療福祉大学】 https://www.nuhw.ac.jp/

全国でも数少ない、看護・医療・リハビリ・栄養・スポーツ・福祉・医療ITを学ぶ６学部１６学科の医療系総合大学です。この医療系総合大学というメリットを最大限に活かし、本学では、医療の現場で必要とされている「チーム医療」を実践的に学ぶことができます。また、全学を挙げた組織的な資格取得支援体制と就職支援体制を構築し、全国トップクラスの国家試験合格率や高い就職実績を実現しています。さらに、スポーツ系学科を有する本学ならではの環境を活かし、「スポーツ」×「医療」「リハビリ」「栄養」など、スポーツと融合した学びを展開しています。

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞

https://www.nsg.gr.jp/