BLドラマCD「裏切り者のラブソング3」の試聴動画・キャストインタビュー＆写真・ジャケット・特典画像を公開♪

株式会社リブレ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝由美子）は、ドラマCD「裏切り者のラブソング3」を2026年4月24日に発売いたします。https://www.b-boy.jp/special/uralove/cd/

▲左から：ダンテ役／佐藤拓也 ジーノ役／増田俊樹

溺愛攻×強気受、マフィアBL「裏切り者のラブソング」の音声ドラマ第3弾、2026年4月24日に発売＆配信！

★試聴動画【出演：増田俊樹・佐藤拓也】を公開♪

★キャストインタビュー＆写真を公開！【キャスト：増田俊樹・佐藤拓也・鈴木崚汰・石谷春貴・小松昌平・木村太飛・岡本信彦】

★ジャケット・DLカードを公開！

★特典画像を公開！

いますぐ予約必須！の情報盛りだくさんです★

詳細はコチラ↓

ドラマCD「裏切り者のラブソング3」特設WEBサイト

https://www.b-boy.jp/special/uralove/cd/

★試聴動画を公開★

ドラマCD「裏切り者のラブソング3」の試聴動画を公開！

【出演：増田俊樹・佐藤拓也】

https://youtu.be/V4WRoj_Ene0

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=V4WRoj_Ene0 ]

★Cue Egg Labelチャンネルで特別PVも公開中！

⇒https://www.youtube.com/playlist?list=PLLeDS4SzEuTtWul9pc_WP5yKYFZDaByHR

★キャストインタビュー＆写真を公開★

ドラマCD「裏切り者のラブソング3」出演キャストのインタビュー＆写真を公開！

【キャスト：増田俊樹・佐藤拓也・鈴木崚汰・石谷春貴・小松昌平・木村太飛・岡本信彦】

――――収録を終えてのご感想をお願いします。

増田）今までの伏線も回収されて、今回で一段落したのかなと。でも最後にあった、原作4巻へのあの伏線…。様々なBLCDに出演させていただく中で、距離感やストーリーの長さに馴染んでしまっている部分があって、原作を読み進めていくうち、「裏切り者のラブソング」もこの3巻できっと終わりを迎えるんだろうなと思っていたので、最後の展開にはびっくりしました。大団円を迎えているけど、まだ数パーセント、次への余韻を残していたので、もう一度音声化に繋がったら嬉しいなと思える収録でした。

佐藤）勝手に、1巻はジーノ編、2巻はダンテ編だと思っていて、それぞれのバックボーンがとても丁寧にボリュームたっぷりに描かれていたので、お芝居を構築していく上で、非常にやりがいのある作品だなと感じています。いざ収録となった時に、ジーノがジーノとしていてくれているので、ダンテとしては、どこまで色を付けて、かき乱していこうかなとも考えるんですけど、結局、「ジーノが大好きなダンテ」になってしまうところが、嬉しくもあり悔しくもあるところです（笑）。今回の3巻で一つの結末を迎えられてホッとしたというのが正直なところですが、その中でも、演説をしているジーノの姿を見られたのは、なんでしょうね、すごく満足感があって印象に残っています。

鈴木）今回は皆さんと一緒に録ることができずに一人での収録だったので、時間的にはそれほどかからなかったんですが、濡れ場でもあったんじゃないかと思うくらいのカロリー消費でした（笑）。書き下ろしにあるニコロが倒れるシーンでは、僕自身が本当に倒れたんじゃないかって皆さんに思われたみたいで…（笑）。ニコロを演じていると、それが気持ちいい部分ではあるんですけど。今回、本筋に大きく関わっていたわけではなかったのですけど、達成感はすごくあります！

石谷）前回の収録からあまり間が空いていなかったので、演じた感覚が残ったまま収録できました。今回、改めて、テオの立場って割と上の方なんだなって感じました。

小松）カポだから。

石谷）そうそう、ユリウスに「テオの野郎…人遣いが荒い…！」って言われるくらいですから。あとやっぱり、今回も、最後までテオの目は見られなかったです（笑）。テオはいつもニコニコ顔なので、僕もニコニコ顔で収録を終えられました。いつもの面々で一緒に録れて、とても楽しい収録でした。

小松）ユリウスはいつもの感じと言いますか…。今回、メインのお二人とは別収録でしたが、大人数で録ることができたので、マフィアの空気感を感じながら収録できました。ところで、ユリウスは昇進しないんですかね？

一同）（笑）。

小松）ユリウス自身はあまり興味ないと思いますが、僕は気になって…。まぁ、彼にはこのまま楽しく過ごしてもらえたらいいなと思いますけど。とても楽しい収録でした！

木村）エンリコが好きなので、3巻までやらせていただけて嬉しいです。「エンリコ頑張れ！」と思っていたら、今回、構成員代表として皆の前で意見まで言っていて、とても頑張ってました。テオ、ユリウス、エンリコはずっと一緒に収録させていただいているので、なんだかチームみたいな気がしています。素敵な現場だなといつも思っていて、今回もとても楽しい収録でした。

岡本）リーのテンションは他のキャラクターとはちょっと違う軸で動いていると思うので、自分の過去の音声を聴いた瞬間に、「こんなにやりたい放題やってたっけ？」とビックリしたんですけど、そのテンションに追いつけるようにギアを上げながら収録させていただきました。やっぱり、リーをやっていると楽しくて！ 他ではあまりやらないテンションというか、一人だけでの収録ではあったんですけど、カロリー的には皆さんと録ったくらいの感覚で、とてもやりがいがありました！

インタビュー全文はこちら :https://www.b-boy.jp/special/uralove/cd/interview3.html

★ジャケット・DLカードを公開★

ドラマCD「裏切り者のラブソング3」のジャケット・DLカードはこちら！

●ドラマCDジャケット●音声ドラマDLカード

★商品詳細★

ドラマCD「裏切り者のラブソング3」

＜原作＞

外岡もったす

＜キャスト＞

ジーノ／増田俊樹

ダンテ／佐藤拓也

ニコロ／鈴木崚汰

テオ／石谷春貴

ユリウス／小松昌平

エンリコ／木村太飛

リー／岡本信彦

＜発売・配信日＞

2026年4月24日（金）

＜ストーリー＞

ダンテ、生き残ったら…1年分ヤるぞ

最愛の幼馴染・ダンテを取り戻した、ガルディノファミリーのボス・ジーノ。宿敵トスカニーニファミリーを倒すため、ジーノたちは『ある作戦』を企てる。再び平穏な日々を掴み取ったふたりは、1年ぶりに“恋人”としてカラダを重ねてーー!?

「ずっとお前のこと…欲しかった…」

溺愛攻×強気受、マフィアBL❮敵対編❯ ついに決着！

外岡もったす書き下ろしミニドラマ2本『寂しがりやの恋人たち』 『ダンテの秘密の大作戦』も音声収録♪

描き下ろしマンガ小冊子つきの【特装盤】【DLカード版】も発売！

各配信サイトで【配信版】も同日販売！

★選べる4タイプで販売！予約受付中★

◆特装盤◆

商品名：「裏切り者のラブソング3」ドラマCD特装盤【マンガ小冊子セット】

価格：6,160円（税込）／CD2枚組＋描き下ろしマンガ小冊子

◆通常盤◆

商品名：「裏切り者のラブソング3」ドラマCD通常盤

価格：5,720円（税込）／CD2枚組

◆DLカード版◆ ＼新商品!!／

商品名：「裏切り者のラブソング3」音声ドラマDLカード版【マンガ小冊子セット】

価格：6,160円（税込）／シリアルコード入りDLカード＋描き下ろしマンガ小冊子

※DL（ダウンロード）カード版には、CDは付きません。

※スマートフォン専用サイト『ポケットドラマCD』の再生専用アプリで音声視聴を行うためのシリアルコードが入った【DLカード】と、【マンガ小冊子】がセットになった期間限定販売商品です。

※シリアルコードには有効期限があります。

［販売期間］発売より1年間（～2027年4月23日）

［シリアルコード有効期限］：発売より2年間（～2028年4月23日）

※シリアルコード有効期限内に取得いただいた音声は、期限後もアプリ内で視聴可能です。

◆配信版◆

商品名：「裏切り者のラブソング3」音声ドラマ配信版

配信サイト：ポケットドラマCD、DLsiteがるまに、アニメイト通販、Renta！、honto

●ポケットドラマCDでは、予約販売中！

https://pokedora.com/products/detail.php?product_id=142354

※特装盤・通常盤は、アニメイト、コミコミスタジオ、とらのあな、ステラワースなど一部取り扱い書店・CDショップにて販売。

※DLカード版は、アニメイト・コミコミスタジオのみで販売。

※特装盤・通常盤・DLカード版・配信版の音源内容は同じです。

※特装盤・DLカード版の【マンガ小冊子】の内容は同じです。

※配信版は、音源のみの販売になります。特典＆キャンペーン等の対象外商品となります。

★特典情報（特装盤・通常盤共通）★

●アニメイト

【特典】外岡もったす描き下ろしマンガペーパー

（特装盤）https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3306989/

（通常盤）https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3306990/

（DLカード版）https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3306991/

★アニメイト限定セット★

【有償特典】外岡もったす描き下ろしちびキャラアクリルスタンド

【価格】特装盤・DLカード版：7,040円(税込)／通常盤：6,600円(税込)

（特装盤）https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3308302/

（通常盤）https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3308303/

（DLカード版）https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3308304/

●コミコミスタジオ

【特典】キャストトーク（出演：増田俊樹＆佐藤拓也）

（特装盤）https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540008000199642

（通常盤）https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540008000199643

（DLカード版）https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540008000199644

※DLカード版を購入の方には、CDではなく、ポケットドラマCDで視聴できる「キャストトーク視聴用シリアルコード」をお渡しします。

●とらのあな

【特典】アクリルコースター

（特装盤）https://ecs.toranoana.jp/joshi/ec/item/210006665118/

（通常盤）https://ecs.toranoana.jp/joshi/ec/item/210006665119/

●ステラワース

【特典】キャラクターメッセージ入り2L判ブロマイド

（特装盤）https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=ICVk8HVhCTH

（通常盤）https://www.stellaworth.co.jp/shop/item.php?item_id=S2BsL0BW2uu

★フェア＆キャンペーン情報（特装盤・通常盤・DLカード版共通）★

●アニメイト 早期予約特典

【特典】ブロマイド

2026年3月15日（日）までに予約した方、全員にプレゼント！

詳細 ⇒https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3308302/

●コミコミスタジオ 早期予約特典

【特典】ミニクリアカード

2026年3月15日（日）までに予約した方、全員にプレゼント！

詳細 ⇒https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540008000199642

●アニメイト通販 予約キャンペーン

【抽選プレゼント】直筆サイン色紙 (外岡もったす、増田俊樹、佐藤拓也、鈴木崚汰、石谷春貴、小松昌平、木村太飛、岡本信彦)

2026年4月17日（金）までに予約した方から抽選でプレゼント！

詳細 ⇒https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3308302/

●コミコミスタジオ 予約キャンペーン

【抽選プレゼント】直筆サイン色紙 (外岡もったす、増田俊樹、佐藤拓也、鈴木崚汰、石谷春貴、小松昌平、木村太飛、岡本信彦)

2026年3月15日（日）までに予約した方から抽選でプレゼント！

詳細 ⇒https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540008000199642

●とらのあな 発売記念フェア

【抽選プレゼント】直筆サイン色紙 (外岡もったす、増田俊樹、佐藤拓也、鈴木崚汰、石谷春貴、小松昌平、木村太飛、岡本信彦)

期間中に対象店でご購入した方に、応募券をプレゼント！

詳細 ⇒https://news.toranoana.jp/333902

★コミックス4巻、本日発売★

溺愛攻×強気受、異国マフィアラブ、新章開幕！

恋人としても相棒としても、固い絆で結ばれたダンテとジーノ。そんな二人の前に現れた、怪しい男・ウィル。どうやらウィルは、ジーノにとって "ただならぬ存在" のようで…？

待望の最新コミックスが本日発売！ 電子書籍も同日配信!!

特設サイトはこちら :https://www.b-boy.jp/special/uralove/

BBC DX「裏切り者のラブソング 4」

著： 外岡もったす

発売日：2026/2/9

定価：889円（税込）

あらすじ：

「俺の”ジーノ”を舐めんなよ」

ボス・ジーノと下っ端構成員のダンテは部下たちには秘密の恋人同士。

こっそりと甘い時間を過ごす日々だ。

そんな二人の前に『ウィル』と名乗る怪しい男が現れる。

とある理由からガルディノを揺るがす『商談』をされ

独り抱え込むジーノだったが、ダンテは強引に心を暴いて――!?

「何もかも俺に吐き出せ全部一緒に背負ってやるから」

愛と絆が深まる新章開幕！

★公式SNS＆WEBサイト★

★ドラマCD「裏切り者のラブソング3」特設WEBサイト

⇒https://www.b-boy.jp/special/uralove/cd/

★キューエッグ公式YouTube

⇒https://www.youtube.com/@LibrePublishing

★キューエッグ公式X @BLCD_CEL

⇒https://x.com/blcd_cel

★外岡もったす先生X @tonoka_mo

⇒https://x.com/tonoka_mo

★ビーボーイ編集部公式X @bboy_editor

⇒https://x.com/bboy_editor

★コミックス「裏切り者のラブソング ４」特設WEBサイト

⇒https://www.b-boy.jp/special/uralove/

