阿部結さん初の絵童話『どろぼうジャンボリ』国内の絵本賞5つを受賞！発売から一年経たずして、異例の９刷達成

株式会社ほるぷ出版

ほるぷ出版（本社：千代田区九段下、代表取締役社長松岡佑子）は、2025年4月8日に『どろぼうジャンボリ』を刊行しました。本書は、実力派絵本作家阿部結さん初めての絵童話で、発売から2週間で3刷、15,000部を突破。更に重版を重ね、発売から1年経たずして9刷を達成。書店員、読者が選ぶ5つの賞を受賞しました。

■ 国内の絵本賞5つを受賞

ジャンボリは「てがみのたね」をこっそり集めているどろぼう。ある日、あたらしい町長がやってきて、町のみんなから大事なものを奪います。本書は、2025年の4月8日に刊行後、発売から２週間で３刷、15,000部を突破。その後も勢いは止まらず、2026年2月時点で9刷まで重版をかさね、国内の絵本賞5つを受賞しました。また、中国・韓国・台湾の海外出版の契約も決まるなど、国内外で注目を集めています。

『どろぼうジャンボリ』受賞歴（26年2月1日付）

- 第9回未来屋えほん大賞大賞 2025年9月2日付- 第6回TSUTAYAえほん大賞第3位 2025年10月31日付- 第13回静岡書店大賞児童書部門第2位 2025年12月3日付- 第18回MOE絵本屋さん大賞第3位 2025年12月26日付- キノベス！キッズ2026 2位 2026年2月1日付

■書店フェアの広がり

全国の書店では『どろぼうジャンボリ』フェアコーナーが作られ、看板や手書きPOP、手作りの「ジャンボリ人形」まで登場するほど熱のこもったフェアが展開されました。

紀伊國屋書店アミュプラザおおいた店では、絵本にちなんで、「ジャンボリのたからばこを手紙でいっぱいにしよう」コーナーが登場。担当の古城さまからお話しをうかがうと、「2日で20通ほど集まり、

2週間でその倍、50通のお手紙が集まった」とのこと。１ヶ月後には、120通を超えるお手紙が集まったそうです。くまざわ書店西新井店の塩さまは、刊行前にX（旧ツイッター）で知り、キャラクターのキャッチーなかわいさに一目で気に入り、年間約10タイトル展開のイチオシコーナーで、大々的にフェアを展開。多くの方に目に留めてもらうことができたそうです。

紀伊國屋書店アミュプラザおおいた店

紀伊國屋書店アミュプラザおおいた店

くまざわ書店西新井店

くまざわ書店西新井店

■読者からのお手紙

絵童話『どろぼうジャンボリ』は、読んでもらう絵本から、一人で本を読む喜びを味わってほしいという想いでつくられた作品です。ほるぷ出版公式インスタグラムで事前プロモーションを行なった際、30名を超える読者、書店員から感想が寄せられました。その一部をご紹介します。

・「ジャンボリはどろぼうかもしれないけど、盗んでいるものに意味があって、とてもいいお話だった。

手紙の大切さがよくわかったし、手紙でこんなにも人の心が動かせるんだと感動した。（小6男の

子）」

・「手紙の中では、心の中のいいことも悪いことも、素直になれるんだなと思いました。（中略）絵本を

読み終わったら、私もお手紙を書きたくなりました。（小4女の子）」

・「ジャンボリの宝物は、子育てしていると感じる幸せに似ていて胸がキュンとしました。（40歳母）

本書が、子どもたちの心に響く作品であること、また大人も楽しめる物語として、広く愛される作品であることが伝わってきます。

■今、作者阿部結さんが伝えたい思い

作者の阿部結さんは、2020年にデビューしてから、精力的に作品を世におくり続けています。『どろぼうジャンボリ』制作のきっかけになったのは、戦争で日常を奪われる人々への想いがありました。12月26日に行われたMOE絵本屋さん大賞授賞式でのスピーチをご紹介します。

この本は、4年前に目に映った戦争の現実から、それに加担せずに、日常を奪われないために、自分が何をしなければいけないのかを考えたことをきっかけに、作りはじめた物語でした。わたしは、毎日本を読みます。本を読むことが出来るのは、日常があるからです。作家として本を作り続けること、そうして出来た一冊を、書店員さんたちが読者へ届けていくことは読者の日常を、ささやかに守る行為だと思います。わたしは、日常を自分たちのやり方で守っていくことが、今も起こり続けている、あらゆる争いに抗う、ひとつのアクシヨンにもなるのではないかなと思っています。これからも本を手に取ってくれた誰かが、その人の日常を続けていくための力に、少しでもなれるような作品を作っていけたらいいなと思っています。このたびは、すばらしい賞をありがとうございました。 阿部結

2026年1月26日 第18回MOE絵本屋さん大賞授賞式にて（一部抜粋）

AIの進化が加速するなかで、より重要視されるようになってきた、子どもの語彙力と読解力。読んでもらう絵本から、ひとりで読みきれるはじめて絵童話は、今、業界で熱い注目を集めています。中でも、美しい絵とわくわくする展開、さらに、作者である阿部結さんのメッセージがしっかりと宿った『どろぼうジャンボリ』は、「はじめてのひとり読み」のための決定版の１冊として、いま、最も熱い注目を集めています。

『どろぼうジャンボリ』 阿部 結 作

定価1,540円（本体１,400円＋税10％）60ページ 20×16cm

対象年齢：5・6歳から ISBN：978-4-593-10485-7

2025年4月8日刊行予定

この町に住む、風変わりなどろぼう。名前はジャンボリ。町のみんなが眠る夜、ジャンボリはあるものを、こっそりとぬすみだします。それはジャンボリにとって、とっても大事な宝物。ある日、あたらしい町長がやってきて、町のみんなから大切なものを奪います。ジャンボリが夜ごと集めつづけた「あるもの」が、あるとき、町にちいさな奇跡を起こして……。国内外で注目を集める実力派絵本作家、阿部結が手がけるはじめての絵童話です。

阿部 結 プロフィール

1986年、宮城県気仙沼市生まれ。中学校の美術教師であり、画家でもある父の影響を受け、幼いころから絵に親しんで育つ。2020 年『あいたいな』（ひだまり舎）で絵本作家デビュー。絵本の作品に、『ねたふりゆうちゃん』（白泉社）、『なみのいちにち』（ほるぷ出版）、『おおきなかぜのよる』（ポプラ社）、『おやつどろぼう』『おじいちゃんのくしゃみ』（ともに福音館書店）、『まよなかのかいじゅう』（徳間書店）他多数。『ぴったんこ』（福音館書店）で、第1 回赤ちゃん絵本研究会大賞受賞。『なみのいちにち』（ほるぷ出版）で、第3 回TSUTAYAえほん大賞新人賞受賞。同作品は、ミュンヘン国際児童図書館の国際推薦児童図書目録「ホワイト・レイブンズ」にも選定された。夜な夜な書いた手紙を朝に読み返し、恥ずかしくなってゴミ箱に捨てる癖あり。