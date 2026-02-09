【LINEリサーチ】若年層の流行に関する定点調査（2025年12月）

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）では、同社が保有する700万人以上の国内最大級のアクティブな調査パネルを基盤とした、スマートフォン専用のリサーチプラットフォーム「LINEリサーチ」を運営しています。

「LINEリサーチ」では、全国の15～24歳の若年層の男女を対象に、四半期ごとに最近の流行についてアンケート調査（自由記述形式）を実施しています。この度は、最新2025年12月の調査結果と、2025年下半期調査（9月、12月）の総括をお知らせします。

■SUMMARY

＜2025年下半期総括と最新12月期総合TOP10＞

・下半期（9月、12月）を通じて、「ラブブ(LABUBU)」と「Mrs. GREEN APPLE」が5位以内に入っており、流行が続いている。

・12月期は、「ラブブ(LABUBU)」と「Mrs. GREEN APPLE」が順位を上げ、1位と3位となった。また、初登場の「江戸走り」が2位、「好きすぎて滅！」が4位、「チェンソーマン」5位という結果。

＜最新12月期11位～30位＞

11位に「高市早苗」内閣総理大臣、23位にドラマ「良いこと悪いこと」が初登場。13位「=LOVE(イコールラブ)」、14位「M!LK」とアイドルグループ2組が急上昇ランクイン。ゲームやアニメも話題に。

＜最新12月期男女年齢別TOP10＞

男女年齢別の1位は、男性15～18歳では「Brawl Stars(ブロスタ)」、男性19～22歳では「高市早苗」、男性23～24歳では「Nintendo Switch 2」。女性15～18歳では「ラブブ(LABUBU)」、女性19～22歳では「好きすぎて滅！(M!LK)」、女性23～24歳では「ちいかわ」となった。

■2025年下半期総括と最新12月期総合TOP10

＜2025年下半期総括＞

下半期（9月、12月）を通じて、「ラブブ(LABUBU)」と「Mrs. GREEN APPLE」が5位以内にランクインしています。また、「TikTok」「ちいかわ」もTOP10をキープしており、これらの流行が継続しています。

＜最新12月期総合TOP10＞

12月期のTOP10の結果を詳しくみていきましょう。

「ラブブ(LABUBU)」は、前回（9月期）の2位から順位を上げ、1位となりました。

今回、初登場で2位にランクインしたのは「江戸走り」でした。「江戸走り」は「膝痛を克服するための最高の走り方」を研究する大場さんが考案・提唱している走法です。

3位は「Mrs. GREEN APPLE」でした。2024年9月期から1年以上にわたりTOP10内にランクインしており、高い人気が続いています。

4位にはボーカルダンスユニットM!LKの楽曲「好きすぎて滅！(M!LK)」が初登場しました。

5位に急上昇したのは「チェンソーマン」です。

そのほか、前回36位だった「麻辣湯（マーラータン）」が7位に上昇、10位「インフルエンザ」もランクインしました。

■最新12月期総合11位～30位

続いて、11位以降の結果をみていきましょう。

11位には、2025年10月に女性初の内閣総理大臣となった「高市早苗」が初登場しました。

13位に「=LOVE(イコールラブ)」、14位には「M!LK」、17位「僕のヒーローアカデミア」、19位にパペットキャラクター「パペットスンスン」が前回より順位を上げTOP30入りしました。

また、2025年10月期のドラマ「良いこと悪いこと」が23位に初登場です。

このほか、24位「ポケットモンスター/ポケモン」、26位「ポケモン レジェンズ Z-A」、30位「たまごっち」などのゲームもランクインしました。

■最新12月期男女年齢別TOP10

最後に、男女年齢別の結果をみていきましょう。

今回は、男女年齢別で1位がすべて違っている点が特徴で、トレンドの多様化がうかがえる結果となりました。

男性15～18歳では、「Brawl Stars(ブロスタ)」（総合8位）、男性19～22歳では「高市早苗」（総合11位）、男性23～24歳では「Nintendo Switch 2」（総合20位）がそれぞれ1位でした。

また、女性15～18歳では「ラブブ(LABUBU)」（総合1位）、女性19～22歳では「好きすぎて滅！(M!LK)」（総合4位）、女性23～24歳では「ちいかわ」（総合9位）がそれぞれ1位でした。

総合1位の「ラブブ(LABUBU)」は、女性15～18歳で1位のほか、女性19～22歳で2位、そのほかの男女年齢層でもすべて10位以内に入っており、若年層全体で流行していることがわかります。

総合2位の「江戸走り」は、男女ともに15～18歳で2位、男性19～22歳で6位、女性19～22歳で8位と、やや若い年齢層でランクイン。

総合4位の「好きすぎて滅！(M!LK)」は、女性のすべての年齢層で3位までにランクインしました。

また、総合7位の「麻辣湯(マーラータン)」は、女性19～22歳、女性23～24歳で3位以内、女性15～18歳で7位に入っています。

例年より早い流行を迎えた「インフルエンザ」（総合10位）は、男性のすべての年齢層と女性23～24歳でランクインしました。

2025年12月期は、キャラクター、SNSのバズ動画、ミュージシャン、アニメ、食、政治家など、多様な流行がみられました。

【調査について】

2025年12月度調査

LINEユーザーを対象にしたスマートフォンWeb調査

調査対象：日本全国の15歳～24歳の男女

実施時期：2025年12月1日～12月3日

有効回収数：4733サンプル

※回収比率は、[男性]15-18歳:19-22歳:23-24歳:[女性]15-18歳:19-22歳:23-24歳が2:2:1:2:2:1

2025年9月度調査

LINEユーザーを対象にしたスマートフォンWeb調査

調査対象：日本全国の15歳～24歳の男女

実施時期：2025年9月1日～9月3日

有効回収数：4745サンプル

※回収比率は、[男性]15-18歳:19-22歳:23-24歳:[女性]15-18歳:19-22歳:23-24歳が2:2:1:2:2:1

※「最近流行っているコト・モノ・ヒト」について自由記述形式で聴取

※回答をコーディングしてランキング化

※表/グラフ中の数字は小数第二位を四捨五入しているため、合計しても100％にならなかったり、同じパーセンテージでも見え方が異なったりする場合があります

