「University as a Gateway　～大学連携による、スタートアッププロダクト検証と事業成長のリアル～」を開催します

株式会社キャンパスクリエイト

株式会社キャンパスクリエイトでは、東京都「多様な主体によるスタートアップ支援展開事業（TOKYO SUTEAM）」の令和6年度採択者として、スタートアップと大学の産学連携の促進に向けてさまざまな取り組みを行っています。

この度、本事業の一環として、Univ×SU Innovation Boostの取り組みの集大成となる"Demo Day"を開催します。

本イベントは、東京都「多様な主体によるスタートアップ支援展開事業（TOKYO SUTEAM）」の一環として当社が取り組んできたUniv×SU Innovation Boostに参画し、大学との連携を通じて事業成長やプロダクト改善に取り組んできた、スタートアップによる成果発表の場です。

▶ 参加登録URL：https://zoom.us/webinar/register/WN_DhYKGA_GS-GRJgzGyn1A6w#/registration

■開催概要

日時：2/25（水）16:30～18:00

形式：オンライン（Zoom Webinar）

使用言語：日本語

■本デモデイでわかること

■登壇企業

- 大学との連携を通じた、プロダクトブラッシュアップに至るまでの道- 大学との連携に求められる準備やマインドセット- 大学との実証・検証の進め方と事業の変化- 大学と連携したスタートアップが描く、ネクストステップ- ニヒンメディア株式会社(https://nihinmedia.jp/jp/)- 株式会社Delispect(https://www.delispect.com/)- 株式会社Visban(https://visban.com/ja/)

上記の3社に加え、"University Internship Program at SusHi Tech Tokyo"に

参加したUnravel Carbon 合同会社（アンラベルカーボン） (https://www.unravelcarbon.com/ja)と、

企画・運営に携わった武蔵野大学アントレプレナーシップ学部(https://www.musashino-u.ac.jp/academics/faculty/entrepreneurship/)が登壇します。

■プログラム

16:30 - 16:32｜開会挨拶

16:32 - 16:42｜Univ×SU Innovation Boostの紹介

16:42 - 16:57｜採択SUによるピッチ１.（ニヒンメディア株式会社）

16:57 - 17:12｜採択SUによるピッチ２.（株式会社Delispect）

17:12 - 17:27｜採択SUによるピッチ３.（株式会社Visban）

17:27 - 17:42｜武蔵野大学アントレプレナーシップ学部（EMC）による活動紹介

17:42 - 17:57｜Unravel Carbon合同会社による会社紹介と

University Internship Program at SusHi Tech Tokyoの成果発表

17:57 - 18:00｜閉会挨拶

※時間や登壇順は、前後する可能性があります

■登壇者情報

ニヒンメディア株式会社

カスタマーサクセスダイレクター

王 昊宇 (Hauyu Wang)

日本の医師向けAIアシスタント「MedGen Japan」を開発・運営。臨床現場で生じる疑問に対し、国内外の医学文献を信頼度・関連度でスクリーニングし、約1分でエビデンスに到達できるよう支援。日々知見が更新される医学分野において、限られた時間で責任ある判断を求められる医師を支援することを使命とし、2026年1月時点で6,000名以上の医療従事者に利用されている。

株式会社Delispect

創業者・代表取締役

金田 賢

入院患者のせん妄を予測する独自のAI技術を有する、国立がん研究センター発スタートアップ。高齢者の身体機能・認知機能の低下に伴い、医療従事者に肉体的・精神的負担をもたらす「せん妄」に対する患者の健康寿命延伸、病棟スタッフの負担軽減、病院経営の改善という三つの課題解決に向けて、AI医療機器「せん妄対応支援プログラム」の開発に取り組んでいる。

株式会社Visban

取締役・共同創業者

耼田 良輔

次世代の通信技術であるミリ波の諸問題を可決すべく会社設立。ガラス基板を使ったリピーター（ハード）と、リピーターをメッシュ状にネットワーク化するAIを駆使した無線システム・アーキテクチャー（ソフト）がコアー技術。

Unravel Carbon合同会社（アンラベルカーボン）

Country Manager & Commercial Lead

野村 夏音

Scope1-3のGHG排出量のデータ収集から測定・可視化・削減・報告までをAIエージェントで自動化。エージェンティック・プラットフォームにより企業のサステナビリティ経営を総合的に推進する、シンガポール発のAI気候テックスタートアップ。2025年に日本市場へ進出。

武蔵野大学アントレプレナーシップ学部

教授

津吹 達也

新卒でパナソニックで海外営業・インドネシア駐在を経験後、IT企業で海外事業を統括。

08年より大学教育に携わり、産学連携による次世代リーダー育成や教育分野のアドバイザリーを行う。EMC GLOBALを推進。

■参加登録方法

以下ウェビナー登録用URLよりご登録ください▼

→ https://zoom.us/webinar/register/WN_DhYKGA_GS-GRJgzGyn1A6w#/registration

★Univ×SU Innovation Boost

▶ 事業サイトはこちら：https://www.campuscreate.com/univ_su/

皆さまのご参加をお待ちしております。