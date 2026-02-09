【ヘラルボニーが成人を祝う】障害のある方をはじめ、節目を祝う機会が限られていた新成人へ向けた記念撮影イベントを開催

株式会社ヘラルボニー

株式会社ヘラルボニー（本社：岩手県盛岡市、代表取締役：松田 崇弥・松田 文登 以下、へラルボニー）は、2月21日（土）へラルボニー銀座店にて、今年度成人を迎えた方を対象とした成人記念撮影イベントを開催いたします。

HERALBONYのスカーフまたはネクタイを身につけて、ポートレートの記念撮影を行います。撮影した写真データは当日プレゼントいたします。また、ご参加いただいた方には、ヘラルボニーよりささやかなお祝いのしるしとして、HERALBONYのスカーフをお贈りします。

さまざまな「理由」でお祝いの場に参加できなかった方々にとって、形式や正装にとらわれず、一人ひとりが自分らしく節目を迎えられるきっかけとなることを目指しています。

▪️実施の背景

各地で開催される成人式は、多くの若者にとって人生の節目を祝う機会です。

一方で、障害のある方にとっては、同じように晴れの場で人生の節目を祝うことが困難な場合もあるのが現状です。

「長時間の式典参加が難しい」、「介助やサポート体制に不安がある」、「周囲への配慮から参加を遠慮してしまう」など身体的、また心理的な負担から成人式への参加を見送るケースが実際に見られます。

障害のある方をはじめ、さまざまな事情で「成人」という節目を祝う機会を持てなかった方とともに、祝福の時間を分かち合いたいという思いから本企画を開催いたします。

◼︎コピー全文

■ 成人記念撮影イベント開催概要

HERALBONYのスカーフまたはネクタイを着用いただき、記念撮影を行います。撮影にあたり着用プロダクトはお貸出しいたします。撮影終了後、撮影した写真とともにスカーフを贈呈いたします。

※スカーフの種類はお選びいただけません、予めご了承ください。

日時：2026年2月21日（土）11:00～18:00

会場：HERALBONY LABORATORY GINZA 2階

対象：2025年度に成人を迎えた方／迎える方

（2005年4月2日～2006年4月1日生まれの方）

※いわゆる「20歳の集い／成人式」に該当する年齢の方で、民法上の成人年齢（18歳）とは異なりますので、ご注意ください。

定員：30名（事前予約制）

住所：東京都中央区銀座2-5-16 銀冨ビル2階

URL：https://heralbony.com/pages/hlg

■ 参加申込みについて

本イベントは事前申込み制となります。

定員に達し次第、受付を終了いたします。

参加をご希望の方は、下記フォームよりお申し込みください。

URL：https://forms.gle/E8zagjbJXr8Ws5LX6

締切：2/16（月）23:59 まで

■ SNS企画について

本企画にあわせ、オンライン上でも「成人のお祝い」にご参加いただけるSNS企画を実施予定です。

成人式に参加できなかった方や、あらためて自分自身をお祝いしたい方へ向けて、「おめでとう、に理由はいらない。」という想いを、ハッシュタグ #ヘラルボニー成人式 を付けて投稿していただく参加型企画を予定しています。詳細は後日、オンラインストアおよび公式SNSにてお知らせいたします。

HERALBONYオンラインストア：https://heralbony.com/

■ スタッフクレジット

プロデュース：朴 里奈（HERALBONY）

コピーライター：寺澤 佑那／松隈 太翔

ビジュアルデザイン：黒丸 健一

ビジュアル制作：中塚 美佑／木村 巧（HERALBONY）

モデル出演：中尾 涼（やまなみ工房）

SNS：渋谷 祥平／石井 夏美（HERALBONY）

【株式会社ヘラルボニー概要】

「異彩を、 放て。」をミッションに、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニー。障害のある作家が描く2,000点以上のアート作品をIPライセンスとして管理し、正当なロイヤリティを支払うことで持続可能なビジネスモデルを構築。自社ブランド「HERALBONY」の運営をはじめ、企業との共創やクリエイティブを通じた企画・プロデュース、社員研修プログラムを提供するほか、国際アートアワード「HERALBONY Art Prize」の主催など、アートを軸に多角的な事業を展開しています。2024年9月より海外初の子会社としてフランス・パリに「HERALBONY EUROPE」を設立。

会社名：株式会社ヘラルボニー / HERALBONY Co.,Ltd.

所在地：岩手県盛岡市開運橋通2-38（本社）、〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目5－16 銀冨ビル3F受付（東京拠点）

代表者：松田 崇弥、松田 文登

コーポレートサイト：https://www.heralbony.jp

オンラインストア：https://heralbony.com/

アートデータにおける著作権表示のお願い：

本文書に掲載されているアート作品の画像データは、すべて著作権者の貴重な作品です。これらの写真を使用する際には、必ず作品タイトルと作家名をご記載ください。