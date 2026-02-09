【叡啓大学】参加者募集！３月９日(月)新規事業の発想とつくり方 / テクノロジー × ローカルで考える

広島県公立大学法人

叡啓大学（学長：有信睦弘、広島市中区）は、2026年3月9日（月）、東京都 飯田橋にて、新規事業担当者向けのイベントをリアル開催します。

※オンライン配信はございません。



新規事業開発において、「どの技術に注目すべきか」と「どこで実証実験を行うか」は、成功を左右する重要な判断です。

2025年から2026年にかけて、AI、ロボティクス、バイオテクノロジーなど様々な技術が実用化フェーズに入る一方で、都市部でのリソース不足や高コストが新規事業のスピードを阻む課題となっています。

本イベントでは、MITテクノロジーレビューが選ぶ「世界を変える10大技術（10 Breakthrough Technologies）」から、2026年に注目すべき技術動向を解説。さらに、地方フィールドを活用した新規事業の実証実験という新たな選択肢について、実際の取り組み事例を交えてご紹介します。また、後半では多数のスタートアップ支援に携わる名倉 勝氏、企業の新規事業担当者の方をゲストに迎え、これからの新規事業の進め方についてもディスカション。終了後には、参加者同士の交流タイムもご用意しています。

こんな方におすすめ

・大企業で新規事業の企画・開発を担当されている方

・2026年に向けた技術トレンドを把握したい方

・実証実験のフィールド選定に課題を感じている方

・地方との協業・連携に関心のある方

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51586/table/545_1_97d5140d57c2471fab2bca0afaf1e71d.jpg?v=202602090251 ]

ぜひご参加をお待ちしております。

【叡啓大学 産学連携プログラムのご紹介】

共創プロジェクト

共創プロジェクト - 【公式サイト】広島県公立大学法人 叡啓大学(https://eikei.ac.jp/partnership-research/activities/project/)



ひろしまバリューシフトプログラム

ひろしまバリューシフトプログラム - 【公式サイト】広島県公立大学法人 叡啓大学(https://eikei.ac.jp/partnership-research/activities/other/)

上記も併せてご覧ください。

【参加者募集】３月９日(月)新規事業の発想とつくり方 / テクノロジー × ローカルで考える - 【公式サイト】広島県公立大学法人 叡啓大学(https://eikei.ac.jp/news/11891/)

叡啓大学のウェブサイトはこちら

https://www.eikei.ac.jp(https://www.eikei.ac.jp)