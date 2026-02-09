【叡啓大学】参加者募集！3月26日(水) 共創プロジェクト・ひろしまバリューシフトプログラム最終報告会

広島県公立大学法人

叡啓大学（学長：有信睦弘、広島市中区） 産学官連携・研究推進センターでは、地域・企業等とのパートナーシップのもと、企業等が抱える課題を解決し、共に新しい価値を「協創」することを目指しています。

今年度下期は、「共創プロジェクト」および「ひろしまバリューシフトプログラム（VSP）」に取り組み、企業・学生・教員、または研究員が協働しながら実践を重ねてきました。

このたび、それら半年間の取組成果とプロセスを共有する最終報告会を開催します。

本イベントで得られること

- 2つのプログラムの成果を同時に体感・企業・学生・教員チームで企業の経営課題解決に挑んだ「共創プロジェクト(https://eikei.ac.jp/partnership-research/activities/project/)」・研究員が企業の変革に伴走した「ひろしまバリューシフトプログラム(https://eikei.ac.jp/partnership-research/activities/other/)」- 企業経営の視点からのリアルな声- 叡啓プロジェクトフレームワークを活用した課題解決の考え方- 次年度以降の産学官連携へのヒントを得られるネットワーキング

「自社の経営課題解決など、新しい取組に挑戦したい」「大学（学生・教員）との連携に関心がある」「地域企業の変化を知りたい」--

そんな思いをお持ちの方に、ぜひご参加いただきたい内容です。

こんな方におすすめです

- 新規事業や組織変革に課題を感じている経営者の方- 大学との連携を通じた新しい取組に関心がある方- 学生や若手人材との協働の可能性を探りたい方- 地域企業の実践事例からヒントを得たい方[表: https://prtimes.jp/data/corp/51586/table/546_1_f0b0de049c2654eed37a5d134ace1b4d.jpg?v=202602090251 ]

