日本組織内弁護士協会主催「JILAアワード」にてBuySell Technologies 執行役員 尾崎 健悟が表彰されました

株式会社BuySell Technologies

リユースサービス「バイセル」を展開する株式会社BuySell Technologiesは、日本組織内弁護士協会（以下、JILA）が主催する表彰制度「JILAインハウス・リーガル・アワード（以下、JILAアワード）」の「インハウス賞 商社・コンサルティング部門」において、当社執行役員 法務コンプライアンス室長 尾崎健悟が表彰されたことをお知らせします。

■JILAアワードの概要

JILAアワードは、組織内弁護士及びその所属団体等を対象とした表彰制度として2023年度に創設されました。JILAアワードでは、JILA会員からの応募に基づいて、選考委員による厳正・公正な選考をもとに、顕著な実績を挙げた組織内弁護士・所属団体等を表彰します。

インハウス賞は、所属先や業界に対し顕著な実績をあげたと認められる組織内弁護士を表彰するものです。パートナー機能（M&A、組織再編、大規模取引等）、ガーディアン機能（規制対応、不祥事対応、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、内部統制、紛争解決等）、イノベーション（リーガルオペレーションズ、リーガルテック、新規業務分野への取組み、会社業務以外の業界活動等）の3つの評価項目を軸に、法務部門の役割、リーダーシップの発揮、ビジネス部門との連携等が評価されます。

■受賞について

執行役員 尾崎の活動について、M&Aやグループ内組織再編において事業部と密に連携した案件推進が評価されたほか、特にガーディアン機能として、経営課題の解決に直接貢献できる法務部門の組織体制変更及び運用を実施して、仕組みから法的機能を高めるアプローチを牽引したことが評価されました。

今後も、グループ全体の統一規格により、高度なガバナンス体制を維持し事業運営を行います。

受賞賞：インハウス賞 商社・コンサルティング部門

受賞者：株式会社BuySell Technologies 尾崎 健悟

【2025年度JILAインハウス・リーガル・アワード結果発表】

https://jila.jp/award_results2025

■執行役員 尾崎健吾 プロフィール

2010年に東京大学法科大学院卒業後、森・濱田松本法律事務所でキャピタル・マーケッツやM&A案件を中心としたコーポレート案件全般に従事し、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に出向。その後、スマートニュース株式会社にてLegal Head、また株式会社メドレーにて法務コンプライアンス統括部管掌執行役員として従事。2025年にBuySell Technologiesへ入社。日本及びカリフォルニア州の弁護士資格保有。

■会社概要

会社名：株式会社BuySell Technologies

代表者：代表取締役会長 岩田 匡平、代表取締役社長兼CEO 徳重 浩介

本社所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-8 PALTビル

事業内容：着物・ブランド品等リユース事業

コーポレートサイト：https://buysell-technologies.com/