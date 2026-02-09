【株式会社協和】卒業しても、6年間の毎日がここにいる。思い出のランドセルに、ありがとう！ ランドセル職人が１点１点手がける「ランドセルリメイク」で、世界にひとつだけの宝物へ

株式会社協和

1948年創業のランドセルメーカー、株式会社 協和（代表取締役社長：古田嶋 徹、資本金：9,800万円、本社：東京都千代田区）は、小学校6年間をともに歩んだ大切なランドセルを、13種類のデザインから選んで新たなかたちに作り上げる「ランドセルリメイク」として、この春の卒業シーズンに向け開始します。



「ランドセル」は、小学生の象徴的な存在。


入学の日に背負ったときの少し緊張した気持ち、毎日の通学、友だちとの思い出、頑張ってきた勉強、そして見守ってきたご家族の想い。ランドセルには、子どもたちそれぞれの成長がたくさん詰まっています。そのかけがえのない思い出を「ランドセルリメイク」として次のかたちへとつなぐ、ふわりぃランドセルが手がけるサービスです。


ランドセルリメイク：


https://fuwarii.com/pages/remake(https://fuwarii.com/pages/remake)



ランドセルリメイク

卒業後もお子さまのそばで使える実用的なアイテムへとリメイクすることで、ランドセルに詰まった６年間の思い出を手放すことなく、世界にたったひとつだけの存在として残すことができます。


卒業後もそっと寄り添いながらお子さまの成長を見守り続ける、家族にとっての特別な宝物に生まれ変わります。


選べる「ランドセルリメイク」のラインナップを紹介！　　　

デザインは全１３タイプ。


長年にわたりランドセルを作り続けてきた老舗メーカーとして、ランドセルを知り尽くした熟練の職人が、素材の状態や思い出の部分に一つひとつに向き合いながら、想いを込めて一点一点手づくりで仕上げます。


「ランドセルリメイク」は、メーカーを問わず、お子さまが６年間大切に使ってきた全てのランドセルを対象に、お受けいたします。



ランドセル「全て」を使ったランドセルリメイク





6年間の物語をずっとそばに。


メモリアルランド(R)（専用ケース付き）



メモリアルランド(R)

サイズ（約）：幅13×マチ9×高さ18ｃｍ


ケース　　　：幅17×奥行17×高さ22.5ｃｍ


本体価格　　：16，500円（税込）



思い出がカタチを変えていつも寄り添う


ランドセルポシェット



ランドセルポシェット

サイズ（約）：幅13×マチ9×高さ18ｃｍ


本体価格　　：16,500円（税込）




「カブセ」（フタの部分）を使ったランドセルリメイク





ランドセルのぬくもりを、ずっと手の中に。


２つ折り財布

2つ折り財布


２つ折り財布（内側）

サイズ（約）：ヨコ11×タテ10×厚さ4ｃｍ


本体価格　　：13,200円（税込）



学びの原点を、そっとペンケースに。


ペンケース

ペンケース


ペンケース（内側）

サイズ（約）：ヨコ21×タテ6×厚さ5.5ｃｍ


本体価格　　：8,800円（税込）



思い出が品格をまとった財布に


長財布

長財布


長財布（内側）

サイズ（約）：ヨコ20×タテ10×厚さ3ｃｍ


本体価格　　：13,200円（税込）



思い出と一緒に、時を重ねて。


壁掛け時計

壁掛け時計

サイズ（約）：ヨコ25×タテ50×厚さ3ｃｍ


本体価格　　：13,200円（税込）



６年間の思い出を残すものへ。


フォトアルバム

フォトアルバム

サイズ（約）：ヨコ26×タテ26×厚さ3ｃｍ


本体価格　　：13,200円（税込）



世界にひとつ、思い出仕立てのメガネケース


メガネケース

メガネケース


メガネケース（内側）

サイズ（約）：ヨコ19×タテ8×厚さ6ｃｍ


本体価格　　：7,700円（税込）



思い出を飾る、想い出のフレーム。


フォトフレーム

フォトフレーム

サイズ（約）：ヨコ24×タテ14×厚さ1ｃｍ


本体価格　　：7,700円（税込）




「前ポケット」を使ったランドセルリメイク






時間も想いも、そのポケットに。


壁掛けポケット

壁掛けポケット

サイズ（約）：ヨコ27×タテ27×厚さ9ｃｍ


本体価格　　：8,800円（税込）




「前締めベルト」を使ったランドセルリメイク





小さくなっても、思い出はそのまま


ストラップ（２個セット）

ストラップ（２個セット）

サイズ　　：お申込みのランドセルによって異なります


本体価格　：2,200円（税込）




「オオマチ」（側面部分）を使ったランドセルリメイク





毎日一緒に、ランドセルパスケース


パスケース　（２個セット）

パスケース

サイズ（約）：ヨコ11×タテ9×厚さ0.5ｃｍ


本体価格　　：8,800円（税込）



ポケットの中に小さな思い出を


キーホルダー　（４個セット）

キーホルダー

サイズ（約）：ヨコ4×タテ6.5×厚さ1ｃｍ


本体価格　　：4,400円（税込）



リメイクは、日常使いできる小物など選びやすい全５種類のお得なセットもご用意！


リメイクセット

思い出のランドセルを、どんなデザインにしようか、気に入ったデザイン以外にも色々と選んでみたい…、といったご希望も、ランドセルリメイクならかなえられます！


ランドセルのカブセ（フタの部分）、大マチ（側面部分）、前ポケットからそれぞれお気に入りを選べる長財布セット、折り財布セット、ペンケースセット、時計セット、アルバムセット、５つのお得なセットをご用意いたしております。




ランドセルリメイクのオリジナルラッピング

「ランドセルリメイク」は、特別なプレゼントとしてお使いいただけるよう、オリジナルのラッピングでお届けいたします。





「ランドセルリメイク」への想い



ランドセル工場が一つひとつ思い出をリメイクする想い

小学生の象徴のひとつである「ランドセル」。


卒業しても手放したくない、そばに置いておきたい、という思いや願いをランドセルメーカーとしてしっかりと受け止め、思い出を大切にしていただけるよう使い続けられる形にすることで「ランドセルリメイク」が実現しました。


思い出を「しまい込む」のではなく新しい形へ変身させることで、これからも暮らしの中で寄り添い続ける存在として残してほしいと願います。


小学校卒業を機に手放されがちなランドセルですが、物も思い出も大切にする。そんな日本ならではの情緒や文化を育て、次の世代へつないで行きたいと考えます。


ランドセルメーカーとしての責任と想いを込めたこの取り組みは、サステナビリティの観点からも、今あらためて注目される価値ある選択肢です。そのため、メーカーを問わず全てのランドセルのリメイクをお受けし、職人が1つひとつ心を込めてお作りし、お子さまの元へお届けいたします。



ふわりぃランドセル


会社概要

会社名 ：　株式会社協和


所在地 ：　東京都千代田区東神田2-10-16


代表者 ：　古田嶋 徹


創　業 ：　1948年


URL ：　http://kyowa-bag.co.jp/


事業内容：　鞄総合メーカー


