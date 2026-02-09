学校法人同志社 同志社一貫教育探究センターは、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）「次世代科学技術チャレンジプログラム」に2025年度に採択された教育プログラム「同志社ジュニア・クリエイティブ科学アカデミー〜創造の丘から世界へ〜」の成果発表会を開催いたします。

本アカデミーは、同志社大学と多数の企業が連携し、大学生・大学院生メンターによるカスケード型メンタリングを通して、将来の「尖った研究者のタマゴ」を育成することを目的とした取り組みです。

1年目となる2025年度は、約40名の小・中学生が受講生として参加。京都・大阪・けいはんな地域における先端技術分野や伝統産業に関わる企業を訪問し、大学担当教員と企業担当者が綿密に打ち合わせた実験・実習に主体的に取り組んできました。受講生は、そこで得た気づきや疑問をもとに自ら課題を設定し、約半年間にわたり研究活動を進めてきました。

成果発表会では、受講生が本アカデミーでの学習成果や研究内容を発表し、その成果を広く社会に発信します。これにより、同年代の児童・生徒の科学分野への興味・関心を喚起し、次世代の科学技術分野における人物育成のすそ野を広げることを目指します。

また、成果発表会にあわせて、地域の教育関係者を対象としたデータサイエンスセミナー（公開セミナー）を開催します。本学文化情報学部 准教授 阿部 真人が講師を務め、学校教育、とりわけ初等中等教育におけるデータ活用の促進や、探究的な学びを支える指導力向上に寄与する研修の場を提供します。

当日はぜひ、取材にお越しいただけますと幸いです。

【受講生による成果発表会】

◆日時

・第1回 2026年3月7日（土）12:00〜14:40 ※受付 11:30〜

・第2回 2026年3月14日（土）14:00〜16:40 ※受付 13:30〜

◆聴講申込

https://forms.gle/869ai59NgDNdeCW37

【データサイエンスセミナー（教育関係者向け公開セミナー）】

◆日時

2026年3月7日（土）15:00〜16:30 ※受付 14:30〜

◆講師

同志社大学 文化情報学部 准教授 阿部 真人

◆テーマ

「データサイエンスの視点を組み込んだ授業デザイン」(仮)

◆参加申込

https://forms.gle/JD61RAeK9r5Ei8P58　※先着50名

◆会場(共通)

同志社大学 京田辺キャンパス 恵道館201教室

◆入場無料

◆後援

京田辺市教育委員会・木津川市教育委員会・精華町教育委員会

◆参考

同志社ジュニア・クリエイティブアカデミー HP

https://www.doshisha.ed.jp/jrc_academy/news/index.php?c=topics_view&pk=1770253631

▼本件に関する問い合わせ先

同志社大学広報課

住所：京都市上京区今出川通烏丸東入

TEL：075-251-3120

FAX：075-251-3080

メール：ji-koho@mail.doshisha.ac.jp

