こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【東京工科大学】地元ブルワリーと連携した実践的デザイン教育プログラムから商品化 ―学生発案の“大田区発”クラフトビール『湯紡麦』共同開発―大田区内16の銭湯や3店舗で発売開始
東京工科大学(東京都大田区、学⻑：香川豊)デザイン学部では、株式会社大鵬(東京都大田区、代表：大屋幸子)と連携した実践的教育プログラム(注1)の一環として、学生発案によるオリジナルクラフトビール『湯紡麦(ゆつむぎ)』を共同開発しました。
大田浴場連合会の協力により大田区内16の銭湯および同社直営のバルなど3店舗にて、2月6日(金)より発売されます。本商品は、蒲田・大森、羽田、池上、六郷という区内4エリアの個性を表現した4種類があり、対象エリアの銭湯ではそれぞれのビールを楽しむことができます。 （対象となる銭湯や店舗などの詳細はhttps://yutsumugi.tutcraft.comまで）
■地元ブルワリーと連携した実践的デザイン教育プログラムによる商品化第3弾！
この取り組みは、地域の魅力の抽出からコンセプト立案、製造、商品化、宣伝、販売までのプロセスを体験的かつ実践的に学ぶデザイン教育プログラムであり、同学部3年生の有志45名が参加しました。大田区内のクラフトブルワリー3社の協力のもと、12チームによる「新商品開発コンペ」を開催し各社にプレゼンテーションを実施。3チームの企画が採用され、本商品はその第3弾として発売されます。
■大田区内16の銭湯などで楽しめる！4エリアの個性を表現した4種のビール
学生チーム4名が企画した本商品は、都内最多(注2)を誇る大田区の銭湯文化に着目し、その魅力を広めることをコンセプトとしています。蒲田・大森(人が行き交う中心街)、羽田(日本の玄関口としての爽やかさ)、池上(梅園や上品さのあるまち)、六郷(下町情緒のあるあたたかさ)の4エリアそれぞれのまちの個性を表現するため、副原料や味覚、色あい、ラベルデザインなどにもこだわって開発されました。「湯紡麦」というネーミングは湯と人、人と人を紡ぐという思いが込められています。
■湯紡麦 蒲田・大森
モザイクホップを使用し、4種の中で最もビールらしいスタンダードな苦味を感じられるペールエール。人が行き交う中心としてのまちを表現。
販売場所：はすぬま温泉、改正湯、蒲田福の湯、あたり湯、天狗湯、大森湯、RE.beer、羽田バル、HANEDA SKY BREWING
■湯紡麦 羽田
日本の玄関口であることから富士山をイメージしたブルーの色合いにスペアミントの香りをプラスした、苦味のない爽やかな味わい。
販売場所：天神湯、幸の湯、RE.beer、羽田バル、HANEDA SKY BREWING
■湯紡麦 池上
梅の名所「池上梅園」から着想を得て副原料に梅シロップを使用。淡い色に甘さのある飲みやすさで、上品なまちのイメージを表現。
販売場所：八幡浴場、明神湯、調布弁天湯、COCOFUROますの湯、久が原湯、第二栗の湯、桜館、RE.beer、羽田バル、HANEDA SKY BREWING
■湯紡麦 六郷
カラメル麦芽や副原料にハチミツを使用。茶色いカラーの香ばしく優しい風味で、あたたかい下町情緒あふれるまちのイメージを表現。
販売場所：第一相模湯、RE.beer、羽田バル、HANEDA SKY BREWING
■学生チーム(デザイン学部3年 長見夏希、伴場はるひ、溝口雄大、三浦悠翔)のコメント
「私たち4人にとって、この企画はとても特別なものです。長い時間をかけ、多くの方々のご協力をいただきながら湯紡麦を作り上げました。これまでにない制作体制や試行錯誤の連続に苦労することもありましたが、そのひとつひとつの経験があったからこそ、より4人の想いが強くこもった麦酒になったと感じています。湯紡麦を飲む時間が、大田区の物語をあたたかく紡いでいく、そんな一杯を楽しんでいただけたら嬉しいです」
(注1) 2024年に同学部の教員が本教育プログラム導入に先駆けて試験的に実施。オリジナルクラフトビール「白蒲田」として商品化。本格始動した2025年には、第1弾として(株)羽田麦酒との協働による「包(ほう)」が9月より発売開始。第2弾として森山王ブルワリーと協働による「Yachiyo(やちよ)」が11月より発売。（クラフトビールプロジェクト特設サイトhttps://www.tutcraft.com）
(注2) 大田区浴場連合会には32の銭湯が登録(2025年8月)されており都内最多。都内屈指の濃さの「黒湯(くろゆ)」と呼ばれる温泉を楽しめる銭湯も多くあります。(大田区浴場連合会https://ota1010.com/)
【商品概要】
商品名：湯紡麦 (ゆつむぎ) 蒲田・大森 / 羽田 / 池上 / 六郷
品 目：発泡酒
容 量：330㎖ (4種とも)
原材料：麦芽(外国製造)、ホップ、海苔、他 (商品により異なります)
アルコール度数：4〜5％ (商品により異なります)
価 格：税込660円 (4種とも) ※一部店舗販売の価格は異なります
製造者：株式会社大鵬 (東京都大田区西蒲田7-41-8 2F)
発売⽇： 2026年2月6日(金)
ホームページ：https://www.tutcraft.com
【販売概要】
銭 湯：大田区内16箇所 (エリアごとに販売商品が異なります)
店 舗：ビアバー「羽田バル」(東京都大田区西蒲田7-41-8)、ブリューパブ「RE.beer」(東京都大田区池上4-31-16)、レストラン「HANEDA SKY BREWING」(東京都大田区羽田空港1-1-4)
※店舗では全種類（4種）が販売されます
ラベルデザイン
ラリーキャンペーンの景品(オリジナルグラス)
4エリアのビールについたシールを４種類集めた方先着20名様にプレゼント
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
大田浴場連合会の協力により大田区内16の銭湯および同社直営のバルなど3店舗にて、2月6日(金)より発売されます。本商品は、蒲田・大森、羽田、池上、六郷という区内4エリアの個性を表現した4種類があり、対象エリアの銭湯ではそれぞれのビールを楽しむことができます。 （対象となる銭湯や店舗などの詳細はhttps://yutsumugi.tutcraft.comまで）
この取り組みは、地域の魅力の抽出からコンセプト立案、製造、商品化、宣伝、販売までのプロセスを体験的かつ実践的に学ぶデザイン教育プログラムであり、同学部3年生の有志45名が参加しました。大田区内のクラフトブルワリー3社の協力のもと、12チームによる「新商品開発コンペ」を開催し各社にプレゼンテーションを実施。3チームの企画が採用され、本商品はその第3弾として発売されます。
■大田区内16の銭湯などで楽しめる！4エリアの個性を表現した4種のビール
学生チーム4名が企画した本商品は、都内最多(注2)を誇る大田区の銭湯文化に着目し、その魅力を広めることをコンセプトとしています。蒲田・大森(人が行き交う中心街)、羽田(日本の玄関口としての爽やかさ)、池上(梅園や上品さのあるまち)、六郷(下町情緒のあるあたたかさ)の4エリアそれぞれのまちの個性を表現するため、副原料や味覚、色あい、ラベルデザインなどにもこだわって開発されました。「湯紡麦」というネーミングは湯と人、人と人を紡ぐという思いが込められています。
■湯紡麦 蒲田・大森
モザイクホップを使用し、4種の中で最もビールらしいスタンダードな苦味を感じられるペールエール。人が行き交う中心としてのまちを表現。
販売場所：はすぬま温泉、改正湯、蒲田福の湯、あたり湯、天狗湯、大森湯、RE.beer、羽田バル、HANEDA SKY BREWING
■湯紡麦 羽田
日本の玄関口であることから富士山をイメージしたブルーの色合いにスペアミントの香りをプラスした、苦味のない爽やかな味わい。
販売場所：天神湯、幸の湯、RE.beer、羽田バル、HANEDA SKY BREWING
■湯紡麦 池上
梅の名所「池上梅園」から着想を得て副原料に梅シロップを使用。淡い色に甘さのある飲みやすさで、上品なまちのイメージを表現。
販売場所：八幡浴場、明神湯、調布弁天湯、COCOFUROますの湯、久が原湯、第二栗の湯、桜館、RE.beer、羽田バル、HANEDA SKY BREWING
■湯紡麦 六郷
カラメル麦芽や副原料にハチミツを使用。茶色いカラーの香ばしく優しい風味で、あたたかい下町情緒あふれるまちのイメージを表現。
販売場所：第一相模湯、RE.beer、羽田バル、HANEDA SKY BREWING
■学生チーム(デザイン学部3年 長見夏希、伴場はるひ、溝口雄大、三浦悠翔)のコメント
「私たち4人にとって、この企画はとても特別なものです。長い時間をかけ、多くの方々のご協力をいただきながら湯紡麦を作り上げました。これまでにない制作体制や試行錯誤の連続に苦労することもありましたが、そのひとつひとつの経験があったからこそ、より4人の想いが強くこもった麦酒になったと感じています。湯紡麦を飲む時間が、大田区の物語をあたたかく紡いでいく、そんな一杯を楽しんでいただけたら嬉しいです」
(注1) 2024年に同学部の教員が本教育プログラム導入に先駆けて試験的に実施。オリジナルクラフトビール「白蒲田」として商品化。本格始動した2025年には、第1弾として(株)羽田麦酒との協働による「包(ほう)」が9月より発売開始。第2弾として森山王ブルワリーと協働による「Yachiyo(やちよ)」が11月より発売。（クラフトビールプロジェクト特設サイトhttps://www.tutcraft.com）
(注2) 大田区浴場連合会には32の銭湯が登録(2025年8月)されており都内最多。都内屈指の濃さの「黒湯(くろゆ)」と呼ばれる温泉を楽しめる銭湯も多くあります。(大田区浴場連合会https://ota1010.com/)
【商品概要】
商品名：湯紡麦 (ゆつむぎ) 蒲田・大森 / 羽田 / 池上 / 六郷
品 目：発泡酒
容 量：330㎖ (4種とも)
原材料：麦芽(外国製造)、ホップ、海苔、他 (商品により異なります)
アルコール度数：4〜5％ (商品により異なります)
価 格：税込660円 (4種とも) ※一部店舗販売の価格は異なります
製造者：株式会社大鵬 (東京都大田区西蒲田7-41-8 2F)
発売⽇： 2026年2月6日(金)
ホームページ：https://www.tutcraft.com
【販売概要】
銭 湯：大田区内16箇所 (エリアごとに販売商品が異なります)
店 舗：ビアバー「羽田バル」(東京都大田区西蒲田7-41-8)、ブリューパブ「RE.beer」(東京都大田区池上4-31-16)、レストラン「HANEDA SKY BREWING」(東京都大田区羽田空港1-1-4)
※店舗では全種類（4種）が販売されます
ラベルデザイン
ラリーキャンペーンの景品(オリジナルグラス)
4エリアのビールについたシールを４種類集めた方先着20名様にプレゼント
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/