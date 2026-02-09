磁気誘導加熱装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（低出力型、高出力型）・分析レポートを発表
2026年2月9日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「磁気誘導加熱装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、磁気誘導加熱装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
最新の調査によると、世界の磁気誘導加熱装置市場規模は2024年時点で169百万米ドルと評価されています。製造業における高効率加熱技術への需要拡大を背景に、市場は安定した成長を続けており、2031年には229百万米ドル規模に達すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は4.5パーセントと見込まれています。
本レポートでは、米国の関税制度と国際的な政策調整が、市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの強靭性に与える影響についても分析しています。
________________________________________
製品概要と技術的特長
磁気誘導加熱装置は、電磁誘導を利用して導電性材料自体を発熱させる加熱装置です。金属加工、自動車製造、電子機器製造などの分野で広く利用されています。材料を直接かつ短時間で加熱できるため、従来の火炎加熱と比較してエネルギー効率が高く、温度制御の精度にも優れています。
主な用途としては、焼入れ、溶接、ろう付け、焼きなましなどが挙げられ、生産性向上と品質安定の両立を実現する技術として評価されています。
________________________________________
市場背景と導入効果
製造工程の高度化や省エネルギー化の要請が強まる中で、磁気誘導加熱装置は重要な役割を果たしています。非接触で加熱できるため安全性が高く、作業環境の改善にも寄与します。また、局所的な加熱が可能であることから、材料特性を損なうことなく高品質な加工が可能です。
自動車や航空機分野では、部品の高精度加工需要の増加により、導入が進んでいます。
________________________________________
調査内容と分析手法
本レポートは、世界の磁気誘導加熱装置市場を対象に、定量分析と定性分析の両面から包括的に調査しています。メーカー別、地域別、国別、出力区分別、用途別に市場を細分化し、需要と供給の動向、競争環境、市場変化の要因を詳細に分析しています。
市場は常に変化しているため、競合状況や需給トレンドに加え、市場需要を左右する主要因についても多角的に検討されています。
________________________________________
市場規模予測と分析の特長
本調査では、2020年から2031年までを対象期間とし、消費金額、販売数量、平均販売価格といった指標を用いて市場規模と将来予測を示しています。
地域別および国別の詳細な分析に加え、出力別および用途別の予測を行うことで、成長が期待される市場セグメントや重点分野を明確にしています。
________________________________________
市場成長の目的と競争要因
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握し、磁気誘導加熱装置市場の成長可能性を評価することです。
あわせて、製品タイプ別および用途別の将来成長を予測し、市場競争に影響を与える要因を整理しています。価格、販売数量、売上高、市場シェアなどの指標を基に、各メーカーの市場内での位置付けを比較しています。
________________________________________
