一般社団法人九州観光機構(会長：唐池 恒二)が中心となり構成する にっくん九州お肉の王国まつり実行委員会(委員長：唐池 恒二)は、『にっくん』～九州 お肉の王国まつり2026～(以下、本イベント)を、3月12日(木)～3月15日(日)の4日間、JR博多駅前広場で開催します。今回2回目の開催となる本イベントでは、九州7県のブランドお肉(牛・豚・鶏)を使用した20店がJR博多駅前広場に再び集結します。また今回は2月15日(日)から福岡市内の飲食店を対象にしたキャンペーンも実施します。





『にっくん』～九州 お肉の王国まつり2026～





■『にっくん』～九州 お肉の王国まつり2026～

開催日程：2026年3月12日(木)～15日(日)

3月12日(木)17:00～21:30

3月13日(金)11:00～21:30

3月14日(土)11:00～21:30

3月15日(日)11:00～20:30

※食材等の状況により、早めに終了する場合があります

会場 ：JR博多駅前広場

出店 ：20店(※1)





出店店舗一覧





※メニューは仕入により変更になる可能性があります。





決済方法 ： 専用通貨「にっくんコイン (1にっくん300円)」

※会場内の「コイン販売所」にて開催時間の30分前まで購入可能。





にっくんコイン





専用サイト： https://nikkun.welcomekyushu.jp/









■にっくんコイン100名様大当たりキャンペーン

九州のお肉を食べて、『にっくん』～九州お肉の王国まつり2026～で使える専用通貨をゲットしよう





開催期間：2026年2月15日(日)～3月8日(日)

対象店舗：福岡市内で九州産お肉を使ったメニュー提供の48店(※2)

アンドスリランカカレー、うまや キャナルシティ店・ゆめタウン博多店、

炭火焼鳥 しおたれ、AUTHENTIC LIVING BUTCHER NYC、

九州の旬 博多廊本店、白金茶房、水炊き もつ鍋 博多廊 西中洲、

オッジ・ボナセラータ、原価焼肉げん 西中洲店、GohGan、

ごちそうダイニング ななつの花、

ステーキ＆ワインスタイル ぶどうの樹、西中洲 游來、

七輪焼肉 游來、炭と薪 CICADA、

炭焼肉 ステーキ irori by DAISUKE TAKUBO、もつ焼ふる矢、

竹乃屋 空港店・ソラリアステージ店・デイトス店、

肉ちゃんうどん 千代本店、

豚ステーキ 十一 六本松店・箱崎店・中間店、西新初喜 本店2階、

博多 海亭、博多割烹かじ本店、BAR Voeux 中洲店、

博多水炊きと焼き鳥 ときどきフレンチ ことぷろ博多本店、

博多みやちく、博多焼肉NURUBON、焼肉ヌルボン庵 長丘、

焼肉ヌルボンガーデン空港南店・長住店・福重店、バルトーク、

HAMBURG&STEAK AMACRO、HIGE6CHO(ヒゲムーチョ)、

豊後炊き肉とお晩菜 いっしょう、

HILLTOP DINING(ヒルトップリゾート福岡内)、

ホテル日航福岡 鉄板焼「銀杏」、

水たき料亭 博多華味鳥 KITTE博多店・博多駅筑紫口店・博多駅前店、

やれんの家まさとよ、local resort dining caffe & bar JAYA、

WAGYU PINFU

※対象店舗は専用サイトに掲載： https://nikkun.welcomekyushu.jp/

抽選方法：対象店舗で飲食されたお客様へ抽選券配布

抽選で『にっくん』～九州 お肉の王国まつり2026～で使えるコインと交換

(お一人様1,000円以上で1枚配布、先着順無くなり次第終了)

当選発表：2026年3月11日(水)専用サイト内で発表

賞品 ：1等 にっくんコイン3,000円×20名様

2等 にっくんコイン1,500円×80名様

※2026年3月12日(木)～15日(日)に会場内の「にっくんコイン販売所」で交換









■お肉を当てようInstagramキャンペーン

「#にっくん2026」「#店舗名」をつけてお肉料理を投稿し、九州産ブランドお肉を当てよう





開催期間：2026年2月15日(日)～3月15日(日)

対象店舗：にっくんコイン100名様大当たりキャンペーン対象店(※2)、

博多駅前広場参画店(※1)

応募方法：にっくんアカウントをフォローして、対象店舗で撮影した

お肉料理の写真を、「#にっくん2026」「#店舗名(イベント参画店)」を

つけて投稿

当選発表：2026年3月25日(水)以降、商品の発送をもって発表

賞品 ：A賞 九州産ブランド和牛×1名様

B賞 九州産ブランド豚肉×2名様

C賞 九州産ブランド鶏肉×3名様





○主催：にっくん九州お肉の王国まつり実行委員会

○共催：博多まちづくり推進協議会

○協賛：アサヒビール株式会社、九州電力株式会社、九州旅客鉄道株式会社、

株式会社クラフティア、西部ガスホールディングス株式会社、

株式会社西日本シティ銀行、博多華味鳥、株式会社福岡銀行、

株式会社NTTドコモ、JR九州エージェンシー株式会社、

株式会社JR博多シティ、ソフトバンク株式会社、JA鹿児島県経済連、

株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークス、

株式会社博多ステーションビル、株式会社阪急百貨店 博多阪急、

全日本空輸株式会社、日本航空株式会社、株式会社QTmedia、蔵べる、

佐嘉酒造、JR九州商事株式会社、株式会社JTB、

株式会社テノ.ホールディングス、有限会社中野酒店、西新初喜、

西日本鉄道株式会社、ホテル日航福岡、

mano リンパマッサージ小顔矯正専門、姪浜米屋 吉村商店





○にっくん 九州お肉の王国まつり実行委員会

委員長：

唐池 恒二 一般社団法人九州観光機構 会長





副委員長(五十音順)：

石橋 和幸 株式会社クラフティア 代表取締役社長執行役員

里浦 徹 一般社団法人九州観光機構 専務理事 事業本部長(兼事務局長)

柴戸 隆成 株式会社福岡銀行 代表取締役会長

清水 信彦 西日本鉄道株式会社 専務執行役員

茺粼 隆 一般社団法人九州観光機構 事業副本部長

樋口 和光 九州電力株式会社 常務執行役員

古宮 洋二 九州旅客鉄道株式会社 代表取締役社長執行役員

道永 幸典 西部ガスホールディングス株式会社 代表取締役会長

村上 英之 株式会社西日本シティ銀行 代表取締役頭取





事務局長：

里浦 徹 一般社団法人九州観光機構 専務理事 事業本部長





