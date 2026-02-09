株式会社京阪流通システムズ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：松下靖）では、若手社員を中心に構成するおまつり委員会として、京阪沿線4つのモール 京阪シティモール・京阪モール・枚方モール・KUZUHA MALLにてワークショップを実施いたします。 好きなパーツを組み合わせてボリュームのある “ごちゃもりキーホルダー”を作るワークショップで、2023年より協業を続けている「TOKYO ACRYL」とのコラボレーションにより実現いたしました。選べる3種類のパーツから最大4つを円形カラビナにつけてお持ち帰りいただけます。 パーツのメインとなるのは、アクリル製品を加工する過程で廃棄されてしまう端材。TOKYO ACRYLでは、端材をキーホルダーなどにアップデートするだけでなく材料として販売も行っており、色とりどり、形もさまざまな端材を使用することで、おまつり委員会がミッションとして掲げる“サステナブルな社会を目指すこと”に寄与いたします。また、端材と同じく本来は加工の過程で廃棄されてしまう顔料や染料をアップサイクルしたアクリル板を元におまつり委員会オリジナルパーツも作成。キーホルダーに京阪らしさを演出します。さらに、アクリルとは異素材のパーツとして、京都女子大学の協力により京阪沿線の施設で回収された古着をアップサイクルし、“ごちゃもり感”を加えます。以上の3パーツから1つずつお好きなものをお選びいただき、世界で1つの“ごちゃもりキーホルダー”が完成。バッグや鍵などにつけてお楽しみいただけます。 なお、この取り組みは、京阪グループが推進する、“SDGsを実現するライフスタイル”を企画・提案する「BIOSTYLE PROJECT」の一環です。

―イベント概要―

選べる3種類のパーツから、最大4つお好きなものをお選びいただき、キーホルダーを制作します。制作過程は円形カラビナにキーホルダーパーツをつけていくだけの非常に簡単な内容のため、小さなお子さまから大人の方まで楽しんでいただけます。 ※先着順のためキーホルダーパーツがなくなり次第終了。

●キーホルダーパーツについて

①Refine Acrylic ＊TOKYO ACRYL：https://www.tokyoacryl.miyukiacryl.tokyo/長年アクリル専門に加工を行ってきた有限会社三幸（東京都足立区）のオリジナルブランド「TOKYO ACRYL」の製品で、アクリル製品を製造する過程で発生する端材を廃棄せずに磨き加工を行い、パーツとして使用できるよう生まれ変わらせたアイテム。どんなアクリル製品を製造していたのか想像できるものや、アルファベット型にくり抜かれた珍しいものもあり、見ているだけでも楽しいRefine Acrylicの中からお好きなものを2つまでお選びいただけます。②おまつり委員会オリジナルパーツ電車型パーツと観覧車型パーツの2種類をおまつり委員会オリジナルで制作。TOKYO ACRYLが作るアクリル加工の過程で廃棄されてしまう顔料や染料をアップサイクルしたアクリル板から制作することで、環境に配慮しつつ京阪らしさをプラスします。オリジナルパーツは電車または観覧車の内どちらか1つお選びいただけます。③裂き編みパーツ ＊京都女子大学「KUMO」：https://www.instagram.com/kumo_reborn_thread/2025年の夏と冬に京阪シティモール・京阪モールで繊維製品回収BOXを設置していた京都女子大学の有志によるものづくり集団「KUMO」に依頼し、BOX設置時に回収された古着や古布をアップサイクルしたパーツを制作。生地を裂いて編む“裂き編み”という手法を用いて制作したパーツは1つお選びいただけます。

●実施場所・時間 ※参加費無料

＜京阪モール＞日時：2/20(金) 16時～19時 場所：本館2階「カプリシュレマージュ」前イベントスペース＜京阪シティモール＞日時：2/21(土) 10時～16時 ※15時30分最終受付 場所：2階「アカチャンホンポ」前イベントスペース＜枚方モール＞日時：2/22(日) 11時～16時 場所：2階「フレンチブリュ」前＜KUZUHA MALL＞日時：2/23(月・祝) 10時～16時 ※15時30分最終受付場所：本館ミドリノモール2階「チャオパニックティピー」前イベントスペース

●おまつり委員会とは

株式会社京阪流通システムズの若手社員を中心に、サステナブルな社会を目指しながら「リアルにしかできないこと」を追求し、イベントを企画・実施する団体です。＜主な活動実績＞

おまつり委員会公式Instagram（＠omatsuri_iinkai）にて活動報告やイベント情報を発信中です。

SDGsを実現するライフスタイルを提案する 京阪グループの「BIOSTYLE PROJECT」について

健康的で美しく、クオリティの高い生活を実現しながら、SDGsの達成にも貢献していく。京阪グループでは、そんな循環型社会に寄与するライフスタイルを「BIOSTYLE(ビオスタイル)」として展開し、お客さまにご提案しています。規制や我慢だけから生まれる活動ではなく、“人にも地球にもいいものごとを、毎日の生活の中に、楽しく、無理なく、取り入れていくことができる明るい循環型社会の実現”に貢献するため、京阪グループにできうる様々な活動を推進していきます。▶ 本取り組みは、BIOSTYLEの概念を事業化する取り組みとしてBIOSTYLE事業認証を受けています。▶ 「BIOSTYLE PROJECT」について詳しくはこちら https://www.keihan.co.jp/corporate/sustainability/biostyle/

