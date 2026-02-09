近畿大学九州短期大学（福岡県飯塚市）は、令和8年（2026年）2月16日（月）、田川市立田川西中学校の3年生177名を対象に出張講義を実施します。地域社会に貢献できる人材の育成に寄与することを目的とし、本学の教員4名がそれぞれのテーマで講義を行います。【本件のポイント】●近畿大学九州短期大学の教員4名が、田川市の中学生を対象に出張講義を実施●専門知識に触れることで、学習意欲を向上させ、将来について考えるきっかけを提供●筑豊地域唯一の短期大学として、地域社会に貢献できる人材の育成に寄与【本件の内容】近畿大学九州短期大学では、地域社会に貢献できる人材の育成に寄与することを目的に、令和4年度（2022年度）から飯塚市内や田川市内の中学生を対象とした出張講義を行っています。筑豊地域唯一の短期大学として、次世代を担う子どもたちとの交流の場をさらに広げるべく、令和6年度（2024年度）からは嘉穂・嘉麻地区へも対象を広げています。今回は、田川市立田川西中学校で出張講義を実施します。3年生177名が4クラスに分かれ、本学の教員4名が「『ちぎる・切る』コラージュ体験」「おりがみ絵本を作ろう」「言葉のはじまりを探る」「身近なものでスライム作り」の各テーマで講義を行います。出張講義を通して、大学教員による専門的な授業に触れる機会を提供することで、中学生が学ぶ楽しさや新しい発見を体感し、学習意欲を向上させ、将来について考えるきっかけとすることをめざします。【開催概要】日時：令和8年（2026年）2月16日（月）14：20～15：05場所：田川市立田川西中学校 （福岡県田川市大黒町11-6、JR日田彦山線「田川後藤寺駅」から徒歩約9分）対象：3年生 177名内容：①「ちぎる・切る」コラージュ体験 講師：近畿大学九州短期大学保育科 教授 竹永亜矢（たけながあや） ②おりがみ絵本を作ろう 講師：近畿大学九州短期大学保育科 教授 皆川晶（みながわあき） ③言葉のはじまりを探る 講師：近畿大学九州短期大学生活福祉情報科 准教授 辻雅善（つじまさよし） ④身近なものでスライム作り 講師：近畿大学九州短期大学保育科 教授 髙木義栄（たかきよしひで） ※4クラスに分かれて、1クラス1テーマで実施します。【関連リンク】九州短期大学https://www.kjc.kindai.ac.jp/