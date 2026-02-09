“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けするライフコーポレーションは、2月14日（土）・15日（日）の2日間、共同企画「つなぐプロジェクト」を首都圏のライフで開催いたします。「つなぐプロジェクト」は「日本の“おいしい”を食卓へ」というコンセプトのもと、国産の“おいしい”食材を多くのお客様にご購入いただくことが、産地および生産者への貢献につながるという思いから、JA全農グループと協力し2020年より開催しており、お客様からもご好評をいただいております。店頭で国産の農産物のPRを行うとともに、産地・生産者をより身近に感じていただけるよう店頭チラシに生産者の写真と声を掲載いたします。さらに今回は2月15日（日）に西荻窪店にて、「めぐりとまと」の生産者との交流会を開催いたします。この時期に旬を迎える「めぐりとまと」を使った料理教室や、トマトの積み放題イベントも実施いたします。また、「農協シリーズ商品を買って、工場見学＆オンライン牧場体験ツアーに行こう！」キャンペーンを2月1日（日）より実施中です。これからも当社は、日本のおいしい食材とお客様を‟つなぐ”取り組みを実施してまいります。※西荻窪店でのイベントは事前予約制です

■「つなぐプロジェクト」概要

＜内容＞JA全農グループの国産農産物の販売およびPR＜開催期間＞2月14日（土）・15日（日） ＜開催店舗＞首都圏のライフ129店舗 ※一部店舗およびビオラル全店舗を除く 各店舗にお問い合わせください

■商品一例

めぐりとまと Azuki

ミディトマトをぎゅっと濃厚にミニトマトの大きさに作りました。爽やかな酸味と奥深い旨味が特徴です。栄養価抜群のトマトを気軽にパクパク食べてほしい！そんな想いで栽培を行っています。

ＪＡふらの 玉ねぎ

こだわりの土づくり、きれいな水と豊かな自然、昼夜の温度差が大きい富良野だからこそ最高においしい玉ねぎが育ちます。夏の猛暑と豪雨に負けずに育てた、甘くて美味しい玉ねぎです。加熱すると甘味と旨味がぐんと増すので、炊き込みご飯やスープなどにしてぜひご賞味ください。

JA島原雲仙いちご（ゆめのか・恋みのり）

【ゆめのか】ほどよい硬さとジューシーな果汁が含まれる果肉で、程よい酸味が特徴の品種。名前の由来は、みんなの夢が叶うおいしいいちごです。【恋みのり】果皮は鮮やかなつやのある淡赤色で果肉は白色。香りが豊かで甘味と酸味のバランスが良い品種。名前の由来は、「いちごを通じて、託された想いが叶うように」との願いが込められています。

■「工場見学＆オンライン牧場体験ツアーに行こう！」キャンペーン

【期 間】2月1日（日）～3月1日（日）【応募方法】期間中、1会計で対象商品を含むレシート総額1,000円(税抜)以上のお買い上げでライフアプリから応募が可能です。【内 容】Ａコース：農協牛乳工場見学・オンライン牧場体験 親子2名20組(40名様)Ｂコース：ライフのポイント1,000ポイント×100名様【キャンペーンの詳細】Ａコースでは「農協牛乳」を製造する、協同乳業株式会社の工場見学ツアーとオンライン牧場体験を実施いたします。オンライン体験ではリアルタイムで繋ぎ、普段関わることの少ない酪農家さんと直接話すことができます。さらに牛乳の飲み比べや農協牛乳を使ったアイスクリーム作り、牛に関するクイズも予定しております。

