株式会社トラスクエタ（代表取締役：高橋 聡）は、消費者庁が推進する「消費者志向経営」の趣旨に賛同し、消費者志向自主宣言を行いました。本宣言は、消費者の視点を重視した事業活動を継続的に行う姿勢を明確にし、より安心して商品・サービスをご利用いただける環境づくりを目的とするものです。当社は本宣言により、消費者庁のウェブサイト上に参加事業者として掲載されます。

消費者の声を起点とした取り組みについて

当社では、カスタマーサポートを通じて寄せられるご意見・ご要望を、事業運営や商品・サービス改善に反映する取り組みを行っております。日々の問い合わせや利用時の声をもとに、分かりやすさや使いやすさの向上を図ることで、消費者にとって安心できるサービス提供を目指しています。

情報公開について

消費者志向自主宣言に基づく取り組み内容については、当社コーポレートサイト上で公開してまいります。当社ではこれまで、カスタマーサポートを通じて寄せられる消費者の声を重視し、商品・サービスの改善に取り組んでまいりました。こうした取り組みをより明確にし、継続的に実践していく姿勢を社外に示すため、このたび消費者志向自主宣言への参加を決定しました。今後も、消費者の声を大切にしながら、事業活動の透明性向上と、信頼される企業経営に努めてまいります。

お問い合わせ

本リリースや、サービスに関しては以下よりお問い合わせください。https://trusquetta.net/contact/

株式会社トラスクエタE-MAIL：marketing@trusquetta.co.jpTEL：03-5937-1709＜会社概要＞・会社名：株式会社トラスクエタ・代表者：代表取締役CEO 高橋 聡・設立：2010年10月・所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目15-7 AMBRE 7F＜事業内容＞AIチェックツール「TRUSQUETTA」：https://trusquetta.net/