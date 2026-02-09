群馬県下仁田町、群馬銀行、バイウィルが環境価値に関する連携協定を締結

株式会社バイウィル

「GXをやりたくなる世界」を目指し、環境価値を活用した経済循環を推進する株式会社バイウィル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下村 雄一郎、以下「バイウィル」）は、群馬県下仁田町（町長：岩崎 正春、以下「下仁田町」）、株式会社群馬銀行（本店：群馬県前橋市、代表取締役頭取：深井 彰彦、以下「群馬銀行」）と、環境価値に関する連携協定を締結しました。

3者は本協定をもとに、J-クレジット(*1)をはじめとする環境価値の創出・流通や、新たなビジネスモデルの創出に取り組みます。

（写真左から）群馬銀行 常務執行役員 牧司郎氏、下仁田町長 岩崎正春氏、 バイウィル サステナビリティ事業本部長 齋藤雅英

*1：J-クレジットとは、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用等、事業者による脱炭素活動により得られたCO2等の温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証したもの。発行されたクレジットは他の企業等に売却することができ、購入者はカーボン・オフセットに活用することができる。

【締結日】

2026年2月5日 （木）

締結日当日には、下仁田町役場にて締結式を執り行いました。

【協定内容】

3者は、地域におけるカーボンニュートラルおよびサーキュラーエコノミーの実現に寄与することを目的として、以下の事項について協力します。

（１）環境価値に関する情報・サービス・ノウハウ等の提供

（２）環境価値を活用した新たなビジネスモデルの創出

（３）その他、本協定の目的に資すると当事者が認める事項

【締結の背景】

下仁田町は、2022年7月7日に2050年までに二酸化炭素の排出量実質ゼロをめざす「しもにた５つのゼロ宣言」を表明しています。実現に向けて、森林整備の推進による循環型社会の構築や再生可能エネルギーの促進、脱炭素資源の活用、省エネ、節電対策の推進などに取り組んでいます。

また、群馬銀行とバイウィルは2024年3月29日に顧客紹介契約を締結し、地域の脱炭素をともに目指してきました。今回も群馬銀行から下仁田町へバイウィルが紹介されたことで、下仁田町においては新たな取り組みとなるJ-クレジット創出・活用を進めるため、本連携協定に至りました。

*参考）

・下仁田町：しもにた５つのゼロ宣言

（ https://www.town.shimonita.lg.jp/hoken-kankyo/m01/m02/shimonita5tsunozerosengen/01.html ）

【今後の展望】

下仁田町の地域脱炭素と地域経済の活性化を目指し、3者が連携して、J-クレジットの創出および流通を進めてまいります。J-クレジットの創出方法（方法論）については、LED設備の導入から着手することを検討しており、その後、その他の方法論による創出にも広げていく想定です。

バイウィルは、下仁田町におけるJ-クレジット創出プロジェクトの登録・申請からモニタリング、創出したクレジットの販売までをシームレスに支援します。また、販売に関しては、群馬銀行とも協力し、「地産地消」によって下仁田町をはじめとする地域の脱炭素化を促進します。

【3者概要】

＜下仁田町 概要＞

■代表者：町長 岩崎 正春

■所在地：群馬県甘楽郡下仁田町大字下仁田682

■公式HP：https://www.town.shimonita.lg.jp/

＜群馬銀行 概要＞

■名称：株式会社群馬銀行

■代表者：代表取締役頭取 深井 彰彦

■本店：群馬県前橋市元総社町194番地

■事業内容：銀行業

■公式HP：https://www.gunmabank.co.jp/

＜バイウィル 概要＞

■名称：株式会社バイウィル

■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎

■所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7-3-5ヒューリック銀座7丁目ビル4階

■事業内容：

・環境価値創出支援事業（カーボンクレジット等の創出）

・環境価値売買事業（カーボンクレジット等の調達・仲介）

・脱炭素コンサルティング事業

・ブランドコンサルティング事業

■公式HP：https://www.bywill.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社バイウィル 広報担当

e-mail：info@bywill.co.jp

TEL：03-6262-3584（代表）