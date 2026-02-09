ReFaのリカバリーウェア 「ReFa VITALWEAR（リファ バイタルウェア）」2026 春夏コレクションが4月1日より販売スタート

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）の美容ブランド『ReFa（リファ）』から、昨年秋に誕生したリカバリーウェア「ReFa VITALWEAR(リファ バイタルウェア）」

眠るときも、動くときも、くつろぐときも すべてのライフシーンに寄り添うSLEEP・ROOM・INNER ３つのウェアカテゴリーに加え、日常をサポートする ACCESSORY・PILLOWを展開。

2026年春夏コレクションは、4月1日より販売開始いたします。

ブランドコンセプト

美しくリカバリー



美と健康の源である血行について研究を重ねてきたReFaがお届けする、毎日身に着けられるウェア。着ているだけで心身を美しく整える、究極のリカバリーウェアです。

BEAUTY × TECH × FASHION

商品概要

SLEEP【今季新色】

一般的名称：家庭用遠赤外線血行促進用衣 医療機器製造販売届出番号：23B2X10055RF0504

販売名：ReFa バイタルウェア（モイストスムース）



ReFa VITALTECH モイストスムース スタンドカラースリープウェア/ WOMEN

税込価格：38,500 円

ReFa VITALTECH モイストスムース スタンドカラースリープウェア/ MEN

税込価格：38,500 円

ReFa VITALTECH モイストスムース ロングスリーブプルオーバー/ WOMEN

税込価格 ：12,100 円

ReFa VITALTECH モイストスムース ロングスリーブジョガーパンツ/ WOMEN

税込価格 ：16,500 円

■使用素材について

MOISTSMOOTH モイストスムース

・吸水性に優れている

・発色性に優れている

・上品な光沢感がある

・しっとりと柔らかく、素肌に心地よい

・柔らかさを保ちながら、洗濯耐久性にも優れている

【今季新型・新素材】

春夏を涼しく過ごせる半袖＆ハーフパンツタイプのスリープウェアには新素材を起用。

また、２５AWで人気のあった型に鮮やかなターコイズが新登場。

一般的名称：家庭用遠赤外線血行促進用衣 医療機器製造販売届出番号：23B2X10055RF0205

販売名：ReFa バイタルウェア（ストレッチスムース）

ReFa VITALTECH ストレッチスムース ショートスリーブプルオーバー/ WOMEN

税込価格：11,000円

ReFa VITALTECH ストレッチスムース ショートスリーブプルオーバー/ MEN

税込価格：11,000 円

ReFa VITALTECH ストレッチスムース ショートパンツ/ MEN

税込価格：15,400 円

ReFa VITALTECH ストレッチスムース ショートパンツ/ WOMEN

税込価格：15,400 円

■使用素材について

STRETCHSMOOTH ストレッチスムース

・ストレッチ性が高く、快適な着心地

・レーヨン特有の柔らかな風合い

・発色が良い・吸水速乾性に優れている

・肌離れが良く、やさしい肌触り

上記８商品共通情報

サイズ：公式オンラインストア＆ReFa GINZA SS~４L（7 サイズ展開）

その他市場 S~LL（４サイズ展開）

カラー：ネイビー・ダークグレー・ピンク・ターコイズ（ ４カラー展開）

ROOM【新規新型】

25AWで人気のあったギャザースリーブシリーズの半袖と、

胸元の刺繍がアクセントで着回ししやすいデザインのTシャツが登場。

一般的名称：家庭用遠赤外線血行促進用衣 医療機器製造販売届出番号： 23B2X10055RF0504

販売名：ReFa バイタルウェア（モイストスムース）



ReFa VITALTECH モイストスムース ギャザー ショートスリーブプルオーバー

税込価格：19,800 円

ReFa VITALTECH モイストスムース ギャザーショートスリーブマキシレングスシャツ

税込価格：27,500 円

上記2 商品共通情報

サイズ：SS~LL（4 サイズ展開）

カラー：ブラック・ネイビー・モーヴピンク（ 3色展開）

素材は上記記載のモイストスムース使用

一般的名称：家庭用遠赤外線血行促進用衣 医療機器製造販売届出番号：23B2X10055RF0303

販売名：ReFa バイタルウェア（コンフォートジャージー）

ReFa VITALTECH コンフォートジャージー クルーネックTシャツハートコレクション Aira#3

税込価格：13,200 円

ReFa VITALTECH コンフォートジャージー クルーネックTシャツハートコレクション Aira#3 mono

税込価格：13,200 円

■使用素材について

COMFORTJERSEY コンフォートジャージー

・コットンのような、天然繊維調の肌触り

・形崩れしにくい・シワになりにくい

・吸水速乾性に優れている

上記2商品共通情報

サイズ：公式オンラインストア＆ ReFa GINZA SS~LL（５サイズ展開）

その他市場 S~LL（４サイズ展開）

カラー：ホワイト・ブラック（ 2 色展開）

INNER【今季新型】

＊2026SS インナーのデザインは、一般医療機器の規定に該当いたしません

26SSでは待望のカップ付きブラ、キャミソール、タンクトップのインナーが登場。

素材には独自開発繊維VITALTECH(R)を使用。

ReFa VITALTECH モイストリブ タンクトップ 税込価格：8,800 円

ReFa VITALTECH モイストリブ キャミソール 税込価格：8,800 円

上記2 商品共通情報

サイズ：公式オンラインストア＆ ReFa GINZA S~4L（ 6 サイズ展開）

その他市場 S~LL（４サイズ展開）

カラー：ブラック・ベージュ・ピンク・ホワイト（４色展開）

ReFa VITALTECH モイストリブ ブラキャミソール 税込価格：13,200 円

サイズ：SS~LL（ 5 サイズ展開）

カラー：ブラック・ベージュ・ピンク・ホワイト（４色展開）



■使用素材について

MOISTRIB モイストリブ

・吸水性に優れている・ふんわりとした柔らかさ

・優れたストレッチ性で、身体にやさしくフィット

・柔らかさを保ちながら、洗濯耐久性にも優れている

VITALTECH(R) Premiumとは

「VITALTECH(R) Premium」とは８種の天然鉱石を練りこんだ「独自開発繊維VITALTECH(R)」にReFaならではのプレミアム素材を掛け合わせた、美しさへと導く糸のことです。

MTGが８年の歳月をかけて開発した「独自開発繊維VITALTECH(R) 」は、極微細に粉砕された8 種の天然鉱石を独自配合で繊維に練り込んでいます。

薄さ1 m m 以下の生地での幅広いラインナップや、デザイン性の高い商品を展開。

全商品の生地に五島列島産の椿オイルを含浸させることで、しっとりと柔らかで、上質な肌心地を実現しています。

株式会社MTGとは

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、HEALTH、BEAUTY、HYGIENEの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

