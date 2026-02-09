「第1回 名張水泳フェスティバル」開催のお知らせ

株式会社バローホールディングス

2026年2月9日

株式会社アクトス

スポーツクラブアクトス名張は、地域水泳イベント「第1回 名張水泳フェスティバル」を、当施設の屋内25ｍプールにて開催いたします。本大会は、子どもから大人まで幅広い世代を対象とした水泳競技会として初めて開催されるもので、地域の皆様に水泳を楽しんでいただき、スポーツを通じた交流の場をつくることを目的としています。

当日は、自由形・平泳ぎ・背泳ぎ・バタフライなどの個人種目に加え、リレーや板キック競技など、多彩なプログラムを実施予定です。初心者から経験者まで気軽に参加できる内容となっており、近隣地域の幅広い年齢層の皆様にご参加いただける大会です。

スポーツクラブアクトス名張は、会場提供および運営協力を通じて本イベントを支援し、地域に根ざしたスポーツ施設として、今後も健康づくりと地域活性化に取り組んでまいります。

【開催概要】

大会名：第1回 名張水泳フェスティバル

開催日：2026年2月23日（月・祝）

主催：名張市水泳協会

主管：イトマンスイミングスクール名張校、スポーツクラブアクトス名張

【会場情報】

施設名：スポーツクラブアクトス名張

所在地：三重県名張市希央台5-19

施設概要：屋内25ｍプール

店舗ホームページ：https://sc1.axtos.com/shop/nabari/

電話番号：0595-62-1126

駐車場：あり（共用）

以上