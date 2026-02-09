「ITmedia エグゼクティブ Security Leaders Forum」開催

アイティメディア株式会社

アイティメディア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：小林教至、以下アイティメディア）は、2026年3月9日（月）に「ITmedia エグゼクティブ Security Leaders Forum」を東京都内の会場で開催します。本イベントは、企業や官公庁の経営層やCEO、情報セキュリティ部門長などを対象に「ITmedia エグゼクティブ」が実施するオフラインイベントです。ラウンドテーブルや懇親会などを通じてセキュリティ戦略のリアルな知見を共有し、解決に向けた対話を深める機会を提供します。

■開催概要

■プログラム

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/1247/table/50_1_dba48db13c8d214b518a871d15d75606.jpg?v=202602090151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/1247/table/50_2_00223c6705cfb572f8654199ffd49a8d.jpg?v=202602090151 ]

※プログラムは変更になる場合がございます。

プログラム詳細、参加申込はこちら(https://v2.nex-pro.com/campaign/89260/apply?group=2603_ExeSLF&np_source=itm_001)



■「ITmedia エグゼクティブ Leaders Forum Series」について

AIが膨大な情報を集約・再構成する現代。 だからこそ私たちは、ネットに載らない「オフレコ情報」の中にこそ、人を動かす熱量と、決断の鍵があると考えます。

本フォーラムは、サイバーセキュリティ対策、AI活用、IT戦略などにおいて最前線で活躍する有識者、企業責任者にお集まりいただく役職者向けのコミュニティイベントです。事業戦略やその裏側にある関係者の感情など、信頼関係のもとでしか明かせないセンシティブな一次情報を共有するなかで、人が人と向き合い、“リアルな対話”を通じて次の一手を導き出す場にしたい、そうした想いから定期開催しています。

