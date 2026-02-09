【ザ・リッツ・カールトン日光】4月27日（月）「ザ・リッツ・カールトン日光 ゴルフデー 2026」日光カンツリー俱楽部にて開催

マリオット・インターナショナル

ザ・リッツ・カールトン日光 ゴルフデー2026イメージ日光カンツリー俱楽部 ゴルフコース

ザ・リッツ・カールトン日光（所在地：栃木県日光市中宮祠2482、総支配人：アレクサンダー・ウエストウッド・マックブライド）は2026年4月27日（月）、「日光カンツリー俱楽部」（栃木県日光市所野2833）にて、ゴルフコンペティション「ザ・リッツ・カールトン日光 ゴルフデー 2026」を開催いたします。開催に伴い、コンペティション前日のご宿泊と参加費、滞在中のお食事や送迎などをセットにした宿泊パッケージを販売開始いたします。

都心からほど近く、ゴルフデスティネーションとして人気の栃木県。伝統ある名門コースやトーナメントが開催される本格派コースが幾多ある中、今回コンペティション会場となる「日光カンツリー俱楽部」は1955年、栃木県内2番目のゴルフ場として、日光市街近く、男体山を臨む大谷川河畔の地に開場されました。国内第一人者の名匠・井上誠一氏の設計によって造られた18ホールは、天然のアンジュレーションを活用、日光連山を借景としたその佇まいがゴルファーを魅了し続けており、日本屈指の格式高いゴルフクラブとして人気を博しています。日本のメジャートーナメント開催実績も多く、昨年10月には日本最大のゴルフトーナメント、「第90回日本オープンゴルフ選手権」開催されました。

今年で3回目の開催となる「ザ・リッツ・カールトン日光 ゴルフデー 2026」では、開催前日には奥日光の雄大な自然がもたらす癒しの力と、ザ・リッツ・カールトンブランド初の温泉を通じて、心身ともに整う体験をご提供。そして、エネルギーチャージした翌日は会場まで専用シャトルバスにてご案内し、日光の豊かな自然あふれる名門コースで、ゴルフコンペティションに興じていただきます。「ザ・リッツ・カールトン日光」をはじめ、マリオット系列ホテルでの宿泊招待券などの賞品も多数ご用意している本イベントでは、経験豊富なプレーヤーからゴルフ愛好家まで、すべての方にお楽しみいただけるよう設計しており、体を動かしながら人々との交流を楽しみ、そしてザ・リッツ・カールトン日光にて心身ともに整うご体験をお楽しみいただけます。ゴルファーの皆様が憧れるコースでのラウンド体験をご提供することで、日光をはじめ、栃木県全体のゴルフシーンの隆盛に寄与すると共に、スポーツとホテルステイを通し、日光の自然を満喫するウエルネス体験を提唱してまいります。

このデスティネーションでしか体験できない特別なひとときを、ぜひお楽しみください。

ザ・リッツ・カールトン日光 外観

『ザ・リッツ・カールトン日光 ゴルフデー 2026』

【日程】 2026年4月26日（日）ご宿泊

4月27日（月）コンペティション

【会場】 日光カンツリー倶楽部（栃木県日光市所野2833）

【料金】 1室1名様 189,900円～

1室2名様253,300円～

※ご宿泊、ご朝食、コンペティション参加費、レセプションパーティー、ホテル～ゴルフ会場間の送迎、税金・サービス料・ 入湯税が含まれています。

※上記は最低料金です。ご宿泊客室タイプにより、料金は

変動いたします。

【スケジュール予定】

4月26日（日）

・ 「ザ・リッツ・カールトン日光」チェックイン

・ ウェルカムレセプション

※参加者や特別ゲストとの交流を楽しめる空間をご提供予定

4月27日（月）

・ ホテルにてご朝食

・ 「ザ・リッツ・カールトン日光」チェックアウト、

日光カンツリー倶楽部への送迎

・ ティーオフ前の練習場にて、コーチのルイ・メドウズによるコーチングアドバイス（英国式メソッド）

・ コンペティションスタート ※ゴルフプレーフィー込

・ ご昼食（「日光カントリー俱楽部」にて）

・ コンペティション終了後、アフターパーティー

※天候などの事情により、スケジュールは変更になる場合がございます。

日光彫 優勝トロフィーザ・リッツ・カールトンスイート

【賞品】

「ザ・リッツ・カールトン日光」ご宿泊招待券

「ザ・リッツ・カールトン・スイート」1泊・ご朝食付き

その他、多彩な賞品をご用意いたします。

【宿泊ご予約・コンペティションエントリーについて】

ホテル公式ウエブサイトより、宿泊パッケージのご予約とコンペティションのエントリーを承ります。

ご予約期間：2月16日（月）～4月12日（日）

【お問い合わせ】

宿泊に関するお問い合わせ：

コンペティションなどその他に関するお問い合わせ：

日光カンツリー俱楽部 (C)Kishimoto Jun日光カンツリー俱楽部 (C)Kishimoto Jun

日光カンツリー倶楽部

1955年、栃木県日光市街に程近い大谷川河畔の地に開場。以来、品格あるゴルフプレイと、会員相互の親睦を目指す社団法人倶楽部として運営。1965年「アジアアマチュア選手権」を皮切りに、1996年「日本アマチュア選手権」、2003年「日本オープン選手権」、2005年「4カ国対抗マッチ」等、多くの国内・国際大会を開催し、ゴルフ発展の一助を築く。日本を代表するゴルフコース設計家 井上誠一氏による18のホールは、天然のアンジュレーションを活用し、また日光連山を借景とした佇まいは「自然と、設計者と、そして幸運が一体となって生まれたコース」として、国内のみならず、世界中のゴルフ愛好家より高い評価を受けている。2025年には日本最大の男子ゴルフトーナメントであり、4大メジャーの一つに数えられる「日本オープンゴルフ選手権」開催が予定されている。

ザ・リッツ・カールトン日光について

風光明媚な中禅寺湖畔に佇み、山岳信仰の御山として崇められてきた男体山を目前に眺める日光国立公園内に開業した栃木県初のラグジュアリーホテルです。奥日光の手つかずの自然と調和し、10のスイートを含む総数94の広々としたゲストルームからは、四季折々の景色を一望できます。栃木県産の個性豊かな 食材を堪能いただく洋食・日本料理レストランに、全国各地のウイスキーを取り揃えたバー、五感を研ぎ澄ます癒しのスパとフィットネススタジオ、そして古くから地域に親しまれてきた湯元温泉の源泉を引く温泉施設をご用意しています。温泉への取り組みは、ザ・リッツ・カールトンブランドとして初の試みとなり、ゲストの皆様には日本らしさにこだわった体験を提供しております。日光はユネスコ世界遺産「日光の社寺」を擁し、豊かな自然、伝統文化、悠久の歴史を刻む街として知られる人気のデスティネーション。日本三名瀑の一つ「華厳の滝」は、ホテルから徒歩圏内です。知られざる魅力を発見し、自然や文化、スピリチュアリティを体験するアクティビティも、豊富に提供しております。

