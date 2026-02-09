バンドエイド(R)×Youtube チャンネル COCHO COCHO コラボ「チャレンジにパワーを届けよう！」駅ナカ広告を掲載開始！

株式会社Natee

100年以上の研究を積み重ねてきた絆創膏ブランド「バンドエイド(R)」を展開するKenvue（ケンビュー）が、人気YouTubeチャンネル「COCHO COCHO」とコラボレーションし、駅ナカ広告企画「BAND-AID(R)×COCHO COCHO チャレンジにパワーを届けよう！」を掲出開始いたします。

本企画において、クリエイター共創を強みにSNS起点でブランドと新たな価値を創造する次世代マーケティングカンパニー 株式会社Natee（代表取締役CEO：大江祐介、以下「Natee」）は、プロモーション設計、キャスティング、制作ディレクションを一貫して担当しました。

バンドエイド(R)「チャレンジにパワーを届けよう！」キャンペーンについて

本企画は、バンドエイド(R)が掲げる「がんばる人の、一番近くで。」というブランドミッションのもと、キズケアを通じてこどもたちの成長や日々の挑戦に寄り添う取り組みの一環として実施しました。

2004年に家庭用ばんそうこうとして初めてモイストヒーリング（湿潤療法）を採用したキズパワーパッド(TM)は、痛みをやわらげ、キズを早くきれいに治す医療現場のテクノロジーを活かした商品として、多くの支持を集めています。

こどもたちの毎日には、「やってみたい」「挑戦してみたい」という気持ちが自然とあふれている一方で、「こどもの挑戦を応援したい、でもケガのことを思うと心配」という、親ならではの優しい想いもあります。

そうした声を背景に、バンドエイド(R)が大切にしてきた“キズのケアを通じて日常の『もしも』に寄り添う”という考え方を、より多くの方に伝えたいと考え、「チャレンジにパワーを届けよう！」キャンペーンをスタートいたしました。

Nateeが企画・制作を担当した、YouTubeチャンネル「COCHO COCHO」とのコラボレーション企画では、こどもたちが“10秒間”で自分の特技に挑戦する企画「こども10秒発表会」を実施しました。

こどもたちが緊張しながらも一歩を踏み出す瞬間や、挑戦を終えたあとのほっとした笑顔など、一人ひとりの感情の動きを丁寧に描き、“挑戦する一瞬の表情”をとらえ、その姿を駅ナカ広告という形で表現しています。

駅広告について

掲示期間：2026年2月9日(月)～15日(日)

掲出場所：

・東急東横線 渋谷駅 ホーム階段横

・東急田園都市線 二子玉川駅 ホーム階段横

・東急東横線 武蔵小杉駅 ホーム階段横

※通行の妨げになる行為,駅及び駅係員へのお問合せはご遠慮ください

※改札内へ入るには駅入場券が必要です

YouTube、WebCMについて

YouTube公開：2026年1月30日(金)

https://www.youtube.com/watch?v=9EzVguvxjoE

WebCM公開：2026年2月9日(月)

バンドエイド公式アカウントから配信予定

https://www.youtube.com/@band-aid9804

YouTubeチャンネル「COCHO COCHO」について

COCHO COCHOは、こどもたちの日常や挑戦を温かく切り取る人気YouTubeチャンネル。親子で楽しめるコンテンツを中心に、多くの共感を集めています。

Natee会社概要

Nateeは「人類をタレントに。」をミッションに掲げ、個人をエンパワーメントし、産業構造の変化を起こす事業を創造する会社です。SNSを起点にしたクリエイター共創型マーケティング事業では、ブランドとクリエイターの間に立ち、双方の魅力を引き出しながら、人々の共感を生む新しい価値を創出しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52778/table/106_1_d2f19c4f7f038d49d44f6fc1e997bce1.jpg?v=202602090151 ]

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社Natee 広報チーム

Email：pr@natee.co.jp