【スカパー! プロ野球アンバサダー2026シーズン始動！】お笑いコンビ・バッテリィズ続投決定！

スカパーＪＳＡＴ株式会社

スカパーＪＳＡＴ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長：米倉英一、以下「スカパー! 」）は、昨シーズンに引き続き、お笑いコンビ・バッテリィズを「スカパー! プロ野球アンバサダー」に起用することを決定いたしました。

アンバサダー2年目となる2026シーズンは、プロ野球春季キャンプが盛り上がる沖縄から始動。中日ドラゴンズのキャンプ地訪問を収めた単独特番「スカパー! プロ野球アンバサダー・バッテリィズの活動プロジェクト2026 第１弾 中日ドラゴンズ沖縄キャンプ現地情報スペシャル」や、スポーツライブ+（プラス）で放送中の 、球界のレジェンド・真中満氏の冠番組「真中満が行く！」へのゲスト出演では中日ドラゴンズに加え、東北楽天ゴールデンイーグルスのキャンプも訪問。昨シーズン以上にプロ野球の魅力を深く、熱く発信してまいります。

■アンバサダー2年目、さらなる「野球愛」を届けるシーズンへ

2025年、12の公約を掲げ、念願の甲子園ファーストピッチ実現や各球団の深掘り企画でプロ野球ファンを盛り上げたバッテリィズ。その溢れんばかりの野球愛と、ファン目線の等身大な発信が多くの支持を集め、この度2026シーズンのアンバサダー続投が決定しました。

今シーズンは、スカパー! が2026年10月にサービス開始30周年を迎えるメモリアルイヤーです。この記念すべき年に、バッテリィズと共に「野球愛」あふれる夢のある企画を順次お届けしてまいります。

■2026シーズン第1弾：沖縄キャンプ訪問＆番組出演情報

2026シーズンの始動を飾る第１弾企画として、バッテリィズがプロ野球の熱気が渦巻く沖縄キャンプを徹底取材。シーズン開幕に向けた普段は見ることのできない選手の素顔まで、アンバサダーならではの距離感でプロ野球の「今」を切り取ります。

■バッテリィズ単独特番「スカパー! プロ野球アンバサダー・バッテリィズの活動プロジェクト2026 第１弾 中日ドラゴンズ沖縄キャンプ現地情報スペシャル 」

アンバサダー続投決定を沖縄でご報告。

2026年シーズンのアンバサダー最初の活動として、中日ドラゴンズの沖縄キャンプを深掘りする特番です。高橋宏斗投手にもバッテリィズのお二人から独自インタビュー！

・放送日時 ：3月8日（日）11:15～11:30

・チャンネル ：スポーツライブ＋（無料放送）

・YouTube先行公開：3月3日（火）スカパー! プロ野球公式チャンネルにて公開予定

詳細はこちら：https://www.sportslive-plus.com/baseball/ambassador-project/

■「真中満が行く！」ゲスト出演

野球解説者・真中満氏の人気番組。キャンプ地を表敬訪問！バッテリィズが参戦します。

・放送日時 ：2月23日（月・祝）19:00～19:30（中日ドラゴンズキャンプ篇）

：2月23日（月・祝）19:30～20:00（東北楽天ゴールデンイーグルスキャンプ篇）

・チャンネル：スポーツライブ＋（無料放送）

スカパー! 未加入の方でも、視聴環境が整っていればどなたでもご視聴いただけます。

プロ野球セットアプリからも無料でご視聴いただけます。

※「プロ野球セットアプリ」の詳細はこちら：https://baseball.skyperfectv.co.jp/app/

■バッテリィズ インタビュー

Q1. 2年連続での「スカパー! プロ野球アンバサダー」就任、おめでとうございます！

エースさん）

野球に携われるのでありがたいですね。

スカパー! さんの力を借りて、色々な球場に行きたいなと思っています。

寺家さん）

めちゃめちゃ嬉しいですね！

僕らはお笑いと野球のコンビでもありますので、野球人口の減少を今年で食い止めたいです。

Q2. 2026年シーズンの始動として中日ドラゴンズ・東北楽天ゴールデンイーグルスの

沖縄キャンプを訪問されましたが、 現場の雰囲気や、特に印象に残っているシーンはありますか？

エースさん）

やはりブルペンですね！ピッチャーが投げている姿を近距離で見ることができ、会話まで聞こえました。去年会話をさせていただいたからとかではなく、楽天の荘司選手は衝撃的でしたね。

寺家さん）

ブルペンももちろんですが、球場付近の外の雰囲気も盛り上がっていたのが印象的でした。

キャンプ自体がテーマパークのようになっていて、子供も連れてきたいなと思いました。



Q3. 2月放送の「真中満が行く！」へのゲスト出演、そして3月のバッテリィズ単独特番と、

盛りだくさんの内容です。改めて番組の見どころを教えてください。

エースさん）

真中さんがいらっしゃることで、プロ野球選手目線での質問もあり、

普通の番組では深いところまで見ることができない部分が魅力的だと思っています。

寺家さん）

やはり、真中さんの緩さですかね（笑）。監督を友達みたいに呼びながら、

野球以外の話をしている絵は、なかなか見ることができないですよね。

その中でも、ビシッと野球の話で締める部分は、ちょうどいいバランスだと思っています！

Q4. 2026年10月にスカパー! は30周年を迎えます。アンバサダーとして、

この記念すべきアニバーサリーイヤーをどのように盛り上げていきたいですか？

エースさん）

まずは、スカパー! で野球を見てくれる人が増えてくれたらと思っています。

僕は31歳でほぼ同じ年ですが、これだけ長く放送を続けているプラットフォームも

なかなかないと思いますので、皆さん、ぜひ入ってくれたら嬉しいです！

寺家さん）

僕らにしかできないような企画やイベントもあると思いますので、

草野球の大会を開いたり、プライベートでもたくさん企画会議をして案を色々出せたらと思います。



Q5. 最後に、今シーズンの開幕を待ちわびている全国のプロ野球ファン、

そして視聴者の皆さまへメッセージをお願いします！

エースさん）

今年も阪神タイガースが優勝することを願っています！

阪神ファンの皆さん、応援頑張りましょう！（笑）

寺家さん）

今年は国際大会もあり、野球自体に注目が集まると思いますので、

皆さん、ぜひ一緒に盛り上げていきましょう！



お二人の意気込みコメント（動画）： https://youtu.be/lahW9sqd8Jg

■2026シーズンは２つのキャンペーンでお得にスタート！

スカパー! では、球春到来と共にとにかくお得な『スカパー! プロ野球セット 初めて早割キャンペーン』を2月より実施いたします。受付期間中に「プロ野球セット／プロ野球セットプレミアム」を新規にご契約いただくと、ご契約翌月から2ヶ月間のプロ野球セット視聴料が1,500円／月（税込）［通常価格：4,054円／月（税込）］でお楽しみいただけます！しかも、初月は０円なため、実質3か月間お得になります。

キャンペーンサイト：https://baseball.skyperfectv.co.jp/all/

なお、3月より『スカパー! プロ野球セット U30初めて割キャンペーン』を実施予定です。

キャンプ・オープン戦と開幕前から余すことなくプロ野球をお届けするスカパー! プロ野球セットで、2026シーズンをお楽しみください！

■ファンと共に歩む30周年。バッテリィズと共創する、「野球愛」プロジェクトの幕開け

プロ野球ファンと共に歩んできたスカパー! は2026年10月に30周年を迎えます。

記念すべきアニバーサリーイヤーにアンバサダー2年目となるバッテリィズお二人と一緒に「野球愛」にあふれた夢のある企画をお届けしてまいります。

今後のスカパー! プロ野球アンバサダーの活動をお楽しみに！

■スカパー! について

スカパー! は、スカパーＪＳＡＴ株式会社が提供する日本最大級の有料多チャンネル放送サービスです。スポーツ、映画、アニメ、音楽、バラエティなど多彩なジャンルの専門チャンネルを提供し、視聴者の多様なニーズに応えています。特にスポーツでは、サッカー、野球、ゴルフなど国内外の試合を生中継で楽しめる点が魅力になっています。1チャンネルから契約可能で、契約チャンネルは毎月自由に変更可能。ご加入月は無料でお楽しみいただけます。

また、番組は録画も可能なため繰り返し視聴でき、さらに「スカパー! 番組配信」を使用すれば、スマホやタブレットでの視聴も可能です。ライフスタイルに合わせて柔軟にお楽しみいただけます。

スカパー! は2026年10月1日に30周年を迎えます。

これからもユーザーの“本気の好き”に、どこまでも深く寄り添い、視聴に留まらない「！」な体験をもっと広げてまいります。

■スカパーＪＳＡＴ株式会社について

スカパーＪＳＡＴは、宇宙事業とメディア事業を両輪とする国内唯一の「宇宙実業社」です。

宇宙事業では、アジア最多17機の静止軌道衛星を保有・運用し、放送や移動体向け通信、衛星データを活用したスペースインテリジェンス事業や「Universal NTN (Non-Terrestrial Network)」など様々なビジネスを展開しています。

メディア事業では、「スカパー! 」などの放送・配信事業、光回線を経由した再送信サービスを提供する光アライアンス事業などを展開しています。また、Web3関連、グローバルIP事業にも新たに進出し、ビジネスの多角化を図っております。