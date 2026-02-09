井浦新さん、片石貴展さんが表紙を飾る　美容業界向けフリーマガジン『ampule magazine Vol. 15』発行　テーマは「INNOVATION & COLLABORATION」

トレンダーズ株式会社

トレンダーズ株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒川涼子、東証グロース上場：証券コード 6069）が運営する美容特化型イノベーションファーム「ampule（アンプル）」は、「INNOVATION & COLLABORATION」をテーマに、美容業界の課題や変革と向き合い、情報を発信することで美容業界の「知る」を変えるフリーマガジン『ampule magazine Vol. 15』を発行いたしました。

ampule magazine電子版：https://ampule.jp/magazine/(https://ampule.jp/magazine/)

- 『ampule magazine Vol. 15』のテーマは「INNOVATION & COLLABORATION」！

将来の予測が困難な「VUCAの時代」とも言われる今、AI、IoT、バイオテクノロジーなど日進月歩で生み出される革新的技術が、既存のビジネスモデルを根底から揺るがしています。美容業界においても、デジタル技術の活用、食品・ヘルスケアなど異業種との境界を越えた製品開発、グローバル市場を見据えた展開など、従来の枠を超えた技術革新や協業が加速しています。従来の成功法則が通用しなくなる中、今後ますます重要となってくるのが、変革の波を読んだ「INNOVATION & COLLABORATION」です。

本号では、業界の持続的成長の鍵となる「INNOVATION & COLLABORATION」をテーマに、現場を徹底取材。実践事例とともに掘り下げ、美容業界の最前線と未来の可能性を探ります。

表紙に登場するのは、株式会社Valley and Wind代表の井浦新さんと株式会社yutori代表の片石貴展さん。既存のルールに捉われず、本質的なオリジナリティを追求するお二人が、美容業界で働く方々へのメッセージとして想いを語ってくださいました。

また、今回はampuleで有識者を審査員に迎えて「Beauty Innovation Award 2025」を企画。J-Beautyの進化を加速させたイノベーティブな受賞商品・技術をご紹介します。そのほか産学連携やメディカルビューティーなどのビューティーテック最前線、2025年の傑作コラボアイテムの振り返りなどの特集にも要注目。通常24ページのところを28ページに増ページしてお届けします。

- 2月11日（水・祝）より、都内3カ所のTSUTAYA BOOKSTOREに企画棚が登場！

さらに『ampule magazine Vol. 15』発行記念として、2月11日（水・祝）～2月24日（火）の間、都内の「蔦屋書店」及び「TSUTAYA BOOKSTORE」3店舗内に『ampule magazine』の企画棚が登場します。誰でもご覧いただける電子版とは違い、一般の方向けにお配りする機会の少ない「紙のampule magazine」を、直接手に取っていただける機会となっています。

【配布場所】

・TSUTAYA BOOKSTORE 渋谷スクランブルスクエア

・TSUTAYA BOOKSTORE MARUNOUCHI

・代官山 蔦屋書店

過去の企画棚展開の様子

- 『ampule magazine』について

『ampule magazine』はトレンダーズが運営する美容特化型イノベーションファーム「ampule」が、美容業界の「知る」を変えるを目的に2021年7月に創刊したフリーマガジンです。美容業界が直面している課題や変化を毎号のテーマとして、生活者調査やSNS分析・海外取材や有識者インタビューなどにより多面的に掘り下げ、情報提供を行っています。『ampule magazine電子版』（https://ampule.jp/magazine/）では、バックナンバーも含めすべて無料でお読みいただけます。

- ampuleについて

「ampule」は、“beauty”への愛や想いがある全ての人々を1つにすることで美容業界の挑戦を後押しし、進化をブーストさせる「最強の一滴＝ampule」を目指すべく、美容特化型イノベーションファームとして発足いたしました。J-Beautyをエンパワーメントすることで、人々の100年後の未来を明るく照らします。

・ampule webサイト：https://ampule.jp

・note：https://note.com/ampule/

・Instagram：https://www.instagram.com/_ampule_/

・X（旧Twitter）：https://x.com/AmpuleEpjb