【ニトリJD.LEAGUE 2026】LINEによるチケット販売を導入

一般社団法人 日本女子ソフトボールリーグ機構 （所在地：東京都新宿区、代表理事兼会長兼チェアマン：高城いづみ）は、ニトリJD.LEAGUE 2026シーズンより、LINEによるチケット販売を導入いたしましたことを以下のとおりお知らせいたします。なお、チケット販売とLIVE配信においてはLINEヤフー株式会社とパートナーシップを締結し、ともにニトリ JD.LEAGUEのDX化を推進していく予定としております。

【JD.LEAGUEチケット販売について】

■JDリーグLINE公式アカウントでの販売

下記URLまたはQRコードからJDリーグLINE公式アカウントを友だち登録し、チケットを購入いただけます。

※チケットの具体的な購入方法や販売概要については、後日あらためてご案内いたします。

https://lin.ee/BtRS5Xw

▼販売スケジュール

《ニトリJD.LEAGUE 2026 レギュラーシーズン》

3月16日（月）10:00～： 第1節・第2節・第3節分

4月13日（月）10:00～： 第4節・第5節・第6節・第7節分

5月11日（月）10:00～： 第8節・第9節・第10節分

8月10日（月）10:00～： 第11節分

9月14日（月）10:00～： 第12節・第13節分

▼ニトリJD.LEAGUE 2026 試合日程はこちら

https://jdleague.jp/news/detail/11433/

【ニトリJD.LEAGUE 5周年＆LINEでのチケット販売導入記念キャンペーン】

JDリーグ創設5周年とLINEでのチケット販売導入を記念して、友だち登録キャンペーンを実施します。

《第1弾》抽選で400名様を開幕節に無料ご招待！

《第2弾》開幕チケット購入者様限定！抽選プレゼント！

第1弾の抽選開始は2月後半を予定。詳細はJDリーグ公式サイト内のニュースにてお知らせいたします。

https://jdleague.jp/

【JD.LEAGUE タイトルパートナー】

ニトリJD.LEAGUE

※コンポジットロゴ

【JD.LEAGUEパートナー各社様】

タイトルパートナー

株式会社ニトリ

オフィシャルパートナー

ミズノ株式会社

【JD.LEAGUE概要】

■名称

JD.LEAGUE（ジェイディー・リーグ）

・・・「Japan Diamond Softball League」、通称 『JD.LEAGUE』 にはソフトボールのフィールドのダイヤモンド型と、アスリートとして宝石のダイヤモンドのように輝いて欲しいという意味が込められています。

■ロゴ

全体のフォルムは、ソフトボールのフィールドのダイヤモンド型と宝石のダイヤモンドの輝きを表現。基調色である赤(ルビーレッド）・青（エナジーシアン）・黄色（レモンイエロー）・緑（スプリンググリーン）はそれぞれ、ソフトボールを通じて選手たちが体現する「感謝」・「健康」・「個性」・「表現」を表しています。



■加盟チーム

【法人概要】

【本件に関するお問い合わせ先】

JD.LEAGUE press@jdleague.jp