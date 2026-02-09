バンドエイド(R)×YouTube チャンネルCOCHO COCHO コラボ「チャレンジにパワーを届けよう！」駅ナカ広告を掲載開始！

ＪＮＴＬコンシューマーヘルス株式会社

100年以上の研究を積み重ねてきた絆創膏ブランド「バンドエイド(R)」を展開するKenvue（ケンビュー）は、人気YouTubeチャンネル「COCHO COCHO」とコラボレーションし、駅ナカ広告企画「BAND-AID(R)×COCHO COCHO チャレンジにパワーを届けよう！」を掲出開始いたします。

【バンドエイド(R)「チャレンジにパワーを届けよう！」キャンペーンについて】

バンドエイド(R)は「がんばる人の、一番近くで。」をブランドミッションに、キズのケアを通じてこどもたちの成長や日々の挑戦に寄り添ってきました。2004年に家庭用絆創膏として初めてモイストヒーリング（湿潤療法）を採用したキズパワーパッド(TM)は、痛みをやわらげ、キズを早くきれいに治す医療現場のテクノロジーを活かした商品として、多くの支持を集めています。

こどもたちの毎日には「やってみたい」「挑戦してみたい」という気持ちがあふれています。

バンドエイド(R)は、これまで多くのご家族の声に耳を傾けるなかで「こどもの挑戦を応援したい、でもケガのことを思うと心配」という優しい気持ちも多くありました。

バンドエイド(R)は、キズのケアを通じて日常の“もしも”に寄り添い、その前向きな一歩を応援したいという想いから、「チャレンジにパワーを届けよう！」キャンペーンをスタートしました。

本キャンペーンの一環として、YouTubeチャンネル「COCHO COCHO」とコラボレーションし、こどもたちが“10秒間”で自分の特技に挑戦する「こども10秒発表会」を企画しました。

こどもたちが緊張しながらも一歩踏み出す瞬間や、挑戦を終えたあとのほっとした笑顔など、一人ひとりの感情の動きを丁寧に描き、“挑戦する一瞬の表情”をとらえ、駅ナカ広告として表現しました。

【駅広告について】

掲示期間：2026年2月9日(月)～15日(日)

掲出場所：

・東急東横線 渋谷駅 ホーム階段横

・東急田園都市線 二子玉川駅 ホーム階段横

・東急東横線 武蔵小杉駅 ホーム階段横

※通行の妨げになる行為,駅及び駅係員へのお問合せはご遠慮ください

※改札内へ入るには駅入場券が必要です

【YouTube、WebCMについて】

■YouTube公開：2026年1月30日(金)

https://www.youtube.com/watch?v=9EzVguvxjoE

■WebCM公開：2026年2月9日(月)

バンドエイド公式Youtubeチャンネルから配信予定

https://www.youtube.com/@band-aid9804

■バンドエイド(R)「チャレンジにパワーを届けよう！」キャンペーン概要

下記、期間中に日本国内の実店舗販売店または、ネット通販で対象商品のいずれかご購入いただき、お買い上げのレシート画像を本キャンペーンサイトの応募フォームよりアップロードの上、必要事項を入力しご応募いただくと、抽選で合計300名様に各種賞品をプレゼントいたします。

詳しい情報はこちら : band-aid.jp/band_aid_challenge_campaign_2026(https://www.band-aid.jp/band_aid_challenge_campaign_2026)

【レシート対象期間・応募期間】

2026年1月5日（月）～2月28日（土）23:59

【対象商品】

・キズパワーパッド(TM) シリーズ

・キズパワーパッド(TM) プラス シリーズ

販売名（靴ずれ用以外）：BAND-AID キズパワーパッド 医療機器認証番号：225ADBZI00048000

販売名（靴ずれ用）：バンドエイド ahb 医療機器認証番号：21900BZG00012000

管理医療機器 家庭用創傷パッド

・バンドエイド(R)顔用パッチ：販売名「スポットケアパッチ」（化粧品）

【賞品】

〈わくわく冒険に挑戦！コース〉

対象商品税込1,500円以上の購入で

JTBトラベルギフト3万円分を5名様

〈モリモリ食べて挑戦！コース〉

対象商品税込700円以上の購入で

おこめギフト券5,000円分を15名様

〈ぐっすりチャージで挑戦！コース〉

対象商品税込700円以上の購入で

MOGUやすらぎクッションを30名様

〈Wチャンス〉

はずれた方の中から抽選で

オリジナル救急ボックスを250名様

■応募方法、そのほかキャンペーンに関する詳しい情報はこちらから！

band-aid.jp/band_aid_challenge_campaign_2026(https://www.band-aid.jp/band_aid_challenge_campaign_2026)

■数量限定！メッセージを書いて、チャレンジにパワーを届けよう！

オリジナルバンドエイドケースのおまけ付き

キャンペーン期間中、店頭限定、数量限定で、「オリジナルバンドエイドケース」1個がついた『バンドエイド(R)キズパワーパッド(TM) ふつうサイズ10枚入り』『バンドエイド(R)キズパワーパッド(TM) 大きめサイズ6枚入り』（管理医療機器 家庭用創傷パッド 販売名： BAND-AIDキズパワーパッド 医療機器認証番号：225ADBZI00048000）が発売されます。

ケース本体にメッセージを書き込める仕様で、自分への決意を書き込むことや、大切な人の挑戦を応援する言葉を贈ることができます。メッセージを通じて、チャレンジにパワーを届ける特別なバンドエイドケースです。

●サイズ W70ｘH110ｘD10 (mm)

●素材 ケース本体： PVC／パーツ：プラスチック、マルカン

※１商品につき、オリジナルバンドエイドケース１個が付属します。

※先着・数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となります。

※店舗により一部お取り扱いのない場合がございます。また、売り切れの際はご了承ください。

■痛みをやわらげ、早くキレイに治す「バンドエイド(R) キズパワーパッド(TM)」

100年以上の研究を積み重ねてきたバンドエイド(R)は、医療現場のテクノロジー*を活かし、絆創膏医療の進歩に貢献し続けています。

湿潤療法を用い、日常のキズの手当にも使えるよう開発された 「バンドエイド(R)キズパワーパッド(TM)」は、日本では初めて家庭用に普及した商品です。

*モイストヒーリングのこと

あかぎれ・靴ずれ・やけどにも「キズパワーパッド(TM)」

キズパワーパッド(TM)なら、そうしたキズの痛みもやわらげ、早くキレイに治します。

「バンドエイド(R) キズパワーパッド(TM)」の正しい使い方

使用方法・動画はこちらから：https://www.band-aid.jp/kizupowerpad/use

【バンドエイド(R)の想い】

1921 年バンドエイド(R)の社員だったアール・E・ディクソンが、 料理で手をケガする妻への「愛情」をカタチにしたのがバンドエイド(R) のはじまりです。愛妻家のディクソンは、妻がケガをするたびに包帯を巻いて手当をしていましたが、医療用テープの中央にガーゼを付けたものをつくることで、妻がひとりでも手当てができるような絆創膏の形を考えつきました。

以来、約一世紀。さまざまな「愛情」を、その時代時代の「テクノロジー」でカタチにし、そして積み重ね、快適なキズケアを提供しつづけてきました。現在は、「超フィット」「しっかり防水」「キズパワーパッド(TM)」など、キズ保護を叶えるさまざまな種類の絆創膏を家庭向けに販売。これからもキズケアの未来を造り続けたいと考えています。

「超フィット」 販売名：ＢＡＮＤ-ＡＩＤ 快適プラス 一般医療機器 医療機器届出番号; 13B3X10349000005

「しっかり防水」 販売名：バンドエイドｃｗ 一般医療機器 医療機器届出番号:13BX10349000006

「キズパワーパッド(TM)」

販売名（靴ずれ用以外）：BAND-AID キズパワーパッド 医療機器認証番号：225ADBZI00048000

販売名（靴ずれ用）：バンドエイド ahb 医療機器認証番号：21900BZG00012000

管理医療機器 家庭用創傷パッド

■YouTubeチャンネル「COCHO COCHO」について

COCHO COCHOは、こどもたちの日常や挑戦を温かく切り取る人気YouTubeチャンネル。親子で楽しめるコンテンツを中心に、多くの共感を集めています。

■「バンドエイド(R)」について

「バンドエイド(R)」は、幅広いヘルスケア事業を展開するKenvueならではの強みを活かし、キズケアにまつわるさまざまなニーズを満たすブランドとして、お届けしてまいりました。キズケアのニーズも、時代の変化にともない大きく変化していく中で、1921年に商品化されて以来、キズケアを支えたブランドとして、その時代時代の「テクノロジー」でカタチにし、現在に至るまで、キズケアのイノベーションを推進してきました。日本においては、1959年に販売開始となり、一般家庭で馴染みの薄かった救急絆創膏を一気に普及させました。それ以降も、多様化する消費者のライフスタイルやニーズに合わせ、よりよいキズケアの提供を目指しています。

バンドエイド(R)公式 WEBサイト https://www.band-aid.jp/

■「バンドエイド(R)キズパワーパッド(TM)」について

「バンドエイド(R)キズパワーパッド(TM)」は、2004年に初めて家庭向けの商品でモイストヒーリング（湿潤療法）を採用した商品として発売を開始しました。貼るだけで痛みを和らげ、さらにキズを早く治すこれまでに家庭向けではなかった医療現場のテクノロジーを活かした絆創膏として多くの支持を集めてきました。それまで一般的だった「キズの保護」から、「治癒」を叶える治癒絆創膏を家庭向けに発売し、発売以降キズケアの未来を造り続けているブランドです。

■Kenvue（ケンビュー）について

Kenvueは、世界最大の売上高を有するコンシューマービジネス専業カンパニーです。 Aveeno(R)、BAND-AID(R)、Johnson's(R)、Listerine(R)、Neutrogena(R)、Tylenol(R)といった私たちの象徴的なブランドは、100年以上の歴史を礎に、 サイエンスに裏付けられ、世界中のヘルスケア専門家から支持されています。Kenvueは、日々のケアがもたらす驚くべき力を信じています。私たちは、その力を生活者の手に届けるとともに、暮らしの中でかけがえのない存在になるよう日々取り組んでいます。

Kenvue（ケンビュー）WEBサイト https://www.kenvue.com/ja-jp/locations/japan/

■お問い合わせ先

Kenvueお客様相談室（フリーダイヤル）0120-101-110