株式会社助川建材とのシルバーパートナー契約締結のご案内
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社助川建材と、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
シルバーパートナー契約内容
■内容
メインスタンドバナーへの広告掲出
■契約期間
2026年2月1日～2027年6月30日
株式会社助川建材 代表取締役 助川弘勝よりファン・サポーターの皆さまへ
この度、水戸ホーリーホック様とパートナー契約を締結させて頂き、クラブを愛し、支え続けてきたサポーターの皆様と同じ仲間として戦えること、本当にワクワクしております。最後まで諦めずに走り続ける選手たち、スタジアムを熱くするサポーターの皆様の声援、そのすべてに強く心を動かされ、今回のパートナーシップが実現しました。これからは水戸ホーリーホックの一員として、全力でクラブを後押ししていきます。ともに戦い、ともに喜び、ともに最高の景色を見にいきましょう。これからも水戸ホーリーホックへ熱い応援、よろしくお願いいたします。
法人概要
■法人名
株式会社助川建材
■所在地
茨城県常陸大宮市富岡2081
■代表者
代表取締役 助川 弘勝
■事業内容
建造物総合解体工事
土木工事・外構工事一式
産業廃棄物収集運搬工事
■URL
https://sukegawa-kenzai.jp/