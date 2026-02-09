ヴァイオリニスト竜馬率いるアーティストが『体感型デジタルアート劇場　浮世絵 RE:BORN』の映像の中で演奏する一夜限りのスペシャルイベントを3月1日に開催

公益財団法人 角川文化振興財団

角川武蔵野ミュージアム（館長：池上彰／運営：公益財団法人角川文化振興財団）では、2026年3月1日(日)に、ヴァイオリニスト竜馬（竜馬四重奏）率いるアーティストが『体感型デジタルアート劇場 浮世絵 RE:BORN』の会場内にてライブで音楽を奏でる、一夜限りのスペシャルイベント『竜馬 & 浮世絵RE:BORNS イマーシブコンサート』を開催いたします。

■プロジェクションマッピング×生演奏を全身で体感！

江戸時代のメディアであり、旅行や流行やファッション、人気の役者に話題の芸者などをいち早く発信する、現代でいうSNSにも似た存在だった浮世絵。それを1,000平方メートルを超える巨大空間に、30台を超えるプロジェクターを使って、360度の壁面と床面に広がるプロジェクションマッピングで投影し、その世界に没入できる体感型の展覧会が『体感型デジタルアート劇場 浮世絵RE:BORN』です。会場を包む音楽は、「竜馬四重奏」を率いるヴァイオリニスト竜馬氏によるオリジナル書き下ろし楽曲で、ストリングスやピアノはもちろん、和楽器やコーラス、効果音も交じり合い、耳からも江戸時代へといざないます。

本イベントでは、同展覧会のために結成された「竜馬&浮世絵RE:BORNS」のメンバーが約30分の映像に合わせて音楽を生演奏。迫力ある映像と音楽が一体となって会場を包み込みます。公演は着席ではなく、ご来場者は展示室内を回遊しながらお楽しみいただきます。テクノロジーと伝統が融合する特別な空間を全身で体感してください。

生演奏の後はトークセッション。本作に取り組んだ竜馬氏の思いなどを語っていただきます。また、来場者限定イベントとして、公演後にアフターパーティーを開催。竜馬氏や出演者と、軽食とドリンクを片手に交流できる貴重な機会です。

本イベントは、ニコニコ生放送などでの中継を予定しています。視聴は無料で、生演奏とトークセッションをお楽しみいただけます。詳細が決まりましたら、イベント公式サイト及び角川武蔵野ミュージアム公式SNSでお知らせいたします。

【開催概要】

イベントタイトル：竜馬 & 浮世絵RE:BORNS イマーシブコンサート

会場：角川武蔵野ミュージアム1階 グランドギャラリー

開催日：2026年3月1日(日)

開催時間：18時30分開場／19時開演／20時45分ころ終了予定

主催：角川武蔵野ミュージアム（公益財団法人 角川文化振興財団）

出演：竜馬 & 浮世絵RE:BORNS（竜馬、雅勝、藤舎推峰、藤舎呂凰、小寺里枝、天野恵、寺田さくら、島津由美、田口菜々子／三橋隆幸）

※トークセッション、アフターパーティーは一部の出演者のみとなります。

料金：7,000円（税込）

※チケットは2月17日(火)13時より角川武蔵野ミュージアム公式サイトにて発売予定です。枚数に限りがありますのでお早めにお求めください。購入には会員登録が必要ですので、事前の登録をお勧めしています。

■イベント公式サイト

https://kadcul.com/event/253

※詳細、注意事項を必ずご確認ください

■『体感型デジタルアート劇場 浮世絵RE:BORN』公式サイト

https://kadcul.com/event/222

■「角川武蔵野ミュージアム」について

図書館、美術館、博物館が融合した文化複合施設（館長：池上彰）。

初代館長の松岡正剛氏が世界を読み解く9つの文脈に沿って独自の配架をした「ブックストリート」、博物学者の荒俣宏氏が監修する「荒俣ワンダー秘宝館」、「本と遊び、本と交わる」をテーマにした「本棚劇場」、これら「エディットタウン」は当館のメインエリアです。本棚劇場では、360度を取り囲む高さ8mの巨大本棚にプロジェクションマッピングが映し出されます。

(C)角川武蔵野ミュージアム

また、マンガや多数の出版社のライトノベルが並ぶ「マンガ・ラノベ図書館」や、企画展が開催される「グランドギャラリー」など、松岡氏が提唱した「想像力とアニマに遊ぶミュージアム」として、様々な「まぜまぜ」を提供します。

建築デザイン監修は隈研吾氏、アート部門ディレクターは神野真吾氏。



公式サイト：https://kadcul.com/

X(旧twitter)：https://x.com/Kadokawa_Museum

Instagram：https://www.instagram.com/kadokawa_culture_museum

Facebook：https://www.facebook.com/kadokawaculturemuseum

一般の方からのお問い合わせ：0570-017-396（受付時間：10:00-18:00）

■角川文化振興財団について

角川文化振興財団は「わが国の文化の振興に寄与する」という財団の設立目的実現のために、文芸の成果に対する顕彰、文芸に関する出版、文芸の研究や著述の刊行への助成、映画芸術振興に関する助成、また文芸・映画資料の収集・保存・展示等、様々な事業を行っております。

公式サイト：http://www.kadokawa-zaidan.or.jp/

(C) 角川武蔵野ミュージアム