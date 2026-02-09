上品さとトレンド感を兼ね備えたスタイルで、特別な日を凛と華やかに。『私らしさ』に寄り添う、BEAMSの新作セレモニーコレクションが登場

株式会社ビームス

株式会社ビームス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：設楽洋）は〈Demi-Luxe BEAMS（デミルクス ビームス）〉〈BEAMS HEART（ビームス ハート）〉〈Kodomo BEAMS（こども ビームス）〉〈BEAMS mini（ビームス ミニ）〉より、特別なシーンで自信を持って着られる新作の『セレモニーコレクション』が発売中です。〈Demi-Luxe BEAMS〉では、定番のツイードシリーズに新たにジレが加わるほか、フラワーモチーフの刺しゅうブラウスなど、フォーマルシーンにモダンなエッセンスを添える新作を展開します。〈BEAMS HEART〉では、きちんと感を備えながらも今のライフスタイルに寄り添うデザインで、フォーマルから日常まで活躍する着回し力の高いアイテムを豊富にラインナップ。さらに〈Kodomo BEAMS〉では、お子さまの成長に寄り添う新作アイテムを展開。女児向けジュニアサイズの新作に加え、新たにキッズサイズを追加した人気の『ゆるセットアップ』が登場します。豊富なバリエーションで特別な日に寄り添う、BEAMSの『ハレノヒ コレクション』にご期待ください。

上質な素材が、自然体の美しさを引き出す〈Demi-Luxe BEAMS〉のフォーマルコレクション

品格とこなれ感を兼ね備えた〈Demi-Luxe BEAMS〉のフォーマルコレクション。オールシーズン活躍する定番人気シリーズをはじめ、ドラマティックで表情豊かなブラウスや、1枚で華やぐワンピースなど、さまざまなTPOに対応するアイテムを揃えました。さらに、ノーカラーアウターもラインナップし、式の前後や移動シーンまで含めたセレモニースタイルを提案。スタイリングを引き立てる上品な小物も揃え、特別な日からその先の日常まで長く愛せるコレクションを展開します。

きちんと感がありながら、日常にもすっとなじむ〈BEAMS HEART〉のフォーマルコレクション

今シーズンは、1枚でスタイリングが決まるオールインワンやセットアイテムに加え、単品でも取り入れやすいアイテムを豊富に揃えました。華やかさを添えるディテールと落ち着いたカラー、ミニマルなシルエットで、フォーマルシーンから通勤、日常の装いまで幅広く対応します。

特別な日にはきちんと、その先の日常には自然体で。〈BEAMS HEART〉らしい、等身大のセレモニースタイルをお楽しみください。

仕立てとディテールにこだわった、〈Kodomo BEAMS〉が提案する、特別な日のための本格フォーマル

〈Kodomo BEAMS〉は、ハレの日にふさわしい端正な装いを幅広くラインナップ。トラッドなブレザースタイルを中心に、格式と品を兼ね備えたスーツスタイルを提案します。シャツやネクタイ、ポケットチーフまで揃ったセット仕様で、トータルコーディネートが完成。刺繍やフリルをあしらったワンピースや、レース襟とパールボタンが目を惹くボレロ付きワンピースも展開します。新登場のジュニアラインは、小学校の卒業式から中学校の入学式まで幅広く対応。人気のゆるセットアップをはじめ、個性を楽しみながら式典にふさわしい品格を備えたアイテムが揃います。ハレの日を彩る、本格フォーマルを〈Kodomo BEAMS〉から。

ハレの日を、もっと楽しく。〈BEAMS mini〉のセレモニーウェア

今シーズンの〈BEAMS mini〉は、ハレの日にふさわしい特別感と、お子さまがリラックスして過ごせる心地よさを両立したコレクションを提案します。新色のカーキを取り入れたスーツは、シャツやボウタイ、ポケットチーフまで揃った便利なセット仕様。これ一式でハレの日にぴったりな装いが完成します。また、チェック柄のワンピースにボレロを合わせたセットアップや、ネック部分や袖にフリルをあしらったワンピースも展開。大切な1日を晴れやかに演出するスタイルを揃えました。

大切な一日を、いつもの笑顔で。〈BEAMS mini〉の軽やかなコレクションをぜひご覧ください。

BEAMSのハレノヒ コレクションを一堂にご紹介するWEBコンテンツを公開しました。

入園・卒業式・七五三といったシーンに合わせて、おすすめのアイテムをお探しいただけます。

是非ご覧ください。

〈Demi-Luxe BEAMS（デミルクス ビームス）〉について

仕事もプライベートも充実した女性に向けて、上質でベーシックなアイテムを大切にしながら、モダンなスタイルを提案します。

〈BEAMS HEART（ビームス ハート）〉について

今の空気感に沿ったトレンドと旬な話題に出会えるライフスタイルショップです。メンズ、ウィメンズのウェアから、ファッションの延長として楽しめる生活雑貨まで、お客様の日常に“心うごく瞬間”を創り出すアイテムを提案します。

〈Kodomo BEAMS（こども ビームス）〉について

“服やモノ、様々なワークショップなどを通じてこどもたちの感性を豊かにしていきたい”。という思いからスタートしたキッズレーベル。こどもの生活にまつわるものにこだわり、デザイン性と機能性を両立した、信頼できる商品を展開します。

〈BEAMS mini（ビームス ミニ）〉

“BEAMSの安心感や信頼をこども服に” 創業から時代を越えて多くの方に共感いただける、オリジナルのこども服を展開。 元気なカラーリングやプレイフルなデザイン、ベーシックアイテムにファッション性を加えた着心地の良い一着をお届け。誰からも愛される、日常を彩るファッションを提案します。

