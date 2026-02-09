TOKIUM、日本経済新聞社「NEXTユニコーン調査」に2年連続で選出

株式会社TOKIUM

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一、以下「TOKIUM」）は、日本経済新聞社が2026年1月19日に発表した「2025年度 NEXTユニコーン調査」に2年連続で選出され、21位にランクインしたことをお知らせいたします。

TOKIUMは今後も、「未来へつながる時を生む」という志のもと、経理AIエージェントを通じてお客様の「時を生む」ことに尽力してまいります。

「2025年度 NEXTユニコーン調査」の詳細はこちら：

https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/next-unicorn/#/dataset/2025/list?drawer=TOKIUM

■「NEXTユニコーン調査」について

日経NEXTユニコーン調査は、日本経済新聞社が2017年から実施している、日本の有望スタートアップを対象とした調査です。企業価値10億ドル（約1,500億円）以上の未上場企業「ユニコーン」候補について、企業価値や成長性、技術力、資金調達状況などを多角的に分析し、将来性の高い企業群をランキングとして可視化しています。

https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/next-unicorn

■経理AIエージェント「TOKIUM」について

経理AIエージェント「TOKIUM」は、AIとプロスタッフ、クラウドシステムが高度に連携され、まるで一人の担当者のように自律的に判断・業務を遂行し、企業の経理業務を自動で完了させるサービスです。

本サービスを通じて、あらゆるビジネスパーソンを出張手配や事前申請、突合などの定型的な経理作業から解放します。

URL：https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/(https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/?utm_campaign=37392203-next_unicorn_0209&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=aiservicesite_0209)

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：100百万円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/(https://corp.tokium.jp/?utm_campaign=37392203-next_unicorn_0209&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=corporate_0209)