『たべっ子どうぶつLAND』のポップアップストアが、ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真で2月16日から期間限定開催！大人気フォトスポット“らいおんくんのお昼寝モニュメント”が大阪初上陸！

株式会社TWIN PLANET

株式会社ギンビスのロングセラービスケット「たべっ子どうぶつ」の世界観が楽しめる体験型屋内イベント『たべっ子どうぶつLAND』が、ポップアップストア「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」となって、2月16日(月)から3月1日(日)まで期間限定でららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真に登場いたします。

「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」で販売されるのは、これまで『たべっ子どうぶつLAND』のグッズショップで人気を集めてきた数々のアイテムたち。

2023年の初開催から最新の2025年夏の開催まで、過去4回におよぶ『たべっ子どうぶつLAND』のオリジナルグッズを購入いただけます（※1）。

画像はイメージです

また、フォトスポットとして、高さ1.2メートル（※2）、長さ1.75メートルの「らいおんくんのお昼寝モニュメント」が大阪に初めて登場いたします。

さらに、「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」内で商品を税込3,000円以上購入すると、どうぶつさんの「社員証（全9種）」をランダムで1点プレゼントするお買い上げ特典もございます（※3）。社員証にはキーリングが付属しており、お好きなアイテムを組み合わせて、自分好みにカスタマイズすることができます。

期間限定の特別なポップアップストアをお楽しみください。

画像はイメージです

※1 お取り扱い商品について

・一部お取り扱いのない商品もございます。あらかじめご了承ください。

※2 たてがみ部分

※3 お買い上げ特典注意事項

・お会計の合算/分割はできません。

・お一人様1会計につき、1点のお渡しとなります。

・数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。

■「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」開催概要

店舗名 ：「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」

期 間 ：2026年2月16日(月)～2026年3月1日(日)

開催場所：大阪府門真市松生町1番11号 ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真 1階センターコート（西側）

営業時間：10:00~21:00（最終日 18:00 CLOSE）

入場料 ：無料

※三井ショッピングパークポイント付与および駐車サービス対象となります。

最新情報は『たべっ子どうぶつLAND』公式SNSをご覧ください。

『たべっ子どうぶつLAND』公式SNS

公式X（https://x.com/tabekko_land）

公式Instagram（https://www.instagram.com/tabekko_land/）

■『たべっ子どうぶつLAND』とは

フォトスポットやフード・ドリンク、グッズなど「たべっ子どうぶつ」の世界観を楽しめる体験型屋内イベント。「たべっ子どうぶつ」の生誕45周年を記念して、2023年3月から5月に東京ドームシティ Gallery AaMoにて初めて開催し、2023年7月から9月には横浜・ASOBUILD（アソビル）でも開催。好評につき、2024年7月から9月、また2025年7月から9月に再び横浜・ASOBUILD（アソビル）で開催。これまでの累計来場者は32万人を突破しています（企画・運営：ツインプラネット）。

■会社概要

・株式会社ギンビス

代表取締役社長：宮本 周治

設立 ：1930年（昭和5年）5月5日

所在地 ：東京都中央区日本橋浜町3-23-3

事業内容：ビスケット、クッキー、クラッカー、チョコレート類、スナック等の製造・販売、海外事業展開

ＵＲＬ ：https://www.ginbis.co.jp



・株式会社スレッド

代表取締役社長：土屋 世央

設立 ：2022年（令和4年）6月6日

所在地 ：東京都渋谷区宇田川町2-1 渋谷ホームズ8F

事業内容：イベントの企画運営/グッズ制作/キャラクターライセンス関連

ＵＲＬ ：https://www.thread-tokyo.co.jp/

・株式会社TWIN PLANET（ツインプラネット）

代表取締役：矢嶋 健二

所在地 ：東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル12階

事業内容：Intellectual Property（知的財産権）を軸に、エンターテインメント分野において幅広い事業を展開するIPプロダクション

ＵＲＬ ：https://twinplanet.co.jp