福祉×VTuberバー「VtoBAR LiVE」名古屋・SAKUMACHI商店街で2/21サービスローンチ｜公式LINE開設、LINEから予約受付を開始

株式会社ALiEN

VtoBAR LiVE LINE公式アカウント QRコード

名古屋市・SAKUMACHI商店街の「アバター菓フェ OKASHI tabetai」（運営：株式会社ALiEN 代表取締役：中村暢孝）は、株式会社Unison Arts（代表取締役：丸山倫央）と連携して夜営業をリニューアルし、福祉×VTuberをテーマにした新事業「VtoBAR LiVE」を2026年2月21日より本格スタートします。

このたび、公式LINEアカウントを開設し、LINEからの来店予約受付も開始しました。推し活の熱量が、子どもたちの“居場所”を守る力になる--そんな循環を、常設店舗で実装していきます。

■「VtoBAR LiVE」とは｜“会いに行ける配信”×福祉の常設バー

VtoBAR LiVEは、“会いに行ける配信”をコンセプトにした、VTuber／配信者による常設バー企画です。

お客様はリアル店舗で飲みながら、キャストは自宅などからオンライン出演。店内モニター越しに乾杯・会話・ミニゲームを楽しむことで、「配信」と「リアルな場」を組み合わせた新しいエンターテインメント体験を提供します。

そして、この挑戦で実現したいのは、ただ楽しい夜をつくることだけではありません。

「ネットを通じてどこからでも働けること」

「アバターをまとうことで誰でも活躍できること」

「VTuberの活躍の場をさらに広げること」

「その収益で子どもたちの居場所を守り、広げること」

推し活と社会貢献を両立させる、“福祉発のVTuberバー”モデルを目指しています。

VtoBAR LiVEのサービスを開始する店舗■公式LINE開設｜LINEから予約受付を開始

このたび、VtoBAR LiVEの公式LINEアカウントを開設しました。

公式LINEでは、来店予約に加えて、出演スケジュールや最新情報も順次配信していきます。

公式LINE（友だち追加URL）：https://line.me/R/ti/p/@470wciva

公式アカウント QRコード

予約方法：公式LINEのトーク画面の案内に沿って必要事項を入力してください（予約枠は90分単位）。

■昼は“居場所”、夜は“推し活”｜居場所を支える新しい循環モデル

「アバター菓フェ OKASHI tabetai」は、駄菓子食べ放題・時間無制限・アバター接客というスタイルで、子どもの居場所づくりや、障がいのある方・シングルマザーの就労機会創出など、複数の社会課題に取り組む“地域拠点”として運営されています。

今回立ち上げる夜業態「VtoBAR LiVE」は、この“昼の居場所”の取り組みを経済的に支え、持続可能にするための新プロジェクトです。

「推し活で盛り上がる」ことが、そのまま「居場所を守る資金」につながる。

“楽しい”が社会を支える--そんな夜の体験を、名古屋の商店街から実装していきます。

■VtoBAR LiVEの楽しみ方（来店フロー）

1）公式LINEから予約して来店（90分単位の枠でご案内／完全予約制）

2）乾杯・会話（店内モニターのキャストと雑談・質問・企画など）

3）ミニゲームで一体感（黒ひげ・じゃんけん等、みんなで楽しめるライトなゲーム）

4）推し活メニューで応援（推しドリンク／チェキ／シャンパン等）

キャストとの乾杯イメージミニゲームイメージキャストのオリジナルシャンパン■メニュー（例）

推しドリンク：1,000円～

チェキ：800円～

ミニゲーム：500円

シャンパン：6,000円～

限定オリシャン：10,000円～

※価格・内容は変更となる場合があります。最新情報は公式LINE／公式SNSにてご案内します。

■オープンキャスト（出演決定）

VtoBAR LiVEのオープンキャストとして、

梓来有未／歌語エトワール／吉良きらり／駄天使ぼたん／保ノ花えーる （五十音順）など、人気VTuberを迎え、オープン初期から店舗の夜を一緒に盛り上げてまいります。

※出演日程・内容は公式LINE／公式SNS等で順次発表いたします。予告なく変更となる場合がございます。

梓来有未

歌語エトワール

吉良きらり

駄天使ぼたん

保ノ花えーる

梓来有未：https://www.youtube.com/@yumi_azuki_0u0

歌語エトワール：https://youtube.com/@etowaru_utakata

吉良きらり：https://youtube.com/@kirakirarich__?si=JA5b5T8M6PUwtJJA

駄天使ぼたん：https://www.youtube.com/@104__botan

保ノ花えーる：https://x.com/yellsensei?s=21&t=tmHYmlh-haO63VCBnQFcBA(https://x.com/yellsensei?s=21&t=tmHYmlh-haO63VCBnQFcBA)

店舗・営業概要

名称：VtoBAR LiVE（ブイトゥバー ライブ）

営業場所：アバター菓フェ OKASHI tabetai 内

所在地：〒462-0837 愛知県名古屋市北区大杉1-19-11（SAKUMACHI商店街内）

サービス開始日：2026年2月21日

営業時間：19:30～22:30（90分×2部想定）※完全予約制

提供コンテンツ：トーク、推しドリンク、チェキ、ミニゲーム、推しシャンパン ほか

予約：https://line.me/R/ti/p/@470wciva（公式LINEより受付）

公式X：https://x.com/vtobarl2026?s=21&t=lTqK5pnBv3kUUDhKVTVbpg(https://x.com/vtobarl2026?s=21&t=lTqK5pnBv3kUUDhKVTVbpg)

代表コメント

「OKASHI tabetaiは、子どもの居場所と、働きづらさを抱える人の“働く居場所”の両方をつくる場としてスタートしました。VtoBAR LiVEは、夜の時間を使って“推し活”の楽しさを提供しながら、その売上を居場所運営や就労支援に還元する、新しい循環モデルへの挑戦です。公式LINEから予約も始まりましたが、早速大きな反響をいただいています。名古屋の商店街から、新しい夜の体験と共に持続可能な居場所事業モデルを一緒につくっていけたら嬉しいです。」

株式会社ALiEN 代表取締役 中村暢孝会社概要

株式会社ALiEN

代表者：代表取締役 中村 暢孝

所在地：愛知県知多市新知東町1-7-26

設立：2024年3月15日

事業内容：

・福祉施設の開設・企画・運営のコンサルティング

・未来検証カフェ「アバター菓フェ OKASHI tabetai」の運営

・ハッピー駄菓子スタンド「KASHI STA（カシスタ）」の販売

・介護事業用システム「シフト星人」の運営（開発中）

・オンライン歓楽街「Online YOCOCHO」の運営（開発中）

・サスティナブル着火剤「Love着火ファイアー」の製造、販売（開発中）

企業HP：https://www.alien-heart.jp/

■会社名：株式会社Unison Arts

代表者：代表取締役 丸山倫央

所在地：愛知県名古屋市港区浜1-8-1

設立：2021年11月5日

事業内容：

・Vtuber領域を中心としたクリエイティブ事業

企業HP：https://unison-arts.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

VtoBAR LiVE広報担当

株式会社ALiEN

担当：中村 暢孝

所在地：愛知県名古屋市北区大杉1丁目19-11

TEL：052-908-6580 / FAX：052-908-6581

E-mail：alienheart0315@gmail.com

※店舗での取材・撮影、代表者および関係者へのインタビューも歓迎いたします。

個別のご相談は上記お問い合わせ先までご連絡ください。

※本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以上