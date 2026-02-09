ベトナム航空 × イオンモール株式会社　ベトナム航空をご利用のお客様および「Lotusmiles」会員向け　初のコラボレーションキャンペーンを開催

ベトナム航空 日本支社

ベトナム航空（日本支社：東京都千代田区、総支配人：ゴー・シー・アイン）は、イオンモール株式会社が運営する商業施設「イオンモール」において、初となるコラボレーションキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンは、2026年2月11日（祝・水）から2026年4月12日（日）までの期間限定で実施し、ベトナム航空をご利用のお客様および、同社のマイレージプログラム「Lotusmiles（ロータスマイル）」会員様を対象とした特別企画です。対象のお客様には、日本全国（北海道、東北地方、九州、沖縄を除く本州・四国）のAEON・ AEON STYLE店舗にてご利用いただける5％割引クーポンを進呈するほか、イオンモール成田およびイオンモール常滑の対象施設において、先着でノベルティグッズをプレゼントいたします。

本取り組みは、ベトナム航空をご利用のお客様やマイレージ会員の皆様に、より快適で充実したショッピング体験をご提供することを目的としています。ベトナム航空のフライトおよびマイレージプログラムと、AEON・ AEON STYLEでの多彩なショッピング体験が組み合わさることで、ご移動からご滞在、ショッピングまでを一体的に楽しめる、日常から旅のシーンまでをより豊かに彩るキャンペーンです。

ぜひこの機会にベトナム航空をご利用いただき、日本各地のイオンモールにて、特別なショッピング体験をお楽しみください。

キャンペーン詳細は次項の通りです。

■ 対象期間：

- 2026年2月11日（祝・水） ～ 2026年4月12日（日）

■ 対象のお客様：

- ベトナム航空をご利用のお客様- ベトナム航空 マイレージプログラム 「Lotusmiles」会員（対象ステータス：ミリオンマイラー、プラチナ、ゴールド、チタニウム、シルバー、レジスター）

■ 特典内容：

- 割引クーポン日本国内の対象AEON・ AEON STYLE店舗にてご利用いただける5%割引クーポン- 獲得方法：ベトナム航空 公式ウェブサイト「ロータスマイルページ」にて、ご取得いただけます。URL：https://enews.vietnamairlines.com/2026/02/vietnam-airlines-x-aeon-mall-trien-khai-chuong-trinh-khuyen-mai-hop-tac-jp/- 対象施設：本州・四国のAEON・AEON STYLE店舗にてご利用いただけます。※北海道、東北地方、九州、沖縄の店舗ではご利用いただけません。- ノベルティグッズプレゼント (数量限定)- ノベルティグッズのお受け取り方法：キャンペーン期間中、対象施設のインフォメーションカウンターにて、以下の2点をご提示ください。1.当日、全館2,000円（税込）以上のお買い上げレシート（※合算不可）2.ベトナム航空の搭乗券（ボーディングパス）またはロータスマイル会員証（モバイルアプリ内のバーチャルカードを含む）- ノベルティグッズ特典引換え可能施設および実施期間：施設：イオンモール成田（千葉県）※先着500名様引換場所：観光案内所 (1F)2026年2月11日（祝・水）～ 2026年4月12日（日）施設：イオンモール常滑（愛知県）※先着100名様引換場所：専門店インフォメーションカウンター (1F)2026年2月11日（祝・水）～ 2026年3月19日（木）

■ 注記

- 本特典は、ベトナム航空をご利用のお客様およびロータスマイル会員様限定となります。- ノベルティグッズのプレゼントは、お一人様につき1日1回限りとさせていただきます。- クーポンは、有効期限内であれば何度でもご利用いただけます。- ノベルティグッズは数量限定のため、なくなり次第終了となります。- AEON STYLEの割引クーポンは、本州・四国のAEON ・AEON STYLE店舗でのみご利用いただけます（北海道、東北地方、九州、沖縄の店舗ではご利用いただけません）。- ノベルティグッズの引換え対象施設は、イオンモール成田およびイオンモール常滑のみとなります。

＜ベトナム航空について＞

ベトナム航空（スカイチームアライアンスメンバー）は、1993年にベトナム国営航空会社として設立されました。

現在、ベトナム国内22都市、海外37都市を結ぶ計100路線以上を運航しており、ボーイング787-9、ボーイング787-10、エアバスA350-900 XWB、エアバスA320、エアバスA321neoといった、最新鋭の機材を使用しています。日本路線は、東京成田、東京羽田、名古屋、大阪、福岡の5つの空港からハノイおよびホーチミンに運航しており、さらに東京成田および大阪からはダナンへも就航しています。これにより、日越間で最大の輸送能力を誇ります。

最新機材の導入と革新的なデジタル化への取り組みが評価され、航空産業の格付け会社Skytraxによる4スター評価、「AirlineRatings.com」による2024年世界の航空会社トップ20選出、またAPEX（Airline Passenger Experience Association）による2025年の「5スター航空会社」認定を受けています。

ベトナム航空は、持続可能な開発ソリューションにも積極的に取り組んでおり、革新を促進するだけでなく、世界中の航空会社と協力し、2050年までにネットゼロ排出を達成することを目指しています。

2024年には、日本路線の就航30周年を迎え、今後はベトナムの独自の文化的アイデンティティを組み込んだ高品質なサービスを提供する航空会社として、アジアを代表する5スター航空会社としての地位を確立することを目指しています。

- 公式ホームページ：https://www.vietnamairlines.com/jp/ja/home

- MeetsVietnam：https://meetsvietnam.vietnamairlines.com/