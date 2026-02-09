爆モテ美男美女16名が、‟モテNo.1”を競い合う！「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』内科医師・たかしが豪語「自分の“存在”や“生き様”自体がモテ」

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年2月11日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）を、「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送いたします。このたび、本作に参加する16名より、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）にインタビューを実施。「小手先のテクニックはいらない」と語る圧倒的な自信や、「止まっていた時計が動き出した」と振り返るドラマチックな過去の恋愛など、たかしの魅力をお届けします。

◼内科医師・たかしが豪語「自分の“存在”や“生き様”自体がモテ」

35歳、医師のたかし。『ラブパワーキングダム2』の参加メンバーと対面した際の第一印象について尋ねると、「圧倒的なオーラを感じましたね！」と当時を回顧。その中でもゆきとに対して「ファッションもそうだし、彼の目線とか含め、搔き乱してくれるそうな雰囲気を感じました」と話します。そんなたかしに、モテるためのコツを尋ねると「小手先のテクニックは必要ない」と一蹴。「僕は王道を走っているので、自分の『存在』とか『生き様』自体がモテ。そのまま真っ直ぐぶつかったら、勝手に“モテロード”の中にいた」と圧倒的な自信を覗かせました。

◼︎2度目の恋リア参加で手応え「前回の恋リアでは見せられなかった僕の一面を見てほしい」

これまでの“一番印象的だった過去の恋愛”について尋ねると、「浪人時代に好きだったけれど、実らなかった恋」を挙げました。遠距離になり離れ離れになったものの、6年後に東京で偶然再会したというエピソードを披露。「その瞬間、ちょっと止まっていた時計が動き出して、付き合うに至りました」と話し、「運命的なものを感じたし、恋愛小説ができるようないい恋愛でした」としみじみと語りました。最後に番組の見どころについて、「僕に引けを取らず、全員ビジュアルがいい」と参加者のレベルの高さを断言。「前回の恋愛リアリティーショー参加時には見せられなかった一面が出せていると思うので、僕の“進歩”を見てほしいです！」と自身の成長をアピールして締めくくりました。

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショーです。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていきます。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋…。2月11日（水）夜10時より放送する新シーズン『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届けします。スタジオMCには、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 (timelesz)、タレントの谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届けます。

『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー8名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8名です。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。

『ラブパワーキングダム2』は、「ABEMA」にて2026年2月11日より毎週水曜日の夜10時から無料放送開始いたします。どうぞお楽しみに。

■ABEMA新番組『ラブパワーキングダム2』（全8話）番組概要

＜第1話＞

第1話放送日時：2026年2月11日（水）夜10時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

【スタジオMC】

せいや（霜降り明星）

YOU

菊池風磨（timelesz）

谷まりあ