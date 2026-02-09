Osaka City SC、大阪市の社会福祉協議会と連携した地域イベントを実施！

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。

2026年1月22日、29日、2月5日の3日間、大阪市の社会福祉協議会と連携し高齢者の皆さまを対象とした「デザイン講座」を実施しました。

■イベント概要

日時：2026年1月22日（木）、29日（木）、2月5日（木）10:00～12:00

場所：すみよし隣保館 寿

参加者：地域老人会役員の皆さま 5名

今回は、老人会役員を務める皆さまが、地域のイベント時に使用するチラシのデザインについて講座を行いました。3回にわたり実施し、最終日はCanvaを使用してオリジナルのチラシを制作。それぞれの個性あふれるデザインが完成しました。

参加者の方からは「これなら地域の皆さんにも参加してもらえそう！」「難しいと思っていたけれど、出来上がっていくのが楽しかった！」といった声も寄せられ、和気あいあいとした3日間となりました。

■地域と連携した活動について

私たちOsaka City SCは、サッカーチームとして競技活動のみならず、日頃の活動をご支援いただいている地域の皆さまに寄り添い、地域のさらなる発展に貢献することを目指しています。今後も、関係機関の皆さまと連携しながら、サッカーやスポーツにとどまらない地域に根差した活動を推進してまいります。

■Osaka City SCについて

私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/