「人気のグラングリーン大阪にオフィスを持ちませんか？」ラグジュアリーシェアオフィス「ザ・コレクティブ グラングリーン大阪」、1ヶ月無料の「オフィス移転＆新設支援キャンペーン」開始！

JustCo Japan株式会社

シンガポール発のプレミアムコワーキングブランド JustCo（ジャストコ） が運営する、ラグジュアリーシェアオフィス 「ザ・コレクティブ グラングリーン大阪」 は、1ヶ月無料の「オフィス移転＆新設支援キャンペーン」を、本日 2月9日（月） より開始いたします。

大阪でトップクラスの人気を誇る「グラングリーン大阪」にオフィスを持ちませんか？

開業以来、多くのメディアに取り上げられ注目を集めている「グラングリーン大阪」は、うめきた公園を囲む商業・オフィス施設に加え、世界的ブランドの高級ホテルを併設した、ブランド力と集客力を兼ね備えた商業複合施設です。有名企業も本社を構えるこのビルにオフィスを持つことは、企業のブランド価値を高め、事業及び人材戦略を飛躍させる大きな一歩となるでしょう。

今なら1ヶ月無料 「オフィス移転＆新設支援キャンペーン」

プライベートオフィスを12ヶ月以上ご契約いただいたお客様を対象に、オフィスの移転や新設に伴う引越し費用や会社登記などのご負担を少しでも軽減していただくため、ご利用料金の1ヶ月分を無料とさせていただきます。

＜キャンペーン概要＞

ザ・コレクティブ グラングリーン大阪の詳細はこちら(https://www.justcoglobal.com/ja-jp/centre/the-collective-grand-green-osaka/?utm_campaign=kix_q1_ggo_gen_camloc_2602&utm_medium=paid_content&utm_source=%7Bpublisher_name%7D&utm_term=%7Bprtimes%7D&utm_content=bio_linktree&utm_objective=tofu&utm_agency=fpd_sg)

キャンペーンの詳細およびご見学のご予約についてはこちら(https://www.justcoglobal.com/jp/talk-to-us/)よりお問合せください。

ラグジュアリーシェアオフィス「ザ・コレクティブ グラングリーン大阪」

*画像はザ・コレクティブ グラントウキョウサウスタワーで撮影したものです。

ザ・コレクティブ グラングリーン大阪は、確かな審美眼を持ち、洗練されたデザインと上質なホスピタリティを求める企業やビジネスパーソンのために特別に設計された、JustCo最上位ブランド傘下のラグジュアリーシェアオフィスです。

デザイン賞を受賞したデザイナーチームが手がけた洗練されたデザイン空間に、洗練されたホスピタリティとアメニティが融合した、格別なワークスペースを、この機会にぜひご体験ください。

左：ミーティングヌック 右：ホットデスク左：レセプション 右：ラウンジプライベートスイート（1名様～10名様用個室）エンタープライズスイート（12名様以上、専用会議室＆フォーンブース付き個室）

【施設概要】

施設名称：

ザ・コレクティブ グラングリーン大阪 / THE COLLECTIVE Grand Green Osaka

住所：

〒530-0011大阪府大阪市北区大深町5番54号グラングリーン大阪パークタワー9階

アクセス：

「大阪駅」直結

阪急電鉄、阪神電鉄「大阪梅田駅」地下通路にて利用可能

Osaka Metro「梅田駅」地下通路にて利用可能

Osaka Metro「西梅田駅」地下通路にて利用可能

JR「北新地駅」地下通路にて利用可能

ザ・コレクティブ グラングリーン大阪の詳細はこちら(https://www.justcoglobal.com/ja-jp/centre/the-collective-grand-green-osaka/?utm_campaign=kix_q1_ggo_gen_camloc_2602&utm_medium=paid_content&utm_source=%7Bpublisher_name%7D&utm_term=%7Bprtimes%7D&utm_content=bio_linktree&utm_objective=tofu&utm_agency=fpd_sg)

JustCo（ジャストコ）のご紹介

JustCo（ジャストコ） は、2011 年にシンガポールで創業し、現在はアジア太平洋地域 の主要10都市でシェアオフィス＆コワーキングスペースを運営しています。インテリジェントな空間設計と革新的なソリューションを通じて、企業、人、そしてアイデアをつなぐアジア太平洋地域を代表するフレキシブルワークスペースパートナーです。ラグジュアリーブランド THE COLLECTIVE（ザ・コレクティブ）、プレミアムブランド JustCo（ジャストコ）、そしてエッセンシャルブランド the boring office （ザ・ボーリングオフィス）の 3 つのコワーキングブランドを展開し、多様化する働き方に対応しています。

Great Place to Work 「働きがいのある職場」として継続的に評価され、柔軟性と生産性を高める、高品質かつテクノロジーを取り入れたオフィス環境を提供しています。また、柔軟なオフィス空間ソリューションやビルの活性化・リブランディング支援を通じて、オーナー企業の資産価値向上にも貢献しています。

JustCo公式WEBサイトはこちら(https://www.justcoglobal.com/ja/)