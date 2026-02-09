アスノシステム 地域活性化起業人活動「第2回 美唄ハッカソン 2026」実施を支援

アスノシステム株式会社

株式会社MCEAホールディングス（東京都港区／代表取締役社長 齋藤 武育）のグループ会社で、国内最大級の貸し会議室検索サイト「会議室.COM」を運営するアスノシステム株式会社（東京都港区／代表取締役社長 齋藤 武育／以下、「アスノシステム」）は、美唄市での地域活性化起業人活動*で実施中の人材育成プロジェクト「未来クライム」の一環として、「第2回 美唄ハッカソン 2026」（主催：美唄市 経済部経済観光課 商工労働係 運営委託事業者：株式会社イトナブ）の開催協力をいたします。

ハッカソンとは、短期間で集中的に新しいアイデアを具体的な形にする開発イベントです。参加者は数人のチームを組み、与えられたテーマに基づいてソフトウェアやシステム、デザインの試作品を作成します。

冬の美唄市は一面の雪に覆われ、道外の方にとっては非日常の風景が広がります。美唄ハッカソンの魅力は、そんな特別な環境の中で、普段出会うことのない人たちとチームを組み、アイデアを出し合いながら共創できる点にあります。

今回のテーマは「美しき唄のまち」。美唄の音楽・文化・観光・暮らしといった多彩な魅力を起点にアイデアを広げ、チームでプロトタイプを制作します。本テーマのもと、美唄の好感度アップにつながるサービスや作品の創出を目指すとともに、参加者同士の交流促進や、非日常の体験機会の提供を図ります。

あわせて、地元の若者がテクノロジーやプログラミングに触れ、学び、将来へのきっかけをつかむ場を創出します。地域課題に対して技術で向き合い、新たな解決策や視点を生み出すことも本イベントの重要な目的の一つです。

また今回もハッカソン部門に加え『こどもアイデアソン部門』を設けます。小中学生が参加し、本気で技術に取り組む大人の姿をに触れることで、将来を考えるきっかけとなることを期待しています。テーマは『美しき唄のまちをテーマに自分たちだけのオリジナルソングをつくろう！』。音楽が好きな人もAIに興味がある人も、チームで歌詞を考え、AIツールで制作したメロディに乗せてオリジナルソングづくりに挑戦します。

第2回 美唄ハッカソン 2026 イベント概要

開催日時： 2026/02/22(日)10:00 ～ 2026/02/23(月祝)17:00

会場 ：ゴルフ5カントリー美唄コース（Alpen SNOWLAND美唄）

〒079-0261 北海道美唄市字茶志内250-1

参加費 ：無料（先着順）

募集人員：ハッカソン部門：50名 こどもアイデアソン部門：20名

主催 ：美唄市 経済部経済観光課 商工労働係

運営委託：株式会社イトナブ

詳細・申し込みはこちら⇒https://techplay.jp/event/987384

*地域活性化起業人制度とは

首都圏など、三大都市圏に勤務する企業の社員が、そのノウハウや知見を活かし、一定期間、地方自治体において、地域独自の魅力や価値の向上、安心・安全につながる業務に従事することで、地方自治体と企業が協力して地方圏へのひとの流れを創り出していけるような取組に対し、国が必要な支援を行う制度です。

企業にとっては社会貢献に加え、人材の育成、キャリアアップを実現するとともに、自治体にとっては民間のスペシャリスト人材を活用した地域課題の解決が進むことなどを目指すもので、弊社からは地方創生企画部部長の楠徹平が2023年4月より美唄市に参画。同様に参画する7社のメンバーとともに企画の立案から各種調整、実施に至るまで支援を行っています。

【アスノシステム株式会社とは】

TO CREATE TOMORROW

明日を創造する企業

●よりよい社会の明日を創る IT企業

アスノシステム株式会社は、2009年に設立。システム開発を本業とし、エンドユーザーを意識したモノづくりを行なってまいりました。

前身の『シゲル情報サービス株式会社』の創業から数えて36年の実績と経験を有しています。

国内最大級の貸し会議室検索サイト『会議室.COM』、レンタルオフィス検索サイト『レンタルオフィス.com』など、自社サービス・メディアの立ち上げにより、アスノシステムが主体となり、“社会にとって次に必要なものは何なのか”を考え、ITを駆使してよりよい社会の明日を創っていく企業です。

●開発だけじゃない！世の中に必要なサービスを考え、生み出す

アスノシステムでは、さまざまな方面から社会をよりよく、便利にするサービスを提供しています。

国内最大級の貸し会議室検索サイト『会議室.COM』では、関東圏が中心に、九州・沖縄エリアの貸し会議室も多数登録があり、エリア内の企業によるセミナーやイベントでの利用はもちろん、他地域から出張をしてくるビジネスパーソンに重宝されています。

他にも、全国のバーチャルオフィスやシェアオフィス、コワーキングスペースの検索ができる『レンタルオフィス.com』、360°パノラマコンテンツの制作サービス『PANOVIEWN』、オンラインチャットで全国の薬剤師にヘルスケアや症状改善について相談をしたり、ヨガや瞑想などプロのインストラクターの動画やコラムでウェルビーイングに寄与する『Olive』、称賛が循環する福利厚生サービス『Thanks Peer』等のソリューションも展開しています。

また、企画立案やITコンサル等のDXサービス、海外企業との協業促進やオフショア推進と、社会にとって次に必要なものをITで形にし、より豊かな明日を創造し続けます。

会社名 ：アスノシステム株式会社

代表者 ：代表取締役社長 齋藤 武育

本社所在地：東京都港区高輪二丁目16番37号 高輪JEBL 2階

設立年月日：2009年9月1日

資本金 ：1億円

URL ：https://asno-sys.co.jp （コーポレートサイト）

https://service.asno-sys.co.jp/（サービスサイト）

事業内容 ：システム開発事業 / オフショア開発事業 / SES事業 / Webインテグレーション事業/

MVSソリューション事業 / Webサービス事業 / ERPパッケージ販売・保守

【株式会社MCEAホールディングスとは】

MCEAホールディングスグループは「人とビジネスの可能性を最大化する」という理念のもと、ITフリーランスエンジニアエージェント事業を行う株式会社PE-BANK、システム開発を本業としたITサービス業を行うアスノシステム株式会社、そしてグループの形成支援と経営推進を行う株式会社MCEAホールディングスの3社からなる組織です。1989年5月に15名のITフリーランスが中心となり立ち上げた「首都圏コンピュータ技術者協同組合」をルーツとする共存共栄の思いを基に、今後も皆様から求められる価値ある企業となるようこれからも取り組んでまいります。

会社名 ：株式会社MCEAホールディングス

代表者 ：代表取締役社長 齋藤 武育

本社所在地 ：東京都港区高輪2丁目15番8号 グレイスビル泉岳寺前

設立年月日 ：2015年9月1日

資本金 ：1億円

ホームページ：https://mcea-hld.jp/