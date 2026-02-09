【新店OPEN】リカバリーウェア「ReD（レッド）」横浜ポルタ、アトレ亀戸に2 月オープン！

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社⾧：松下剛）は、リカバリーウェア「ReD（レ

ッド）」直営店を、2026 年2 月16 日（月）より横浜ポルタに、2 月25 日（水）よりアトレ亀戸にオープンすることをお知らせいたします。

横浜ポルタおよびアトレ亀戸への新規出店を通じて、直営店の展開を続々と広げてまいります。両店と

も駅近という高い利便性を活かし、より多くの方々に生活圏内での新しいリカバリー習慣を提案するとともに、直営店ならではの品ぞろえにより、継続的に利用しやすい環境づくりを進めてまいります。

取り扱い概要

■ReD 横浜ポルタ店 店舗概要

店舗名：ReD 横浜ポルタ店

住所：〒220-0011

神奈川県横浜市西区高島2 丁目16 番B1 階

営業時間：10:00～21:00

※施設営業時間に準ずる

店舗イメージ

■ReD アトレ亀戸店 店舗概要

店舗名：ReD アトレ亀戸店

住所：〒136-0071

東京都江東区亀戸五丁目1 番1 号

アトレ亀戸 3 階

営業時間：10:00～21:00

※施設営業時間に準ずる

店舗イメージ

■取り扱い商品カテゴリ（両店共通）

【一般医療機器】

インナーウェア（男性用、女性用）、スリープウェア（男女兼用）、カジュアルウェア（男女兼用）

ReDとは

ReD は、血行から毎日を元気にするリカバリーウェアブランドです。8 種の天然鉱石を配合した「独自

開発繊維VITALTECH(R)」により、身体が放出する遠赤外線を吸収し、再び肌へ放出。インナーウェアやスリープウェアを中心とした幅広いラインアップで、健康で美しく生き生きとした人生＝VITAL LIFE を応援します。ReD 公式サイト：https://www.mtgec.jp/red/(https://www.mtgec.jp/red/)

独自開発繊維VITALTECH(R)（バイタルテック）

いかに薄く生地を開発できるか。それがリカバリーウェアの機能性や利便性を左右します。ReD に使用されている「独自開発繊維VITALTECH(R)」は、MTG 独自の繊維テクノロジー。極微細に粉砕された8 つの天然鉱石を独自配合で繊維に練

り込むことで、薄さ1mm 以下の生地でもリカバリー効果を発揮することに成功しました。この薄さにより、ReD はインナーウェアやスリープウェアなど幅広いラインナップを実現しています。