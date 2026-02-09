『たべっ子どうぶつLAND』のポップアップストアが、ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真で2月16日から期間限定開催！大人気フォトスポット“らいおんくんのお昼寝モニュメント”が大阪初上陸！

株式会社ギンビス

株式会社ギンビスのロングセラービスケット「たべっ子どうぶつ」の世界観が楽しめる体験型屋内イベント『たべっ子どうぶつLAND』が、ポップアップストア「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」となって、2月16日(月)から3月1日(日)まで期間限定でららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真に登場いたします。

株式会社ギンビス：https://www.ginbis.co.jp/

「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」で販売されるのは、これまで『たべっ子どうぶつLAND』のグッズショップで人気を集めてきた数々のアイテムたちです。

2023年の初開催から最新の2025年夏の開催まで、過去4回におよぶ『たべっ子どうぶつLAND』のオリジナルグッズを購入いただけます（※1）。

また、フォトスポットとして、高さ1.2メートル（※2）、長さ1.75メートルの「らいおんくんのお昼寝モニュメント」が大阪に初めて登場いたします。

さらに、「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」内で商品を税込3,000円以上購入すると、どうぶつさんの「社員証（全9種）」をランダムで1点プレゼントするお買い上げ特典もございます（※3）。社員証にはキーリングが付属しており、お好きなアイテムを組み合わせて、自分好みにカスタマイズすることができます。

期間限定の特別なポップアップストアをお楽しみください。

※1 お取り扱い商品について

・一部お取り扱いのない商品もございます。あらかじめご了承ください。

※2 たてがみ部分

※3 お買い上げ特典注意事項

・お会計の合算/分割はできません。

・お一人様1会計につき、1点のお渡しとなります。

・数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。

■「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」開催概要

店舗名：「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」

期間：2026年2月16日(月)～2026年3月1日(日)

開催場所：大阪府門真市松生町1番11号 ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真 1階センターコート（西側）

営業時間：10:00~21:00（最終日 18:00 CLOSE）

入場料：無料

※三井ショッピングパークポイント付与および駐車サービス対象となります。

最新情報は『たべっ子どうぶつLAND』公式SNSをご覧ください。

『たべっ子どうぶつLAND』公式SNS

公式X（https://x.com/tabekko_land ）

公式Instagram（https://www.instagram.com/tabekko_land/ (https://www.instagram.com/tabekko_land/)）

■「たべっ子どうぶつLAND」とは

フォトスポットやフード・ドリンク、グッズなど「たべっ子どうぶつ」の世界観を楽しめる体験型屋内イベント。「たべっ子どうぶつ」の生誕45周年を記念して、2023年3月から5月に東京ドームシティ Gallery AaMoにて初めて開催し、2023年7月から9月には横浜・ASOBUILD（アソビル）でも開催。好評につき、2024年7月から9月、また2025年7月から9月に再び横浜・ASOBUILD（アソビル）で開催。これまでの累計来場者は32万人を突破しています（企画・運営：ツインプラネット）。

■「たべっ子どうぶつ」とは

たべっ子どうぶつは1978年に発売されたロングセラー商品です。

“親子のコミュニケーションビスケット”として学びながら、美味しく食べてもらうことを目指しています。

「たべっ子どうぶつ バター味」は46種類のどうぶつ型ビスケットに、英語でそれぞれのどうぶつ名が印字されています。パッケージには様々なエンターテインメント性や教育性のコンテンツがあり、裏面にはどうぶつの英語名と日本語名が表記されているので、ビスケットを食べながら目で見て学ぶことができます。

現在はお菓子をはじめ、キャラクターのグッズ販売、期間限定イベントやPOP UP SHOPの開催、映画公開など多様な楽しみ方で幅広い年齢層の方にご好評いただいています。

たべっ子どうぶつ：https://ginbis.co.jp/product/tabekkodobutsu/

■会社概要

・株式会社スレッド

- 代表取締役社長：土屋 世央

- 設立：2022年（令和4年）6月6日

- 所在地：東京都渋谷区宇田川町2-1 渋谷ホームズ8F

- 事業内容：イベントの企画運営/グッズ制作/キャラクターライセンス関連

- URL：https://www.thread-tokyo.co.jp/

・株式会社TWIN PLANET（ツインプラネット）

- 代表取締役：矢嶋 健二

- 所在地：東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル12階

- 事業内容：Intellectual Property（知的財産権）を軸に、エンターテインメント分野において幅広

い事業を展開するIPプロダクション

- URL：https://twinplanet.co.jp

・株式会社ギンビス

- 代表者：代表取締役社長 宮本 周治

- 設立：1930年(昭和5年)5月5日

- 事業内容：ビスケット、クッキー、クラッカー、

チョコレート類、スナック等の製造・販売、海外事業展開、ライセンス事業展開

- URL：http://www.ginbis.co.jp

- PR：「お菓子に夢を！」を合言葉に、世界中で愛される商品を日々作っています。

ギンビスは、創業以来一貫して「焼き菓子」にこだわり続けてきました。ビスケットやノンフライスナックを昔ながらの職人が長い歴史の中で培ってきた匠の技で実現し、絶妙な火加減で焼き上げる技術を磨いてきました。

ギンビスの取り組みは単に技術だけではありません。

「お菓子に夢を！」の理念のもと、おいしく、楽しく食べていただけるよう形状にもこだわっています。アスパラガス・たべっ子どうぶつ・しみチョココーンなど、いずれもこだわり抜いた形状で、お客さまが手に取りやすく、また目でも楽しんでいただけるように工夫を行っています。