農林水産省「重要市場の商流維持・拡大緊急対策」事業の公募を2月9日（月）より開始

株式会社ぐるなび

株式会社ぐるなび（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉原章郎 以下、ぐるなび）は、農林水産省の令和7年度補助事業「重要市場の商流維持・拡大緊急対策」の事務局として、農林水産物・食品の輸出拡大を目指す事業者の公募を2026年2月9日（月）より開始します。

【特設サイト】http://pp.gnavi.co.jp/mlcnt/?id=439771(http://pp.gnavi.co.jp/mlcnt/?id=439771)

本事業は、米国やEUをはじめとする重要市場※において、日本の農林水産物・食品の商流を維持・拡大することを目的としています。昨今の市場環境の変化に対応し、販路拡大から物流効率化まで、輸出に取り組む皆様の多様な課題解決を強力に支援します。

ぐるなびは「食でつなぐ。人を満たす。」という存在意義（PURPOSE）や「日本の食文化を守り育てる」という創業からつなぐ想い（SPIRIT）のもと、事業を推進しています。本事業を通じて、日本の食文化を世界に発信し、日本食のさらなる普及と浸透を加速させてまいります。

※「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」において、品目別輸出目標が設定されている国・地域

■支援内容と活用例

本事業では、1事業あたり最大1,000万円を補助し、以下の3つの領域で事業者の皆様をサポートします。

1．販路拡大

・現地の日系外食チェーン、小売店、ECサイトでのプロモーションやフェア実施等。

・現地バイヤーや卸と連携した商談会への参加・主催等。

2. 高付加価値化

・輸出先のニーズを踏まえた新商品の開発等。

・現地の小売店等が求める独自基準の認証取得等。

3. コスト削減・効率化

・省人化を実現するための機器導入等。

・他社と連携した共同物流体制の構築等。

■公募概要

補助金額：1事業あたり上限1,000万円

補助率：定額（※機器の購入、認証等取得は2分の1以内）

対象者：輸出に取り組む事業者（要件を満たせば単独申請も可能）

・重要市場における農林水産物・食品の輸出拡大を図る取組であること。

・取り組む国・地域において、直近2年以上の輸出実績があること。

・認定品目団体の会員による取組又は当該会員と連携した取組であること。

対象経費：

人件費、謝金、賃金、旅費、賃借料及び使用料、広告宣伝費、輸送量、役務費、印刷製本費、消耗品費、機器・備品費、借上げ費、委託費、国際的な認証などを取得するために必要な経費、その他

流れ：

１.公募開始【2026年2月9日（月）】

２.応募書類提出期限【2026年2月27日（金）17時】

３.公募選定委員による審査

４.選定結果の通知

５.交付申請書の提出

６.交付決定の通知

７.事業実施期間【交付決定の通知から2027年2月26日（金）まで】

８.実施報告【2027年3月10日（水）まで】

■オンライン説明会の開催

事業詳細や応募方法について、以下の通りオンライン説明会を開催します。

以下のURLより説明会にお申し込みのうえ、ぜひご参加ください。皆さまのご参加をお待ちしております。

第1回： 2026年2月12日（木）17:00～

URL：http://pp.gnavi.co.jp/mlcnt/?id=439770

第2回： 2026年2月19日（木）10:00～

URL：http://pp.gnavi.co.jp/mlcnt/?id=439778