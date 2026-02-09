学情、ダイヤモンド・オンラインとタイアップしたインタビュー動画を公開 ― 新卒採用の“無理ゲー化”を突破する鍵は「第二新卒」：採用単価1/2・定着率2倍を実現する採用戦略を解説 ―

株式会社学情

本動画では、少子化・採用競争激化を背景に、従来の新卒一括採用が年々“無理ゲー化”している現状を整理したうえで、企業が今こそ取り組むべき「第二新卒採用」のメリットと成功の極意を、最新のマーケットデータに基づき解説しています。

▼公開記事・動画はこちら

https://diamond.jp/articles/-/382746

■タイアップ動画公開の背景

企業の持続的成長において若手人材の確保は最重要課題である一方、少子化により 新卒一括採用の限界 が顕在化しつつあります。

学情は、20代領域の採用支援を長年行ってきた知見をもとに、いま企業が取り得る現実的な選択肢として「第二新卒市場」への目線転換を提言するため、本タイアップ動画を公開しました。

■動画の見どころ

本動画では、以下のポイントを中心に、若手採用の「最適解」を提示します。

- 内定辞退率7割、1.5～2年の長期戦--なぜ今、新卒採用が「無理ゲー」なのかを解説- 第二新卒を導入すべき「5つの理由」：採用コストを半分に抑え、即戦力化を早める考え方- スカウト開封率38.4%：『Ｒｅ就活』が20代・デジタルネイティブ層を引き付ける仕掛け- ミスマッチを防止する「ポテンシャル重視」の採用支援：応募を「志望」へ変える、20代特有の動機形成ステップに言及- 大手企業がしのぎを削る新卒市場（レッドオーシャン）から、優秀なポテンシャル層に出会える第二新卒市場（ブルーオーシャン） への転換を提案

■動画概要

掲載メディア：ダイヤモンド・オンライン

公開日：2026年2月6日

テーマ：【新卒採用は年々「無理ゲー」化】若手採用の勝機は「第二新卒」にあり！採用単価1/2、定着率2倍を実現する令和の採用戦略とは

視聴・記事URL：https://diamond.jp/articles/-/382746



■Ｒｅ就活とは

「Ｒｅ就活」は、株式会社学情が提供する20代や第二新卒向けの転職サイトです。「進職は、ひとつじゃない。」をコンセプトに掲げ、進もうとする全ての人を応援しています。会員数は280万人を超え、そのうちの93.3％がポテンシャルの高い20代です。さらに、「20代が選ぶ、20代向け転職サイトNo.1」にも7年連続で選ばれています。

■株式会社学情とは

東証プライム上場・経団連加盟企業。2004年から、「20代通年採用」を提唱。会員数280万人の「（20代が選ぶ）20代向け転職サイト7年連続No.1・20代専門転職サイト〈Ｒｅ就活〉」（2019年～2025年 東京商工リサーチ調査 20代向け転職サイト 第1位）や「30代向けダイレクトリクルーティングサービス〈Ｒｅ就活30〉」、会員数60万人の「スカウト型就職サイト〈Ｒｅ就活キャンパス〉」を軸に、20代・30代の採用をトータルにサポートする大手就職・転職情報会社です。

また日本で初めて「合同企業セミナー」を開催し（自社調べ）、「転職博」や「就職博」を運営。2019年には外国人材の就職・採用支援サービス「Japan Jobs」を立ち上げるなど、若手人材の採用に関する多様なサービスを展開しています。

［創業／1976年 資本金／15億円 加盟団体／一般社団法人 日本経済団体連合会、公益社団法人 全国求人情報協会、一般社団法人 日本人材紹介事業協会、日本就職情報出版懇話会、公益財団法人 森林文化協会］

https://company.gakujo.ne.jp

