株式会社ジェネラルトレーディング、美容誌「Bup」（ビアップ）発行の株式会社メガジンと提携。日本コスメ専用の中国ライブ販売インフラ「BupTok(TM)」をローンチ

株式会社ジェネラルトレーディング

株式会社ジェネラルトレーディング（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：上田祐之）は、中国TikTok（抖音）公式越境ECプラットフォーム「LiveTok(R)」と美容専門誌「Bup」（発行：株式会社メガジン発行：東京都渋谷区）の共同プロジェクトとして、日本メーカー向け公式ライブ販売チャンネル「BupTok(TM)」の提供を開始いたしました 。

1. 「公式・信頼」へのシフトに対応する、日本コスメ専用の販売インフラ

株式会社メガジン発行

現在の中国市場では、無許可販売や価格崩れ、商品の真贋に対する不安から、消費者の購買行動が「公式」「信頼できるルート」へと大きくシフトしています 。 「BupTok(TM)」は、単なるECモールやKOL（インフルエンサー）配信の枠組みを超え、「正規越境流通」「美容専門メディア」「ライブコマース」を一体化させた、日本コスメ専用の中国向け公式販売インフラを提供します 。

2. ブランド価値を守る「BtoBtoCモデル」と越境ECのメリット

本サービスが採用する「LiveTok(R)」のプラットフォームは、卸販売ではなく消費者へ直接販売するBtoBtoCモデルです 。



リスク排除： 価格統制・正規通関・真贋管理を一元化しブランド価値を損なうリスクを排除します 。



コストと手間の削減： 原則として越境税9.1％のみで販売が可能であり、パッケージや取扱説明書の翻訳も不要です 。



データ活用： 販売数や視聴データ、購買動向は随時メーカーへ共有され、マーケティング施策に活用いただけます 。

3. 美容メディアの「編集力」で伝える、客観的な商品価値

「BupTok(TM)」では、美容専門誌「Bup」の編集力を活かし、成分や背景などの「美容文脈」で商品価値を伝えます 。



信頼性の確保： 第三者メディアによる客観的な評価は、広告規制が厳格化する中で、日中双方のユーザーに信頼される重要な要素となります 。



多角的な訴求： ライブ配信に加え、国内・中国向けのアテンションシール素材の提供や「Bup」オンラインへの掲載も実施し、店頭やWebを含めた一貫した評価訴求を可能にします 。

株式会社ジェネラルトレーディングは、「BupTok(TM)」を通じて日本の美容メーカーが安心・安全に中国市場へ挑戦できる環境を整え、中長期的なブランド構築と持続的な成長を支援してまいります 。

【ビジョン】神戸から中国、そして世界へ

私たちのビジョンは、「ローコスト・ローリスク・ロングリターン」での海外展開支援です。これまでは大手企業のみが享受できていた海外市場の恩恵を、日本の中小企業、ひいては地方の素晴らしい名産品を持つ事業者様へ届けることを使命としています。

すでに伊藤忠建材株式会社様やTOTO株式会社様といった大手企業様との取引実績で培ったノウハウを、現在は多くの中小企業様向けに最適化して提供しています。神戸に本社を、上海に拠点を構える私たちの強みを活かし、日本と中国の物理的・心理的な距離をゼロに近づけます。

「海外進出は、もう特別なことではない。」

LiveTokは、志ある日本企業が世界で輝くための伴走者として、新しい時代の扉を共に開いてまいります。

■ 株式会社ジェネラルトレーディングについて

ビジョン： ローコスト・ローリスク・ロングリターンでの中国展開支援

主要取引先

JTB各社・HIS・近畿日本ツーリスト・伊藤忠建材・トッパンレーベル・VISAカード

・ビームス・アクタス・ 東急ハンズ・阪急/阪神/京阪/南海/名古屋/各電鉄会社・日野自動車・

ココ壱番屋・USJ・ ハードロックカフェ・リクルート・ティファニー美術館・千趣会・シャディ

SAVVY・プルデンシャル生命・ 三井生命・日清製粉・TBS・毎日放送・関西テレビ・CBC

東海テレビ・J-Wave・TOTO・ハリウッド



所在地：神戸市中央区下山手通2丁目13-3 建創ビル8F-33



中国事務所

〒201612

上海市新桥镇漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路668号B座606

本件に関するお問い合わせ先

「テレワーク推進のため、お問い合わせはメールにて承っております。」



LiveTok 事務局

担当：上田・小柳

ueda@realchina.jp

070-8465-8340



リモート面談

https://timerex.net/s/generalueda/f72991b6