サイセイベンチャーズ、次世代バイオテックを支援する “Bridge-to-Biotech” プログラムを開始

サイセイベンチャーズ合同会社

ライフサイエンス分野に特化したベンチャーキャピタルであるサイセイベンチャーズは、次世代バイオテックを支援する新プログラム「Bridge-to-Biotech」（以下「本プログラム」）を開始しました。

サイセイベンチャーズは令和７年６月に、厚生労働省と「創薬エコシステム発展支援事業※」の委託契約を結んでおり、本プログラムは、同事業の受託の一環としてサイセイベンチャーズが実施するものです。

※厚生労働省「創薬エコシステム発展支援事業」：民間支援事業者を委託先とし、創薬の経験を有する研究開発支援者による実用化に向けたシーズ等への研究支援、ターゲット・コンセプト検証試験、スタートアップ設立支援、当該スタートアップの研究開発支援等を実施し、日本の創薬エコシステムの発展につなげるもの。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_61159.html

本プログラムは、日本の革新的な研究成果をもとにバイオベンチャー創設を目指すアカデミアの研究者やバイオベンチャー創業後の起業家を主な対象としています。企業の方向性・運営体制・グローバル競争力を左右する重要な転換点において支援を提供するために、製品候補同定前後という早い段階から創業者と関わり、その後の長期的な成功につなげることを目指しています。

プログラム参加者には、サイエンスおよびビジネスの両観点における構想を開発計画として具体化し、創業および資金調達や事業化に向けた準備を進めるために、体系的な支援と助言を提供します。具体的には、決め手となる検証試験（PoC試験）の設計、IND申請プロセスに沿った開発計画の構築、企業構築戦略などに関する実践的な指導と、経験豊富なバイオテック・製薬業界の専門家への直接アクセスを提供し、最終的に、投資家や戦略的パートナーに対して自らのビジョンを効果的に伝えるために必要な知識やスキルなどの基盤的能力を参加者が身につけることを目指します。

サイセイベンチャーズは、日本のライフサイエンス分野において、創業前の初期段階からベンチャー創出支援および投資を行い、日本発のイノベーションを革新的製品に応用してグローバル市場に届けることを目指しています。本プログラムはこの姿勢を体現する取り組みで、アカデミア発スピンアウトから製薬企業カーブアウトまで、これまでサイセイベンチャーズが手掛けてきた幅広いベンチャー創出の知見と経験を基盤としています。また、本プログラムは特定の投資成果を前提とせずに、企業価値の創出および会社設立そのものを支援する設計となっています。

サイセイベンチャーズのマネージング・パートナーであるジョナサン・イェは、次のように述べています。

「日本は卓越した科学的成果を多く生み出しているにもかかわらず、企業を創出するための支援に関しては、遅すぎたり、全く行われていなかったりするのが現状です。これは研究から企業構築への橋渡しをする “触媒” 的な存在がないためであり、Bridge-to-Biotechは、この “触媒” となるべく設計されています。創業者にとって進むべき方向性が最も重要な局面である初期段階から、グローバルな専門家や開発パートナーが一丸となって創業者を支えます。

私たちは、アイデアを社会に届けることのできる人材を育てることこそ、力強いイノベーション経済の源であると考えており、起業家を支援することによって大きな可能性が拓けると確信しています。」

本プログラムについての詳細は、https://bridgetobiotech.com/ja/ をご覧ください。

サイセイベンチャーズについて

サイセイベンチャーズは、ヘルスケア分野における次世代企業の育成を目指すベンチャーキャピタルです。大胆なアイデアを起点としたベンチャー企業を創出し、技術的、経営的、財務的なガイダンスを提供することで、熱意ある起業家を支援しています。グローバルな専門知識と日本のイノベーションを融合させるというアプローチで、人々の健康と生活に大きなインパクトをもたらす、国際競争力のある企業を構築することを目指しています。日本と米国で事業を展開し、独自のネットワークと両国の制度的優位性を活用することによって、ポートフォリオ企業の価値向上に努めています。詳しくは、 https://www.saiseiventures.com/ をご覧ください。